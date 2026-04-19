David Moyes livre un bilan préoccupant sur l’état de Jarrad Branthwaite, évacué sur civière et en larmes lors de la défaite d’Everton face à Liverpool dans le derby

Le timing est cruel pour Branthwaite : seulement six apparitions et 681 minutes de jeu en Premier League cette saison, pour un but et une passe décisive. Il avait déjà manqué 23 rencontres entre août et janvier. Charlie Adam, ex-spécialiste des coups de pied arrêtés à Everton, confirme ces signaux alarmants. « Je pense que c'est probablement ce qui le préoccupe », a déclaré Adam à talkSPORT. « On dirait que c'est à nouveau le tendon d'Achille droit, là où il a été opéré plus tôt dans la saison, [il] venait tout juste de revenir après ça. Donc, oui, si c'est encore ce tendon d'Achille, c'est un coup dur pour lui, car c'est un jeune talent de premier plan et il était en train de retrouver sa forme grâce à ça. Je lui souhaite bonne chance, car je savais déjà, quand j’étais au club, que ce tendon lui posait problème, et j’espère que ce n’est pas trop grave. Mais s’il a déjà été opéré à cet endroit, son retour prendra beaucoup de temps. »