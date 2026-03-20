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David Raya révèle le grand club européen qu'il a failli rejoindre avant de signer à Arsenal
La révélation de Raya
Raya a révélé qu'il aurait pu rejoindre le Bayern de Munich avant de finaliser son transfert chez les Gunners, où il s'est imposé comme l'un des meilleurs gardiens du pays. Arsenal avait initialement recruté Raya en prêt pour la saison 2023/24, avant de le recruter définitivement en juillet 2024 pour un montant de 27 millions de livres sterling.
Aujourd'hui, l'international espagnol a toutefois révélé qu'il avait eu l'occasion de rejoindre la Bundesliga.
Selon Fabrizio Romano, il a déclaré : « J'étais très, très proche de rejoindre un autre club, mais heureusement, cela ne s'est pas produit et, au final, Arsenal a fait une offre et je suis venu ici. Quel club ? C'était le Bayern Munich. »
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« Un gardien de but absolument incroyable »
L'entraîneur Mikel Arteta n'a pas tari d'éloges à l'égard de Raya par le passé, et a qualifié son gardien de but d'« absolument incroyable » après leur victoire en Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen en milieu de semaine.
Il a déclaré : « En deux matchs, il y a eu un coup de pied arrêté la dernière fois, puis un coup de tête avant cela, et aujourd’hui, il a dû s’employer. Il a réalisé un arrêt incroyable. C’est pour cela qu’il est là. Nous devons apprécier à sa juste valeur le gardien que nous avons, car il est absolument incroyable. »
L'influence de Heinze
Raya a quant à lui rendu hommage à l'entraîneur Gabriel Heinze, l'ancien défenseur de Manchester United, pour avoir insufflé un « esprit combatif » à la défense.
Il a ajouté : « C'est un homme, c'est un entraîneur, qui veut que nous nous battions – avec beaucoup d'intensité. Pour gagner des matchs, il faut très bien défendre, surtout dans ce championnat. C'est le championnat le plus difficile au monde.
Il faut être très, très, très solide pour pouvoir gagner des matchs. En général, les matchs se gagnent d’un but. C’est donc vraiment, vraiment important de préserver cet atout, pour nous, pour tout le monde. Pas seulement la ligne arrière, mais chaque joueur. Il mérite donc beaucoup de crédit lui aussi. »
Jamie Carragher a fait l'éloge de Raya plus tôt cette saison, déclarant : « Écoutez, je pense que c'est un gardien de but brillant. C'est l'une des meilleures transactions qu'Arsenal ait réalisées. Il est bien meilleur qu’Aaron Ramsdale. Pour moi, David Raya est, avec Alisson, le meilleur gardien de but de la Premier League. C’est certainement l’un des meilleurs gardiens au monde et c’est pour ça qu’il réussit autant de clean sheets. »
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Et maintenant ?
Arsenal occupe actuellement la tête du classement de la Premier League, avec neuf points d'avance sur Manchester City, tout en ayant disputé un match de plus.
Mais avant tout, les deux clubs s'affronteront ce week-end en finale de la Carabao Cup, et Arteta estime que son équipe est tout à fait capable de remporter le trophée.
Il a déclaré : « Je suis vraiment prêt et confiant, je suis sûr que nous allons y arriver.
« Quand il s'agit des moments décisifs et qu'il faut aller chercher un trophée, le remporter et le ramener à la maison, c'est là qu'il faut se montrer à la hauteur et faire la différence.
C'est pourquoi nous sommes tous très enthousiastes, car nous savons ce qui est en jeu. Il s'agit désormais de passer à l'étape suivante, au prochain match, et le fait que nous soyons fin mars et que nous soyons encore en lice dans quatre compétitions en dit long sur l'équipe.
C'est l'un des moments décisifs, car au final, tout se joue sur la victoire ou non du trophée. Nous devons le prouver. C'est clair. Et cela doit se faire sur le terrain. »
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