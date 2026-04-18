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David Moyes, l’entraîneur d’Everton, ironise en affirmant que Liverpool obtient TOUTES les décisions arbitrales, répondant ainsi aux critiques d’Arne Slot sur l’arbitrage à Anfield
L'ironie des critiques sur Anfield
Dimanche, le stade Hill Dickinson accueillera son premier derby du Merseyside. Everton, confiant, pointe à seulement cinq points de son rival et vise une place européenne. Actuel champion d’Angleterre, Liverpool a remporté seulement trois de ses dix derniers matchs et risque d’égaler son record de défaites sur une saison. La pression s’intensifie sur l’ancien joueur de Feyenoord, son effectif peinant à retrouver le niveau qui lui avait permis de remporter la Premier League la saison passée. Moyes affirme éprouver de la compassion pour son rival en difficulté, mais il martèle qu’il « n’accepte pas » que l’entraîneur de Liverpool invoque les décisions arbitrales comme excuse.
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Moyes souligne l'avantage historique de Liverpool
Interrogé sur son sentiment à l’égard de Slot, alors que certains supporters des Reds doutent de sa capacité à redresser la barre, Moyes a répondu sans détour : « Absolument. Il a réalisé un travail remarquable. C’est un excellent entraîneur, et je le dis en toute neutralité. En revanche, je ne suis pas certain d’approuver ses plaintes concernant les décisions arbitrales à Anfield, car tout entraîneur de Premier League vous dira qu’au fil de l’histoire du football, c’est précisément Liverpool qui a souvent profité des décisions favorables. »
L’Écossais a poursuivi en rappelant qu’Everton avait souvent été lésé par ces décisions lors de ses différents passages sur le banc. « Si les Reds estiment subir des choix défavorables en ce moment, nous avons, nous, dû composer avec cette réalité pendant des années à chaque déplacement là-bas. Reste que, sur le plan sportif, Klopp est un entraîneur de premier plan et je suis convaincu que les supporters de Liverpool en conviendraient s’ils étaient honnêtes. Très peu de décisions vont à l’encontre de Liverpool à Anfield. Très peu », a conclu Moyes.
Retour à la réalité pour le manager d’aujourd’hui
Interrogé sur la façon dont un entraîneur peut passer du statut de héros à celui de zéro, Moyes, fort de son expérience, a déclaré : « Je prends de l’âge. J’ai déjà vécu tout ça. J’ai déjà connu ça. Imaginez : si je perds mes six premiers matchs la saison prochaine, on dira que je ne vaux plus rien. Ce métier manque cruellement d’équilibre et de réalisme. Arne Slot a remporté la Premier League l’an dernier ; il devra sans doute effectuer quelques ajustements et accorder un peu de temps à ses joueurs s’ils ne s’adaptent pas immédiatement. C’est un peu notre cas. »
Il met aussi en garde contre les attentes irréalistes, rappelant la difficulté de maintenir un haut niveau de performance dans un championnat aussi concurrentiel : « Quel sera le prochain cap pour Everton la saison prochaine ? Si on me dit : “Vous devez viser le top 4 ou 5 !”, je répondrai : “Doucement, un pas après l’autre ! Vous vous trompez. C’est très difficile. Certains entraîneurs font un travail incroyable, mais il est impossible d’avoir une Premier League sans que quelqu’un perde. Chaque année, quelqu’un sera dans le collimateur », a-t-il conclu.
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La course aux places européennes
À six journées de la fin, les Toffees sont engagés dans une véritable lutte pour une place européenne – une perspective qui semblait improbable au vu des difficultés financières de ces dernières années. Moyes continue de se concentrer sur les progrès de son équipe plutôt que sur les résultats de ses rivaux, malgré le bruit qui entoure la pression pesant sur le banc de Liverpool.