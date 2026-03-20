David Raya révèle le grand club européen qu'il a failli rejoindre avant de signer à Arsenal

Raya a révélé qu'il aurait pu rejoindre le Bayern de Munich avant de finaliser son transfert chez les Gunners, où il s'est imposé comme l'un des meilleurs gardiens du pays. Arsenal avait initialement recruté Raya en prêt pour la saison 2023/24, avant de le recruter définitivement en juillet 2024 pour un montant de 27 millions de livres sterling.

Aujourd'hui, l'international espagnol a toutefois révélé qu'il avait eu l'occasion de rejoindre la Bundesliga.

Selon Fabrizio Romano, il a déclaré : « J'étais très, très proche de rejoindre un autre club, mais heureusement, cela ne s'est pas produit et, au final, Arsenal a fait une offre et je suis venu ici. Quel club ? C'était le Bayern Munich. »