La quête d’Everton pour recruter un nouvel avant-centre vedette s’est terminée dans une frustration totale, puisque le transfert de Balogun, de Monaco, a capoté malgré la présence du joueur à Finch Farm pour sa visite médicale. L’international américain de 25 ans s’était imposé comme une cible prioritaire de Moyes après le départ de Beto vers la Fiorentina, mais l’opération a totalement dérapé après que des inquiétudes ont été soulevées lors de l’examen médical.

Selon plusieurs informations, le transfert à Everton a échoué après que le club de la Mersey a tenté de restructurer les conditions financières à la suite des résultats de la visite médicale, poussant l’attaquant à renoncer complètement au changement de club.

« Je suis déçu que nous n’ayons pas fait plus d’affaires et que les choses n’aient pas tourné en notre faveur à la fin, a expliqué Moyes face aux médias. Parfois, dans le football, il faut accepter les déceptions et aller de l’avant, et c’est ce que nous ferons. Ce n’était la faute de personne et, au final, cela arrive dans le football car le joueur avait un problème lors de sa visite médicale et c’est tout simplement tout. Il n’y a pas d’autre histoire derrière cela. C’est exactement ce qui s’est passé. »