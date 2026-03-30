David Raya, en tête du classement du Golden Glove, et Emi Martinez ont été écartés alors que les trois meilleurs gardiens de but de la Premier League ont été désignés pour former le numéro 1 « idéal »

Crossley, s'adressant en exclusivité à GOAL alors qu'il composait une équipe « Bally Bet All-Stars », a déclaré, lorsqu'on lui a demandé de citer son trio de tête en Premier League : « Mon préféré est Gianluigi Donnarumma, et je le dis depuis longtemps, depuis ses exploits en Ligue des champions l'année dernière [au Paris Saint-Germain]. Je n'arrivais pas à croire à quel point il était bon marché. Je ne savais pas qu’il n’avait que 26 ans. Il a l’air bien plus âgé ! Mais je l’ai vu jouer en Ligue des champions l’année dernière et arriver en Premier League. Il est devenu mon préféré parce qu’il a un style un peu à l’ancienne, un peu à la Schmeichel de mon époque.

« C’est pareil pour Alisson, j’aime ce genre de gardien, donc je vais choisir Donnarumma. Alisson, qui est très similaire, occupe bien la cage, c’est un grand gaillard, très, très calme. J’adore voir un gardien qui ne s’énerve pas, même quand il fait une erreur.

« Je l’ai donc choisi comme numéro deux et j’ai opté pour l’un des nôtres, Jordan Pickford, comme numéro trois, simplement parce que j’adore sa distribution. Il est gaucher, j’étais gaucher, donc j’apprécie beaucoup les gardiens gauchers et je pense que si on réunit ces trois-là, on obtient le gardien idéal. Jordan Pickford, je ne l’ai jamais vu mal jouer pour l’Angleterre. Je pense qu’il a été le meilleur joueur ces trois ou quatre dernières saisons et c’est la raison pour laquelle je l’ai choisi, car j’apprécie beaucoup la régularité. »