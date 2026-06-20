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David Raya Spain GFXGOAL
Krishan Davis

Traduit par

David Raya a été le meilleur gardien d'Europe la saison dernière. Alors, pourquoi le gardien d'Arsenal n'est-il pas titulaire avec l'Espagne à la Coupe du monde ?

Analysis
Espagne
D. Raya
Coupe du monde
FEATURES
U. Simon
J. Garcia
L. de la Fuente
Espagne vs Arabie saoudite
Espagne vs Cap-Vert
Uruguay vs Espagne

L'Espagne aligne sans doute l'un des effectifs les plus solides de la Coupe du monde 2026, mais un poste continue de diviser. Malgré la présence de gardiens de classe mondiale comme David Raya et Joan Garcia, le sélectionneur Luis de la Fuente persiste à aligner Unai Simon. Les statistiques défavorables au portier de l'Athletic Club sont difficiles à ignorer, pourtant il semble peu probable que la hiérarchie évolue dans l'immédiat.

Les supporters d’Arsenal et du FC Barcelone ont manifesté leur incompréhension sur les réseaux sociaux : Raya et García se retrouvent tous deux derrière Simon dans la hiérarchie des gardiens. Le sélectionneur De la Fuente a ainsi ignoré leurs saisons respectives de haut niveau en club.

Malgré les spéculations avant le tournoi, le sélectionneur a ignoré les rumeurs et a de nouveau confié les gants à son numéro 1 de confiance, qui a débuté le match d’ouverture décevant de l’Espagne, conclu par un match nul contre le modeste Cap-Vert dans le groupe H.

Mais pourquoi Simon demeure-t-il le gardien « incontesté » de la Roja alors que ses concurrents sont objectivement meilleurs ? La réponse est simple…

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    La Premier League et l'élite du football européen

    Raya n’est pas seulement le meilleur gardien du football anglais, il est aussi le meilleur d’Europe en termes de matchs sans encaisser de but. À la fin de la saison 2025-2026, le joueur de 30 ans a remporté, fait remarquable, son troisième « Gant d’or » consécutif de la Premier League après avoir enchaîné l’incroyable série de 19 matchs sans encaisser – sa saison la plus impressionnante à ce jour –, permettant ainsi à Arsenal de mettre fin à une très longue attente d’un titre de champion.

    Les Gunners n’auraient pas réussi sans lui, tant sa capacité à repousser les tirs dans les moments décisifs reste sans égale. Parmi ses nombreux temps forts, on retiendra un arrêt du bout des doigts lors de la victoire 1-0 contre Manchester United, une parade en plongeon face à Brighton, deux interventions décisives contre Chelsea, et, bien sûr, ce miracle qui a privé Mateus Fernandes d’un but lors du triomphe historique face à West Ham en fin de saison.

    Avec 19 clean sheets en 37 matchs et seulement 26 buts encaissés, il a devancé son compatriote Joan Garcia (15 clean sheets) pour remporter le Gant d’or européen et intègre désormais le top 10 historique des gardiens les plus imperméables sur une saison de Premier League, rejoignant l’élite du poste. Sa forme s’est également confirmée en Ligue des champions, où il a réalisé neuf clean sheets en 14 apparitions lors du parcours des Londoniens du nord jusqu’en finale.

    • Publicité
  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Il est universellement reconnu comme le meilleur »

    Pourtant, de manière surprenante, ces performances n’ont pas suffi à installer Raya comme titulaire indiscutable en sélection nationale. Le sélectionneur De la Fuente lui préfère Simon, bien que le gardien de l’Athletic Club ne soit même pas, statistiquement, le deuxième meilleur portier de son effectif.

    En Espagne, le débat se cristallise en réalité autour de Garcia, le portier du FC Barcelone, auteur d’une première saison remarquée sous le maillot Blaugrana. Il semble que, malgré ses performances de haut niveau, Raya soit resté dans l’ombre et presque oublié, simplement parce qu’il exerce son métier outre-Manche, en Angleterre.

    Le gardien a d’ailleurs confié en conférence de presse, juste avant le tournoi, que « parfois, on me demandait qui j’étais » lors de sa première sélection.

    À l’approche de la Coupe du monde, De la Fuente avait pourtant déclaré aux médias : « Nous avons David Raya, et j’attends avec impatience vos questions sur lui. En Angleterre, on le considère comme le meilleur gardien du monde, alors qu’ici, personne n’en parle. » Des éloges qui, au final, n’ont pas suffi à convaincre le sélectionneur.

  • David Raya Spain 2026Getty

    Les nouvelles casquettes sont arrivées.

    Raya a récemment occupé le poste de numéro 1 espagnol, mais son règne a été de courte durée : De la Fuente a rapidement réintégré son gardien titulaire. Cette période a coïncidé avec l’absence de Simon, blessé au poignet durant la première moitié de la saison 2024-2025, offrant à son remplaçant l’occasion de s’imposer entre les poteaux.

