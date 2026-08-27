David Raya lance un avertissement en Ligue des champions alors qu’Arsenal vise une dynastie après avoir mis fin à 22 ans de disette en Premier League

La campagne monumentale d’Arsenal a vu cinq joueurs, Raya, Jurrien Timber, Declan Rice, William Saliba et Gabriel Magalhaes, être nommés dans l’équipe type de l’année de la PFA. Revenant sur cet effort collectif, Raya a confié : « La saison a été incroyable, collectivement et individuellement. Je pense que nous méritions d’être là et d’être champions, donc c’était la chose la plus importante.

« Chaque saison est très, très longue, avec des hauts et des bas, mais je pense que nous avons géré tout ce qui nous a été lancé et c’était une saison incroyable pour soulever le trophée, pour offrir à Arsenal la Premier League après 22 ans, donc oui, une saison incroyable. »

Pour entretenir cette dynamique, la direction d’Arsenal a fortement soutenu Arteta sur le marché des transferts. Bruno Guimaraes est arrivé en provenance de Newcastle pour 75 millions de livres sterling plus Christos Tzolis, tandis qu’Ezri Konsa a été recruté à Aston Villa dans le cadre d’un transfert de 55 millions de livres sterling afin de renforcer la défense la plus redoutable du championnat.

Raya s’est félicité de ces renforts défensifs, soulignant leur impact positif sur la profondeur de l’effectif. « L’arrivée d’Ezri, qui vient s’ajouter à l’effectif, va apporter beaucoup de compétitivité au sein de l’équipe, ce qui est incroyable et vraiment, vraiment bon pour tout le groupe », a-t-il déclaré.