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David Raya lance un avertissement en Ligue des champions alors qu’Arsenal vise une dynastie après avoir mis fin à 22 ans de disette en Premier League
Arsenal vise à établir une dynastie à l’Emirates
L’effectif de Mikel Arteta est déterminé à prouver que son récent triomphe en Premier League marque le début d’une période prolongée de succès plutôt qu’un exploit isolé. Après avoir mis fin à 22 ans d’attente pour soulever le trophée de champion, le club du nord de Londres accorde désormais une attention supplémentaire à la conquête de l’Europe.
Malgré sa présence en finale de la Ligue des champions la saison dernière, Arsenal a finalement été battu par le géant français Paris Saint-Germain. Toutefois, ce crève-cœur continental n’a fait qu’alimenter le désir du vestiaire d’offrir au club sa toute première Coupe d’Europe, tout en défendant agressivement sa couronne nationale.
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Raya fixe des objectifs ambitieux en matière de trophées
Interrogé sur les ambitions du club, Raya a souligné que l’effectif ne comptait pas se reposer sur ses lauriers. L’international espagnol estime qu’Arsenal possède la qualité et l’état d’esprit nécessaires pour rivaliser dans toutes les compétitions cette année.
« Nous voulons devenir des gagnants, pas seulement réussir un coup d’éclat », a expliqué le joueur de 30 ans. « Je pense que nous allons devoir repartir à l’assaut du championnat, des coupes, de la Ligue des champions, parce que nous en voulons davantage. »
Le gardien a affiché une confiance inébranlable dans les capacités actuelles de l’effectif. Il a ajouté : « Nous voulons tous les trophées, et nous sommes convaincus que nous pouvons battre n’importe qui à n’importe quel moment, donc nous devons simplement rester concentrés sur nous-mêmes et faire mieux que la saison dernière. »
Des investissements majeurs renforcent la solidité défensive
La campagne monumentale d’Arsenal a vu cinq joueurs, Raya, Jurrien Timber, Declan Rice, William Saliba et Gabriel Magalhaes, être nommés dans l’équipe type de l’année de la PFA. Revenant sur cet effort collectif, Raya a confié : « La saison a été incroyable, collectivement et individuellement. Je pense que nous méritions d’être là et d’être champions, donc c’était la chose la plus importante.
« Chaque saison est très, très longue, avec des hauts et des bas, mais je pense que nous avons géré tout ce qui nous a été lancé et c’était une saison incroyable pour soulever le trophée, pour offrir à Arsenal la Premier League après 22 ans, donc oui, une saison incroyable. »
Pour entretenir cette dynamique, la direction d’Arsenal a fortement soutenu Arteta sur le marché des transferts. Bruno Guimaraes est arrivé en provenance de Newcastle pour 75 millions de livres sterling plus Christos Tzolis, tandis qu’Ezri Konsa a été recruté à Aston Villa dans le cadre d’un transfert de 55 millions de livres sterling afin de renforcer la défense la plus redoutable du championnat.
Raya s’est félicité de ces renforts défensifs, soulignant leur impact positif sur la profondeur de l’effectif. « L’arrivée d’Ezri, qui vient s’ajouter à l’effectif, va apporter beaucoup de compétitivité au sein de l’équipe, ce qui est incroyable et vraiment, vraiment bon pour tout le groupe », a-t-il déclaré.
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Arsenal cherche à maintenir son sans-faute en ce début de saison
Arsenal a déjà lancé la défense de son titre de manière autoritaire, en dominant Coventry 3-0 pour offrir à Raya son premier clean sheet de la nouvelle saison. Après avoir remporté son troisième Gant d’or consécutif avec 19 clean sheets la saison dernière, l’Espagnol est impatient de prolonger cette série, lui qui a rejoint le cercle très fermé des joueurs ayant réussi un triplé aux côtés de Pepe Reina, Joe Hart et Ederson.
Il a ajouté : « Ce n’est pas seulement moi. J’ai toujours dit la même chose, c’est un travail collectif. Évidemment, j’en ai fait partie et c’est la troisième fois consécutive, mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Nous voulons en faire un de plus, puis encore un autre, parce que cela signifie qu’il est plus facile de gagner des matches quand on garde ces clean sheets, donc il faut continuer comme ça et espérons que d’autres Gants d’or viendront s’ajouter à notre palmarès. »
Alors que des échéances cruciales se profilent sur la scène nationale et européenne, l’effectif remanié d’Arteta doit prouver qu’il peut supporter les exigences d’une lutte sur plusieurs fronts. L’intégration rapide de recrues très coûteuses comme Guimaraes et Konsa sera essentielle alors qu’Arsenal tente de concilier ses ambitions en Premier League avec un nouvel assaut en Ligue des champions.
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