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David Moyes a pris la défense de Mikel Arteta face aux critiques concernant le style de jeu d'Arsenal, l'entraîneur d'Everton affirmant que toutes les équipes ne peuvent pas pratiquer « le beau jeu »
L'obsession pour « le beau jeu »
S'adressant directement aux détracteurs à la veille du déplacement d'Everton chez Arsenal samedi en Premier League, Moyes s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles les points forts des Gunners étaient présentés comme des faiblesses. « Qu'est-ce que ça veut dire, tout ce que vous racontez ? Vous donnez l'impression que c'est un problème parce qu'ils sont bons sur les coups de pied arrêtés », a déclaré l'entraîneur des Toffees. Il a souligné que le jeu physique et la maîtrise des coups de pied arrêtés sont depuis toujours les piliers du succès du football anglais. Les statistiques lui donnent raison, puisque Arsenal a inscrit 21 buts sur coups de pied arrêtés cette saison, un record du championnat, tandis que, fait notable, seuls 35 de ses 100 buts toutes compétitions confondues ont été marqués en jeu ouvert, ce qui prouve son efficacité tactique.
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Beauté contre ennui en Premier League
Poursuivant sa défense, Moyes a fait valoir que l'exigence d'une perfection esthétique constante était irréaliste et pouvait nuire au sport. « C'est une équipe solide et physique, et je n'y vois aucun problème : cela fait partie du jeu. Il y a cette idée reçue selon laquelle tout le monde doit pratiquer un football spectaculaire et que tout doit être parfait. Eh bien, si nous faisions tous cela, ce serait ennuyeux », a-t-il ajouté, soulignant la nécessité d’une variété tactique.
Aller au-delà des critiques
Moyes n’a pas tardé à qualifier son ancien joueur de l’un des meilleurs talents d’entraîneur de l’élite du football. Il a souligné que l’Espagnol avait réussi à transformer Arsenal en une machine solide, capable de s’imposer de multiples façons. « Nous avons des entraîneurs incroyables, et Mikel en fait partie, qui sont venus dans ce pays et nous ont montré ce dont ils étaient capables. Peut-être ne parviennent-ils pas à maintenir ce niveau et à le faire tout le temps ; Mikel a su faire évoluer son équipe et la faire progresser », a précisé Moyes.
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Une bonne nouvelle pour Everton sur le plan des blessures
Tout en rendant hommage à Arteta, Moyes a également fait le point sur l'état de son effectif alors qu'Everton se prépare à relever ce défi de taille à l'Emirates. Les Toffees espèrent pouvoir compter à nouveau sur Jarrad Branthwaite, l'un des joueurs les plus en vue cette saison. Le défenseur central, qui n'a pas participé au récent stage d'entraînement du club au Portugal, fait actuellement l'objet d'une évaluation en vue d'un éventuel retour. Sa présence serait cruciale pour contenir l'attaque d'Arsenal, qui reste redoutable au-delà des débats actuels sur le « style » de jeu.
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