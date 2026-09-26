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David de Gea vise Manchester City à propos des accusations en Premier League alors que l’ancien joueur de Manchester United espère récupérer des titres supplémentaires
Une commission indépendante confirme des infractions financières
Le football anglais a été ébranlé jusque dans ses fondations après qu’une commission indépendante a jugé City coupable de 114 des 115 accusations financières portées contre le club entre 2009 et 2018. Ce verdict monumental ouvre la voie à des sanctions sans précédent, allant d’une relégation et de lourds retraits de points à de lourdes amendes et au retrait de titres historiques. La décision a immédiatement provoqué une onde de choc généralisée parmi les rivaux nationaux, qui avaient été devancés de peu dans la conquête des principaux trophées durant cette période.
- PRiME Media Images
Un ancien gardien remet en question le nombre de médailles
L'ancien gardien numéro un de Manchester United, De Gea, qui a disputé plus de 500 matches comme titulaire dans les buts d'Old Trafford jusqu'à son départ en 2023, a été l'une des premières figures marquantes à lancer une pique publique après cette décision historique. Évoquant la perspective d'une redistribution d'anciens titres de champion via son compte officiel sur X, De Gea a publié : « Alors...... Parlons-en. Combien de titres de Premier League ai-je remportés, du coup ? »
Des clubs rivaux étudient des demandes d’indemnisation
La réaction appuyée de l’Espagnol renvoie aux campagnes lors desquelles United a terminé dauphin de City, notamment en 2011-2012 à la différence de buts, en 2017-2018 sous Jose Mourinho et en 2020-2021 avec Ole Gunnar Solskjaer à sa tête.
Selon The Athletic, plusieurs cadors de l’élite, dont United, Arsenal, Liverpool et Tottenham Hotspur, ont chargé des avocats de premier plan spécialisés dans le sport d’examiner d’éventuelles demandes de dommages et intérêts pour des primes et des revenus commerciaux manqués.
- Focus Images
De longues retombées juridiques attendent les rivaux
Manchester City devrait épuiser toutes les voies de recours juridiques pour contester toute sanction sportive et les demandes de dommages et intérêts à venir de la part de rivaux nationaux. Pendant ce temps, la Premier League fait face à la tâche délicate d’appliquer des sanctions sans réécrire complètement les livres d’histoire de la compétition. L’âpre bataille judiciaire devrait se poursuivre pendant des mois avant d’atteindre une résolution définitive.
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