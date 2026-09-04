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David Moyes frustré après le dernier jour du mercato ! L’entraîneur d’Everton admet sa déception après l’échec du transfert de Folarin Balogun et le départ d’Iliman Ndiaye vers Manchester City
Le feuilleton médical de Balogun s’achève par un malaise
La quête d’Everton pour recruter un nouvel avant-centre vedette s’est terminée dans une frustration totale, puisque le transfert de Balogun, de Monaco, a capoté malgré la présence du joueur à Finch Farm pour sa visite médicale. L’international américain de 25 ans s’était imposé comme une cible prioritaire de Moyes après le départ de Beto vers la Fiorentina, mais l’opération a totalement dérapé après que des inquiétudes ont été soulevées lors de l’examen médical.
Selon plusieurs informations, le transfert à Everton a échoué après que le club de la Mersey a tenté de restructurer les conditions financières à la suite des résultats de la visite médicale, poussant l’attaquant à renoncer complètement au changement de club.
« Je suis déçu que nous n’ayons pas fait plus d’affaires et que les choses n’aient pas tourné en notre faveur à la fin, a expliqué Moyes face aux médias. Parfois, dans le football, il faut accepter les déceptions et aller de l’avant, et c’est ce que nous ferons. Ce n’était la faute de personne et, au final, cela arrive dans le football car le joueur avait un problème lors de sa visite médicale et c’est tout simplement tout. Il n’y a pas d’autre histoire derrière cela. C’est exactement ce qui s’est passé. »
- Getty
Ndiaye part dans le cadre d’un transfert retentissant à City
Le coup dur de ne pas avoir réussi à recruter un nouvel attaquant a été aggravé par le départ très médiatisé d’Iliman Ndiaye. L’international sénégalais, très apprécié des supporters à Goodison, a bouclé un transfert de 65 millions de livres vers Everton pour rejoindre Manchester City, alors que le club de l’Etihad a réussi à détourner l’intérêt de Tottenham Hotspur.
Moyes a reconnu que cette vente était une nécessité financière, même si elle privait l’effectif d’un joueur qui avait contribué à 15 buts et quatre passes décisives durant son passage sur la Mersey.
« Nous cherchions à faire entrer de l’argent », a ajouté Moyes lors de son évaluation franche de l’activité du club. « Nous avons perdu Ndiaye, quelqu’un que nous ne voulions absolument pas perdre, mais parfois c’est difficile quand des clubs comme Manchester City se présentent. Certaines choses ont joué contre nous et sur d’autres, nous aurions pu faire mieux. Au final, nous ne voulions pas perdre autant de joueurs différents, mais pour certaines raisons, cela devait arriver. »
Cibles manquées et difficultés défensives
La frustration de Moyes ne s’est pas limitée au secteur offensif, puisque le club n’a pas non plus réussi à renforcer ses options défensives. Une approche pour le défenseur de Fulham Kenny Tete a échoué lorsque le club londonien n’a pas été en mesure de s’assurer un remplaçant adéquat, forçant Everton à se tourner vers d’autres pistes.
L’entraîneur avait identifié le besoin de renforts sur l’ensemble de la ligne défensive afin d’apporter de la concurrence et de la profondeur, mais la nature tardive du mercato a conduit au rejet de plusieurs demandes. Revenant sur ces opportunités manquées, Moyes a laissé entendre que, même si le club avait beaucoup travaillé pour faciliter des accords, la nature du dernier jour du mercato entraîne souvent des obstacles imprévus.
- AFP
Se projeter malgré les difficultés du mercato
La saison de Premier League ayant déjà commencé, Everton doit désormais traverser une période difficile jusqu’à l’ouverture du mercato de janvier. Les supporters ont fait part de leurs inquiétudes concernant les opérations du club en fin de mercato, en particulier le feuilleton autour de Balogun et le départ de Ndiaye.
Moyes, toutefois, reste lucide sur la situation, reconnaissant que le club a dû équilibrer ses comptes tout en essayant de renforcer l’effectif. L’arrivée de Maitland-Niles apporte une certaine polyvalence dans les secteurs défensif et du milieu de terrain, et le club espérera que Grealish pourra retrouver sa meilleure forme pendant son prêt dans le Nord-Ouest.
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