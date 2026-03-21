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David Moyes se réjouit de « l'intensité » dont a fait preuve Everton face à Chelsea ; le manager des Toffees estime que son équipe méritait pleinement cette victoire
La joie de Moyes après la victoire contre les Blues
Moyes s'est réjoui de la prestation de son équipe, qui a écrasé Chelsea au Hill Dickinson. Les Toffees occupent désormais la huitième place du classement de la Premier League et visent plus haut : ils comptent actuellement cinq points de retard sur Aston Villa, quatrième, et seulement trois sur Liverpool, cinquième.
Moyes a déclaré aux journalistes : « Je pense que c'était notre meilleure performance, dès la première minute. Je trouve que nous avons fait du très bon travail. Chelsea venait ici, probablement un peu affecté par ses récents résultats, mais nous avons réussi à neutraliser cela à plusieurs reprises. Ils ont tellement de qualité dans leur équipe que cela allait forcément être un match difficile à gérer [vu] le niveau de leurs joueurs. »
Interrogé sur l'élément le plus impressionnant de cette performance, Moyes a répondu : « Je pense que c'est vraiment l'intensité dès le début, la façon dont nous avons abordé le match ; j'ai trouvé que nous avions très bien joué par moments. Je pense que nous avons pratiqué un très bon football. D'une manière générale aussi, rien que la façon dont les joueurs se sont comportés, je pense qu'ils ont pris conscience de l'importance du match et de l'importance pour nous d'essayer de remporter quelques grands matchs lors des rencontres restantes avant la fin de la saison. Ce soir, c'était un match important. »
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Une ambiance typique de Goodison
Moyes a salué le soutien des supporters d'Everton tout au long du match, soulignant que le Hill Dickinson Stadium avait enfin pris des allures de Goodison Park.
Il a ajouté : « Le public a donné l'impression qu'il s'agissait d'un grand match. L'ambiance dans le stade était formidable. Cela ressemblait davantage à Goodison que lors de n'importe quel autre match. Je ne sais pas si le coup d'envoi à 17 h 30 y a contribué, plutôt que celui de 20 h un lundi soir, mais c'était manifestement une très, très bonne soirée et un grand merci aux supporters pour leur soutien, cela nous a aidés. »
Moyes garde ses cartouches pour l'Europe
Moyes reconnaît qu'il ne se projette pas trop loin dans l'avenir et qu'il ne souhaite pas évoquer la perspective de disputer la Ligue des champions la saison prochaine, un objectif qui pourrait bien être atteint en terminant à la cinquième place, tout en admettant qu'une place dans le top 10 constituerait déjà un succès.
Il a déclaré : « Il reste sept matchs pour voir si nous pouvons conserver une place européenne, si nous le pouvons. Je dirais que si nous parvenons à nous classer dans le top 10, nous considérerons que c'est une très bonne saison, plutôt que de nous retrouver en bas du classement à lutter contre la relégation. Mais je pense que maintenant que nous en sommes là, je ne veux pas lâcher prise car on n'a pas beaucoup d'occasions, donc je pense qu'à chaque match, nous devons voir si nous pouvons prendre des points et nous donner une chance de nous qualifier pour l'une des compétitions européennes. »
Il a ajouté : « Je pense que vous vous emballez un peu. Le classement ne ment pas, et il ne ment certainement pas à cette période de l’année. Si vous nous offriez une place européenne, je vous serrerais la main, quelle que soit la place obtenue. Ce serait un grand pas en avant par rapport à la situation du club ces dernières années. Pour les supporters ici, ce serait formidable de les ramener en Europe si c'était possible. »
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Et maintenant ?
Everton devra patienter longtemps avant son prochain match, en raison de la trêve internationale. Il affrontera Brentford le 11 avril.
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