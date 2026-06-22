S'exprimant devant les médias à la veille du deuxième match de la France en Coupe du monde, face à l'Irak au Philadelphia Stadium, Kylian Mbappé a évoqué son avenir et la possibilité de jouer aux États-Unis.

« Peut-être, je ne sais pas… Les États-Unis ont une culture différente de la nôtre. J’ai toujours aimé cette culture où l’ambition ne connaît pas de limites. Est-ce que je viendrai ici avant la fin de ma carrière ? Peut-être, je ne sais pas », a-t-il déclaré avant d’ajouter avec un sourire : « David [Beckham] m’en parle. »







