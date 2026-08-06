C’est une source de surprise et de frustration, mais Stack, membre de l’effectif des « Invincibles » d’Arsenal, s’exprimant en association avec des opportunités de casino social, a déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé si Raya est devenu la référence parmi les gardiens en Angleterre : « Je pense qu’à l’heure actuelle, c’est probablement le gardien le plus malchanceux du monde. Comment peut-il ne pas jouer la Coupe du monde ? Cela me dépasse.

« Mais, à mon avis, ce sont des circonstances malheureuses pour Raya. Il jouerait sans doute dans n’importe quelle autre équipe au monde. Il a simplement été très malchanceux avec la loyauté qui a été montrée envers Simon, je pense que sa forme avec l’Espagne a justifié son maintien dans l’équipe malgré la réussite de Raya. Mais je pense qu’il se sentira lésé et qu’il sera un peu frustré par cela. Mais c’est compréhensible, quand on regarde le parcours de l’Espagne pendant la Coupe du monde, je pense que c’était probablement une décision justifiée.

« Mais Raya est, à mon avis, très clairement le meilleur gardien de Premier League pour plusieurs raisons. Je pense que les faits parlent d’eux-mêmes. Si vous regardez ce qu’il a fait en Premier League en termes de régularité, de clean sheets, de Golden Gloves, d’arrêts décisifs, de performances impeccables du début à la fin, son assurance.

« C’est un gardien tellement proactif, on dirait qu’il sent le danger avant même qu’il n’arrive. Et je pense qu’il a grandi en caractère, en personnalité et en leadership depuis qu’il est au club, et je le considérerais désormais comme l’un de nos leaders. »