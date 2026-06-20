Les supporters d’Arsenal et du FC Barcelone ont manifesté leur incompréhension sur les réseaux sociaux : Raya et García se retrouvent tous deux derrière Simon dans la hiérarchie des gardiens. Le sélectionneur De la Fuente a ainsi ignoré leurs saisons respectives de haut niveau en club.

Malgré les spéculations avant le tournoi, le sélectionneur a ignoré les rumeurs et a de nouveau confié les gants à son numéro 1 de confiance, qui a débuté le match d’ouverture décevant de l’Espagne, conclu par un match nul contre le modeste Cap-Vert dans le groupe H.

Mais pourquoi Simon demeure-t-il le gardien « incontesté » de la Roja alors que ses concurrents sont objectivement meilleurs ? La réponse est simple…