Moyes s'est réjoui de la prestation de son équipe, qui a écrasé Chelsea au Hill Dickinson. Les Toffees occupent désormais la huitième place du classement de la Premier League et visent plus haut : ils comptent actuellement cinq points de retard sur Aston Villa, quatrième, et seulement trois sur Liverpool, cinquième.

Moyes a déclaré aux journalistes : « Je pense que c'était notre meilleure performance, dès la première minute. Je trouve que nous avons fait du très bon travail. Chelsea venait ici, probablement un peu affecté par ses récents résultats, mais nous avons réussi à neutraliser cela à plusieurs reprises. Ils ont tellement de qualité dans leur équipe que cela allait forcément être un match difficile à gérer [vu] le niveau de leurs joueurs. »

Interrogé sur l'élément le plus impressionnant de cette performance, Moyes a répondu : « Je pense que c'est vraiment l'intensité dès le début, la façon dont nous avons abordé le match ; j'ai trouvé que nous avions très bien joué par moments. Je pense que nous avons pratiqué un très bon football. D'une manière générale aussi, rien que la façon dont les joueurs se sont comportés, je pense qu'ils ont pris conscience de l'importance du match et de l'importance pour nous d'essayer de remporter quelques grands matchs lors des rencontres restantes avant la fin de la saison. Ce soir, c'était un match important. »