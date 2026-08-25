Selon des informations de talkSPORT, Moyes s'est emporté face aux médias lors de la présentation du match du deuxième tour de la Carabao Cup de mercredi soir contre Preston.

La tension a commencé lorsqu'un journaliste a demandé : « Quelle importance accordez-vous aux coupes cette saison ? » Cette question, en apparence tout à fait classique, a touché un point sensible chez Moyes, qui s'est rapidement lancé dans une tirade passionnée. Everton traverse une longue disette de trophées depuis plusieurs décennies, ce qui place ses parcours en coupe sous une attention particulière.

Cependant, Moyes était visiblement agacé par l'idée qu'un entraîneur puisse ne pas se soucier de gagner des trophées, ce qui a donné lieu à un échange houleux dans la salle de presse de Deepdale.