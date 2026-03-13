David Moyes a pris la défense de Mikel Arteta face aux critiques concernant le style de jeu d'Arsenal, l'entraîneur d'Everton affirmant que toutes les équipes ne peuvent pas pratiquer « le beau jeu »

S'adressant directement aux détracteurs à la veille du déplacement d'Everton chez Arsenal samedi en Premier League, Moyes s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles les points forts des Gunners étaient présentés comme des faiblesses. « Qu'est-ce que ça veut dire, tout ce que vous racontez ? Vous donnez l'impression que c'est un problème parce qu'ils sont bons sur les coups de pied arrêtés », a déclaré l'entraîneur des Toffees. Il a souligné que le jeu physique et la maîtrise des coups de pied arrêtés sont depuis toujours les piliers du succès du football anglais. Les statistiques lui donnent raison, puisque Arsenal a inscrit 21 buts sur coups de pied arrêtés cette saison, un record du championnat, tandis que, fait notable, seuls 35 de ses 100 buts toutes compétitions confondues ont été marqués en jeu ouvert, ce qui prouve son efficacité tactique.