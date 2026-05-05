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David Raya décroche pour la troisième saison consécutive une part du Golden Glove, rejoignant ainsi Ederson au sein d'un club très fermé de la Premier League
La course au « clean sheet » s'est jouée après le revers subi par un concurrent.
Raya est d’ores et déjà assuré de décrocher au moins une part du Gant d’or de la Premier League pour la saison 2025-2026, après que son plus proche rival, Gianluigi Donnarumma, ait encaissé un but lors de la rencontre entre Manchester City et Everton lundi soir.
Le portier d’Arsenal trône actuellement en tête du classement avec 17 clean sheets, total atteint lors de la victoire des siens face à Fulham ce week-end. Donnarumma, bloqué à 13 clean sheets et avec seulement quatre journées de championnat encore à disputer pour les Citizens, ne peut plus désormais que rejoindre l’Espagnol au classement. Ce scénario assure donc à Raya de décrocher au moins une part du trophée pour la troisième saison consécutive, confirmant sa remarquable régularité dans les cages des Gunners.
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Rejoindre un cercle très fermé de gardiens de but de Premier League
En remportant ce titre pour la troisième année consécutive, Raya devient le quatrième gardien de l'histoire de la Premier League à réaliser cet exploit. Il rejoint ainsi un groupe d'élite comprenant Pepe Reina, Joe Hart et Ederson.
Cette performance confirme l’influence grandissante du gardien de 28 ans à Arsenal, où sa fiabilité est l’un des piliers de la course au titre du club. Ses 17 clean sheets établissent déjà un record personnel en une seule saison de Premier League, et ce total dépasse les 13 clean sheets qu’il avait enregistrés lors de l’exercice 2024-2025, lorsqu’il avait partagé le Gant d’or avec Matz Sels (Nottingham Forest).
Une défense implacable à l'Emirates
Le succès de Raya illustre la solidité du dispositif défensif élaboré par Mikel Arteta à l’Emirates Stadium. Bien protégé par William Saliba, Gabriel et leurs coéquipiers, le gardien espagnol est devenu l’élément final d’une arrière-garde qui, depuis trois saisons, fait figure de forteresse quasi imprenable en championnat.
Avec seulement 26 buts encaissés en Premier League – contre 32 pour Man City, 48 pour Man Utd et 47 pour Liverpool – et six seulement en Ligue des champions où ils sont encore en demi-finale, Arsenal confirme sa solidité défensive.
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Raya reste en lice pour remporter le Golden Glove
Même si une partie du trophée lui est déjà assurée, Raya peut encore viser le Gant d’or à part entière lors des dernières semaines de la saison. Arsenal affrontera West Ham United lors d’un derby londonien ce week-end, et une clean sheet lors de l’un de ses trois derniers matchs lui suffirait pour terminer seul en tête du classement. Tout but encaissé par Donnarumma lors des dernières sorties de Manchester City, à commencer par le match contre Brentford, validerait définitivement la victoire de l’Espagnol. Reste que la priorité d’Arsenal demeure le titre. La forme de Raya pourrait s’avérer décisive alors que la saison entre dans sa phase cruciale.