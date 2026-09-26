La réaction appuyée de l’Espagnol renvoie aux campagnes lors desquelles United a terminé dauphin de City, notamment en 2011-2012 à la différence de buts, en 2017-2018 sous Jose Mourinho et en 2020-2021 avec Ole Gunnar Solskjaer à sa tête.

Selon The Athletic, plusieurs cadors de l’élite, dont United, Arsenal, Liverpool et Tottenham Hotspur, ont chargé des avocats de premier plan spécialisés dans le sport d’examiner d’éventuelles demandes de dommages et intérêts pour des primes et des revenus commerciaux manqués.