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« David m'en parle » : Kylian Mbappé, star du Real Madrid et de l'équipe de France, révèle que Beckham lui a déjà proposé de rejoindre la MLS avec l'Inter Miami

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Kylian Mbappé, star de l’équipe de France et du Real Madrid, a ouvert la porte à un éventuel transfert en Major League Soccer, confessant son admiration de longue date pour la culture américaine et son ambition débordante. Le joueur de 27 ans a également plaisanté en affirmant que David Beckham, copropriétaire de l’Inter Miami, avait déjà entamé son recrutement outre-Atlantique.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Là où l’ambition n’a pas de limites »

    S'exprimant devant les médias à la veille du deuxième match de la France en Coupe du monde, face à l'Irak au Philadelphia Stadium, Kylian Mbappé a évoqué son avenir et la possibilité de jouer aux États-Unis.

    « Peut-être, je ne sais pas… Les États-Unis ont une culture différente de la nôtre. J’ai toujours aimé cette culture où l’ambition ne connaît pas de limites. Est-ce que je viendrai ici avant la fin de ma carrière ? Peut-être, je ne sais pas », a-t-il déclaré avant d’ajouter avec un sourire : « David [Beckham] m’en parle. »



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    Les Hérons ambitieux

    La renommée mondiale de Beckham a permis à l’Inter Miami d’attirer l’attention de certaines des plus grandes stars internationales. L’international anglais Marcus Rashford s’est entraîné dans les installations du club floridien avant de rejoindre les Three Lions pour leur campagne en Coupe du monde. Selon plusieurs sources, le club aurait également conclu un accord pour le transfert de l’international brésilien Casemiro, qui viendra renforcer une équipe de MLS déjà très solide, comptant dans ses rangs Lionel Messi, Rodrigo De Paul et Germán Berterame, tous trois « joueurs désignés ».

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    Mbappé en quête de gloire en Coupe du monde

    Mbappé a déjà inscrit deux buts depuis le début de sa campagne en Coupe du monde et pourrait encore enrichir son impressionnant palmarès. À seulement 27 ans, il occupe déjà la troisième place ex æquo au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition, avec 14 buts à son actif.

  • Erling HaalandGetty Images

    Et maintenant ?

    La France et la Norvège sont en lutte pour la première place du groupe I. Si les deux équipes gagnent lundi, elles s’offriront un rendez-vous décisif vendredi : le vainqueur de leur affrontement direct prendra la tête du groupe.

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