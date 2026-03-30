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Jordan Pickford Gianluigi Donnarumma David Raya 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton

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David Raya, en tête du classement du Golden Glove, et Emi Martinez ont été écartés alors que les trois meilleurs gardiens de but de la Premier League ont été désignés pour former le numéro 1 « idéal »

G. Donnarumma
D. Raya
A. Becker
Premier League
E. Martinez
J. Pickford
Arsenal
Manchester City
Liverpool
Everton

David Raya, en tête du classement Golden Glove, et Emi Martinez ont été écartés de la liste des trois meilleurs gardiens de but de Premier League établie par Mark Crossley pour GOAL. L'ancien gardien de Nottingham Forest et de l'équipe du Pays de Galles a expliqué les qualités qu'un numéro 1 « idéal » doit posséder, estimant que les stars de Manchester City et de Liverpool en sont dotées.

  • Alisson Peter SchmeichelGetty/GOAL

    De nombreux gardiens de but emblématiques ont marqué l'histoire de la Premier League

    Plusieurs gardiens emblématiques ont marqué l'histoire de l'élite anglaise à l'époque moderne, de Peter Schmeichel et David Seaman à Petr Cech et Edwin van der Sar. Aujourd'hui, la Premier League regorge de gardiens de but de niveau international.

    Les plus éminents d'entre eux constituent la dernière ligne de défense des équipes qui visent le titre, tant au niveau national qu'international, tandis que beaucoup d'autres se rendront à la Coupe du monde 2026 avec leurs équipes nationales respectives.

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  • Qui sont les meilleurs gardiens de but de la Premier League pour la saison 2025-2026 ?

    Mais qui peut être considéré comme le meilleur de ce groupe, et qu'est-ce qui distingue les meilleurs du reste ? Crossley sait ce qu'il faut pour occuper les postes les plus exigeants, lui qui a autrefois aidé Forest à décrocher la troisième place en Premier League et à se qualifier pour l'Europe ; il a donc jeté un œil à la promotion 2025-2026.

    De manière assez surprenante, le numéro 1 d'Arsenal, Raya – qui compte 15 clean sheets à son actif cette saison – est écarté, tout comme la star d'Aston Villa, Martinez, vainqueur de la Coupe du monde. Il existe toutefois un vivier de talents très riche dans lequel puiser pour dénicher des joueurs d'élite.

  • L'ancienne star de Forest, Crossley, dévoile son trio de gardiens préférés en Premier League

    Crossley, s'adressant en exclusivité à GOAL alors qu'il composait une équipe « Bally Bet All-Stars », a déclaré, lorsqu'on lui a demandé de citer son trio de tête en Premier League : « Mon préféré est Gianluigi Donnarumma, et je le dis depuis longtemps, depuis ses exploits en Ligue des champions l'année dernière [au Paris Saint-Germain]. Je n'arrivais pas à croire à quel point il était bon marché. Je ne savais pas qu’il n’avait que 26 ans. Il a l’air bien plus âgé ! Mais je l’ai vu jouer en Ligue des champions l’année dernière et arriver en Premier League. Il est devenu mon préféré parce qu’il a un style un peu à l’ancienne, un peu à la Schmeichel de mon époque.

    « C’est pareil pour Alisson, j’aime ce genre de gardien, donc je vais choisir Donnarumma. Alisson, qui est très similaire, occupe bien la cage, c’est un grand gaillard, très, très calme. J’adore voir un gardien qui ne s’énerve pas, même quand il fait une erreur.

    « Je l’ai donc choisi comme numéro deux et j’ai opté pour l’un des nôtres, Jordan Pickford, comme numéro trois, simplement parce que j’adore sa distribution. Il est gaucher, j’étais gaucher, donc j’apprécie beaucoup les gardiens gauchers et je pense que si on réunit ces trois-là, on obtient le gardien idéal. Jordan Pickford, je ne l’ai jamais vu mal jouer pour l’Angleterre. Je pense qu’il a été le meilleur joueur ces trois ou quatre dernières saisons et c’est la raison pour laquelle je l’ai choisi, car j’apprécie beaucoup la régularité. »

  • Golden Glove 2025-2026 : qui remportera le prix du meilleur gardien sans encaisser de but ?

    Raya, Donnarumma et Pickford occupent les trois premières places dans la course au Gant d'or 2025-2026. Le gardien espagnol d'Arsenal est en tête, tandis que ses rivaux nationaux de Manchester City et d'Everton ont chacun réalisé 11 clean sheets cette saison.

    La star des Gunners, Raya, a remporté le Gant d'or lors des deux dernières saisons, mais n'a aucun titre majeur à son actif pour couronner ces efforts. Il devrait faire partie de la sélection espagnole pour la Coupe du monde cet été, tandis que Pickford sera le gardien titulaire de l'Angleterre, Alisson devrait décrocher la place de numéro 1 du Brésil et Donnarumma peut aider l'Italie à se qualifier pour la compétition phare de la FIFA pour la première fois depuis 2014, lorsqu'elle affrontera la Bosnie-Herzégovine mardi lors d'une finale de barrage décisive.

  • Mark Crossley Nottingham ForestGetty

    L'équipe des Bally Bet All-Stars s'apprête à disputer un match spécial au City Ground

    Bally Bet, partenaire maillot de Nottingham Forest, s'est donné pour mission d'offrir aux joueurs de base de longue date la reconnaissance qu'ils méritent. Mark Crossley, légende de Forest, a été chargé de constituer la toute première sélection « All-Stars Vets », composée de véritables figures emblématiques du football, afin de célébrer tout ce qui fait la grandeur du football de base. Crossley sera secondé par d'autres figures emblématiques de Forest dans la constitution de l'équipe Bally Bet All-Stars.

    Les All-Stars bénéficieront alors d'un traitement digne de la Premier League, troquant les terrains de loisirs pour le City Ground, où ils affronteront une équipe de légendes de Forest triées sur le volet vers la fin du mois de mai. Avant ce match, Crossley peaufinera son onze de départ avec l'aide de quelques visages familiers de Trentside.