    Le gardien d’Arsenal a été aligné à cinq reprises lors des six matches de groupe de la Roja en Ligue des Nations de l’UEFA, gardant ses cages inviolées à trois occasions. Pourtant, dès le retour de Simon début 2025, Raya s’est retrouvé sur le banc, y compris lors de la phase finale de la compétition, malgré son rôle clé dans la qualification de l’Espagne pour l’Allemagne.

    Il a ensuite retrouvé les terrains lors du match amical contre l’Égypte en mars, puis disputé 45 minutes face au Pérou en préparation à la Coupe du monde. Ces sorties n’ont pourtant pas suffi à lui offrir le statut de numéro 1, et il a dû se contenter d’un rôle de spectateur lors du match nul inaugural, frustrant, contre le Cap-Vert.

  • Luis de la Fuente Unai Simon SpainGetty

    ...Mais « Simon est incontestable ».

    Pourquoi, alors, Raya n'est-il pas le gardien numéro un de l'Espagne malgré ses performances exceptionnelles et constantes au niveau du club ? La réponse à cette question ne réside pas dans des données complexes, des statistiques ou même des considérations tactiques : elle tient simplement à la loyauté.

    Simon est le numéro un de De la Fuente depuis que ce dernier a succédé à Luis Enrique à la tête de la Roja, après la Coupe du monde 2022, et il n’envisage pas de se passer du gardien qui lui a permis de remporter l’Euro 2024, malgré la forme des autres gardiens à sa disposition.

    « Il serait injuste de ne pas reconnaître la qualité, la classe, le parcours et l’expérience professionnelle d’Unai », a déclaré le sélectionneur lorsqu’il a été interrogé sur la sélection d’Unai Simon avant le tournoi. « Il serait absurde que je doive venir ici pour le réaffirmer, simplement parce qu’il s’agit d’Unai Simon. Lorsqu’un gardien de but est de ce niveau, il faut respecter son statut et son parcours. »

    Il a ajouté : « […] Unai Simon est incontestable. Les autres ont beaucoup de talent et de classe, mais chaque chose en son temps. »

  • Unai Simon David Raya SpainGetty

    Faut-il parler de fidélité inconditionnelle ?

    Cependant, les supporters d’Arsenal comme ceux de Barcelone peuvent se demander si cette décision ne relève pas d’une loyauté aveugle de la part du sélectionneur espagnol. Comme nous l’avons déjà souligné, les statistiques montrent que Simon est, de loin, le plus faible des trois gardiens convoqués par De la Fuente.

    Un simple coup d’œil aux statistiques de l’international espagnol sous les couleurs de l’Athletic Club la saison dernière suffit pour comprendre pourquoi son statut de titulaire est constamment remis en question ; Le gardien de 29 ans a encaissé pas moins de 73 buts lors de la saison 2025-2026, soit plus du double de Raya (31) et nettement plus que García (42), et n’a réussi que huit clean sheets en 46 apparitions, pour un maigre taux de 17,4 %.

    Même en termes de « buts évités », un indicateur clé pour évaluer les gardiens, Simon affiche un bilan nettement inférieur (-6,86). Garcia domine largement ce classement avec 9,7, devant Raya (4,39). Longtemps présenté comme un spécialiste de la relance, Simon affiche en réalité un taux de réussite aux passes de 58 % seulement, contre 65 % pour Raya et 90 % pour Garcia, ce qui remet en cause cette réputation.

  • Spain Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Quelle que soit la recrue, elle sera entre de bonnes mains »

    De son côté, Raya fait preuve d’une diplomatie exemplaire malgré l’attente frustrante avant de pouvoir saisir sa chance, privilégiant l’intérêt collectif à ses ambitions personnelles.

    « Je pense que l’Espagne est entre de bonnes mains, quel que soit le gardien qui joue », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse au centre d’entraînement de l’équipe d’Espagne à Chattanooga, avant son premier match. « Depuis ses débuts, Unai a toujours affiché un très haut niveau de jeu. Nous avons remporté la Ligue des Nations et l’Euro avec lui ; c’est un excellent gardien qui nous a permis de décrocher ces titres. »

    Il a ajouté : « Je fais mon travail au sein de mon club pour donner le meilleur de moi-même et pouvoir représenter mon pays, ce qui est le plus important. Je suis là pour aider l’équipe autant que possible et pour remporter la deuxième étoile (de la Coupe du monde). »

    Les supporters d’Arsenal espèrent qu’il aura finalement l’occasion de montrer son talent, et cette opportunité pourrait se présenter. « La meilleure nouvelle, c’est que je n’ai absolument aucun doute [concernant les gardiens] », déclarait De la Fuente avant la Coupe du monde, laissant entendre qu’il n’y aurait aucune différence si un autre gardien était contraint de prendre la relève. « J’ai une confiance totale en eux. Ils ont quelque chose de spécial. »

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