Interrogé sur son sentiment à l’égard de Slot, alors que certains supporters des Reds doutent de sa capacité à redresser la barre, Moyes a répondu sans détour : « Absolument. Il a réalisé un travail remarquable. C’est un excellent entraîneur, et je le dis en toute neutralité. En revanche, je ne suis pas certain d’approuver ses plaintes concernant les décisions arbitrales à Anfield, car tout entraîneur de Premier League vous dira qu’au fil de l’histoire du football, c’est précisément Liverpool qui a souvent profité des décisions favorables. »

L’Écossais a poursuivi en rappelant qu’Everton avait souvent été lésé par ces décisions lors de ses différents passages sur le banc. « Si les Reds estiment subir des choix défavorables en ce moment, nous avons, nous, dû composer avec cette réalité pendant des années à chaque déplacement là-bas. Reste que, sur le plan sportif, Klopp est un entraîneur de premier plan et je suis convaincu que les supporters de Liverpool en conviendraient s’ils étaient honnêtes. Très peu de décisions vont à l’encontre de Liverpool à Anfield. Très peu », a conclu Moyes.