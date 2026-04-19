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David Moyes livre un bilan préoccupant sur l’état de Jarrad Branthwaite, évacué sur civière et en larmes lors de la défaite d’Everton face à Liverpool dans le derby
Everton a vécu un véritable cauchemar lors du derby.
À l'issue de leur match contre Liverpool, les Toffees pointent à la 10e place de la Premier League avec 47 points, ce qui freine leur récente dynamique. Mais la principale inquiétude concerne l'état de santé de Branthwaite, qui s'est effondré en se tenant l'arrière de la jambe droite à la 87e minute. Le défenseur central a été remplacé par Michael Keane dans les dernières minutes d'un match très disputé, assombrissant un peu plus l'ambiance parmi les supporters locaux.
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Moyes avoue s'inquiéter pour Branthwaite
Après la rencontre, Moyes n’a guère pu rassurer les observateurs sur l’état du défenseur. « Je ne sais pas encore, non. Je crains que ce ne soit sérieux, mais nous en saurons plus ultérieurement », a répondu l’entraîneur écossais, interrogé sur la gravité de la blessure. La blessure est survenue alors que la rencontre était encore équilibrée (1-1), après l’ouverture du score de Mohamed Salah et l’égalisation à bout portant de Beto. Finalement, Everton a cédé dans les dix dernières minutes du temps additionnel, Virgil van Dijk offrant la victoire aux visiteurs d’une tête puissante.
Les craintes s’amplifient concernant une nouvelle lésion aux ischio-jambiers.
Le timing est cruel pour Branthwaite : seulement six apparitions et 681 minutes de jeu en Premier League cette saison, pour un but et une passe décisive. Il avait déjà manqué 23 rencontres entre août et janvier. Charlie Adam, ex-spécialiste des coups de pied arrêtés à Everton, confirme ces signaux alarmants. « Je pense que c'est probablement ce qui le préoccupe », a déclaré Adam à talkSPORT. « On dirait que c'est à nouveau le tendon d'Achille droit, là où il a été opéré plus tôt dans la saison, [il] venait tout juste de revenir après ça. Donc, oui, si c'est encore ce tendon d'Achille, c'est un coup dur pour lui, car c'est un jeune talent de premier plan et il était en train de retrouver sa forme grâce à ça. Je lui souhaite bonne chance, car je savais déjà, quand j’étais au club, que ce tendon lui posait problème, et j’espère que ce n’est pas trop grave. Mais s’il a déjà été opéré à cet endroit, son retour prendra beaucoup de temps. »
- AFP
À l’aube de l’ultime sprint
Everton attend avec fébrilité les résultats des examens médicaux pour restructurer sa défense. Malgré la défaite dans le derby, les Toffees restent en course pour l’Europe : ils pointent à une longueur de Chelsea, sixième, à cinq journées de la fin. Moyes espère une réaction d’orgueil dimanche au London Stadium face à West Ham.