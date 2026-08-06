Getty
Traduit par
David Raya, « le gardien le plus malchanceux du monde », mais désigné comme « le meilleur » de Premier League par un membre des Invincibles d'Arsenal
De la National League au vainqueur de la Coupe du monde : le parcours de Raya
Le gardien de 30 ans a parcouru un long chemin en relativement peu de temps. Il était prêté à Southport en National League lors de la saison 2014-2015, avant de percer en League One avec Blackburn puis de finir par rejoindre l’élite avec Brentford en 2019.
Un transfert à l’Emirates Stadium en 2023, d’abord sous la forme d’un prêt, a vu l’Espagnol rivaliser avec Aaron Ramsdale pour une place de titulaire. Il a remporté ce duel, et la place de numéro 1 dans le nord de Londres est devenue sienne.
Raya est désormais champion de Premier League et compte trois Golden Gloves consécutifs à son palmarès, mais il se retrouve bloqué derrière Unai Simon dans la hiérarchie de l’Espagne. Il n’a pas disputé la moindre minute lorsque la Roja a conquis la gloire mondiale sur le sol nord-américain cet été.
- Getty
Raya est-il le meilleur gardien de but de Premier League ?
C’est une source de surprise et de frustration, mais Stack, membre de l’effectif des « Invincibles » d’Arsenal, s’exprimant en association avec des opportunités de casino social, a déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé si Raya est devenu la référence parmi les gardiens en Angleterre : « Je pense qu’à l’heure actuelle, c’est probablement le gardien le plus malchanceux du monde. Comment peut-il ne pas jouer la Coupe du monde ? Cela me dépasse.
« Mais, à mon avis, ce sont des circonstances malheureuses pour Raya. Il jouerait sans doute dans n’importe quelle autre équipe au monde. Il a simplement été très malchanceux avec la loyauté qui a été montrée envers Simon, je pense que sa forme avec l’Espagne a justifié son maintien dans l’équipe malgré la réussite de Raya. Mais je pense qu’il se sentira lésé et qu’il sera un peu frustré par cela. Mais c’est compréhensible, quand on regarde le parcours de l’Espagne pendant la Coupe du monde, je pense que c’était probablement une décision justifiée.
« Mais Raya est, à mon avis, très clairement le meilleur gardien de Premier League pour plusieurs raisons. Je pense que les faits parlent d’eux-mêmes. Si vous regardez ce qu’il a fait en Premier League en termes de régularité, de clean sheets, de Golden Gloves, d’arrêts décisifs, de performances impeccables du début à la fin, son assurance.
« C’est un gardien tellement proactif, on dirait qu’il sent le danger avant même qu’il n’arrive. Et je pense qu’il a grandi en caractère, en personnalité et en leadership depuis qu’il est au club, et je le considérerais désormais comme l’un de nos leaders. »
Arsenal considère que Raya, très fiable, est le meilleur gardien du monde
Ce statut est reconnu par l’entourage de Raya à l’Emirates, et sa valeur au service du collectif n’échappe à personne dans l’effectif d’Arsenal. Kai Havertz estime que son coéquipier espagnol fait désormais partie de l’élite mondiale.
L’attaquant allemand a déclaré : « Il est encore sous-estimé dans le monde du football. Lors des deux dernières saisons, il a été le meilleur gardien du monde. »
L’entraîneur d’Arsenal, Arteta, n’a pas tardé lui aussi à vanter les mérites de sa dernière ligne de défense si fiable, en disant d’un homme qui permet à ceux qui évoluent devant lui de briller : « Il est extraordinaire, magnifique et incroyable. Je ne connais pas l’adjectif, le bon. Et avec ça, c’est suffisant. Nous sommes tellement heureux de l’avoir. »
- Getty
Calendrier d’Arsenal 2026-2027 : Community Shield et ouverture de la Premier League
Porté par son sacre en Coupe du monde avec l’Espagne, malgré le fait de ne pas être entré en jeu, Raya retrouve le groupe d’Arsenal alors que le club achève son chargé programme de pré-saison. Un affrontement en Community Shield contre Manchester City l’attend le 16 août, avec un nouveau trophée en jeu.
Le vendredi suivant, les champions en titre lanceront la nouvelle saison de Premier League en recevant Coventry. Raya sera de retour dans les buts d’ici là, lui qui est devenu l’un des premiers noms couchés sur la feuille de match par son club, même si ce statut ne se reflète pas sous les couleurs de sa sélection.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles