Havertz, l'auteur du but décisif pour Arsenal, n'a pas tari d'éloges à l'égard du gardien Raya après la victoire 1-0 des Gunners face au Sporting CP.

Si Havertz a fait la une des journaux grâce à son but inscrit dans le temps additionnel, il n'a pas manqué de souligner que ce résultat reposait sur les bases posées par le gardien espagnol entre les poteaux.

S'adressant à Amazon Prime après le coup de sifflet final, Havertz n'a pas mâché ses mots pour saluer le talent de Raya, déclarant : « Incroyable. Je pense qu'il est encore sous-estimé dans le monde du football, mais pour moi, ces deux dernières saisons, c'est le meilleur gardien du monde. Il est exceptionnel, il nous a sauvés tellement de fois et nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous. »







