AFP
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David Moyes, l'entraîneur d'Everton, fustige une question « d'une stupidité mortelle » d'un journaliste sur les ambitions en Carabao Cup
Moyes perd son sang-froid avant le match contre Preston
Selon des informations de talkSPORT, Moyes s'est emporté face aux médias lors de la présentation du match du deuxième tour de la Carabao Cup de mercredi soir contre Preston.
La tension a commencé lorsqu'un journaliste a demandé : « Quelle importance accordez-vous aux coupes cette saison ? » Cette question, en apparence tout à fait classique, a touché un point sensible chez Moyes, qui s'est rapidement lancé dans une tirade passionnée. Everton traverse une longue disette de trophées depuis plusieurs décennies, ce qui place ses parcours en coupe sous une attention particulière.
Cependant, Moyes était visiblement agacé par l'idée qu'un entraîneur puisse ne pas se soucier de gagner des trophées, ce qui a donné lieu à un échange houleux dans la salle de presse de Deepdale.
- Getty Images Sport
L’échange avec le journaliste « mortellement stupide »
Moyes ne s'est pas retenu dans sa réponse au journaliste, remettant en cause l'intelligence des médias présents. « Je pense que c'est une question que chaque journaliste pose à chaque entraîneur, a d'abord répondu Moyes. D'une certaine manière, je me dis : ces journalistes sont-ils complètement stupides ? Pensez-vous qu'aucun des entraîneurs ne veut gagner les coupes ? Bien sûr que nous voulons tous gagner les coupes... donc la réponse est oui, les coupes sont extrêmement importantes. »
Cette frustration découle de la pression constante qui entoure Everton, qui n'a plus remporté de trophée majeur depuis son sacre en FA Cup en 1995. Malgré cette attente de 31 ans avant de retrouver la gloire, Moyes a clairement indiqué que les questions basiques sur la motivation n'étaient d'aucune aide.
Le maintien en Premier League reste l’objectif ultime
La conversation animée ne s'est pas arrêtée là, puisque Moyes a cherché à clarifier les dures réalités auxquelles sont confrontés les entraîneurs de l'élite moderne. Moyes a ensuite renversé la situation face à son interlocuteur en demandant : « Serait-il plus important de gagner une coupe que de rester en Premier League ? » Lorsque le journaliste a rapidement répondu non, Moyes a livré une conclusion sans détour concernant ses priorités.
« Voilà, vous avez à moitié répondu », a ajouté Moyes. Cet échange a mis en lumière le difficile numéro d'équilibriste à Goodison Park. Si mettre fin à leur longue attente d'un trophée est un rêve pour les supporters, Moyes sait qu'une relégation de Premier League serait désastreuse pour Everton.
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Quelle est la suite pour Everton ?
Everton doit désormais concentrer toute son attention sur le terrain. Moyes dirigera son équipe contre Preston mercredi, avec la volonté d’éviter une répétition de l’élimination précoce de la saison dernière face à Wolverhampton. Une victoire autoritaire contribuerait à apaiser la tension croissante et à créer une dynamique avant les prochains matches de Premier League, alors que le club cherche à assurer son maintien tout en réalisant un parcours positif en coupe.
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