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David Raya a prouvé qu'il était « le meilleur au monde » ; Kai Havertz rend hommage au gardien d'Arsenal, qu'il juge « sous-estimé », après la victoire in extremis face au Sporting CP
Havertz rend hommage à son coéquipier « sous-estimé »
Havertz, l'auteur du but décisif pour Arsenal, n'a pas tari d'éloges à l'égard du gardien Raya après la victoire 1-0 des Gunners face au Sporting CP.
Si Havertz a fait la une des journaux grâce à son but inscrit dans le temps additionnel, il n'a pas manqué de souligner que ce résultat reposait sur les bases posées par le gardien espagnol entre les poteaux.
S'adressant à Amazon Prime après le coup de sifflet final, Havertz n'a pas mâché ses mots pour saluer le talent de Raya, déclarant : « Incroyable. Je pense qu'il est encore sous-estimé dans le monde du football, mais pour moi, ces deux dernières saisons, c'est le meilleur gardien du monde. Il est exceptionnel, il nous a sauvés tellement de fois et nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous. »
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Les exploits de Raya permettent de tenir le Sporting à distance
Ce fut une soirée où Raya a dû se surpasser pour empêcher l'équipe portugaise de prendre rapidement l'avantage. Dès les cinq premières minutes, Raya a détourné sur la barre une frappe de Maxi Araujo qui semblait se diriger vers le but, après qu'une passe chirurgicale d'Ousmande Diomande eut transpercé la défense d'Arsenal.
La pression ne s'est pas arrêtée là, l'équipe locale mettant constamment à l'épreuve la détermination des Londoniens. L'ancien attaquant de Newcastle, Alan Shearer, a souligné l'importance de la contribution du gardien, déclarant : « Nous avons parlé de la profondeur de l'effectif d'Arsenal cette saison, et c'est pour cette raison que, lorsque vous faites entrer des joueurs de la qualité de Martinelli et Havertz ce soir, vous voulez qu'ils aient un impact sur le match, et c'est ce qu'ils ont fait. Mais sans la brillante performance de David Raya en défense, qui leur a donné les moyens de marquer, rien de tout cela n'aurait été possible. »
Les remplaçants de luxe font la différence à Lisbonne
Après un match qui a longtemps manqué de véritable qualité, Mikel Arteta s'est tourné vers son banc pour trouver la solution. L'entrée en jeu de Gabriel Martinelli et de Havertz s'est avérée inspirée, les deux joueurs combinant leurs efforts dans les dernières minutes pour arracher une victoire cruciale à l'extérieur. Martinelli a délivré le centre, et Havertz a fait preuve de sang-froid.
« Marquer un but en fin de match, c'est toujours agréable, surtout devant nos supporters, et on prend ce résultat », a expliqué Havertz. « Il reste encore beaucoup de travail à faire la semaine prochaine, mais on prend ce résultat, c'est sûr. À propos de la passe décisive de Gabriel Martinelli : génial, ce gars a tellement de qualité. Évidemment, en tant qu'attaquant ou milieu offensif, on attend toujours ces moments-là. Il l'a si bien fait, donc tout le mérite revient à Martinelli. »
- AFP
Gunners eye a grand finale
Cette victoire donne un formidable coup de pouce à l'équipe d'Arteta, qui a fait l'objet de critiques après une série de revers sur le plan national : elle a d'abord été éliminée de la Carabao Cup par Manchester City, puis de la FA Cup par Southampton ce week-end. Havertz a reconnu l'importance de ce revirement, soulignant que l'équipe était toujours en lice pour remporter des titres majeurs alors que la saison touche à sa fin. Le club du nord de Londres abordera désormais le match retour avec un avantage de 1-0.
« C'est sans aucun doute un revirement important pour nous, car nous avions perdu nos deux derniers matchs. Nous voulions donc renverser la tendance aujourd'hui, et nous y sommes parvenus », a conclu l'international allemand.