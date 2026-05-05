David Raya décroche pour la troisième saison consécutive une part du Golden Glove, rejoignant ainsi Ederson au sein d'un club très fermé de la Premier League

Raya est d’ores et déjà assuré de décrocher au moins une part du Gant d’or de la Premier League pour la saison 2025-2026, après que son plus proche rival, Gianluigi Donnarumma, ait encaissé un but lors de la rencontre entre Manchester City et Everton lundi soir.

Le portier d’Arsenal trône actuellement en tête du classement avec 17 clean sheets, total atteint lors de la victoire des siens face à Fulham ce week-end. Donnarumma, bloqué à 13 clean sheets et avec seulement quatre journées de championnat encore à disputer pour les Citizens, ne peut plus désormais que rejoindre l’Espagnol au classement. Ce scénario assure donc à Raya de décrocher au moins une part du trophée pour la troisième saison consécutive, confirmant sa remarquable régularité dans les cages des Gunners.