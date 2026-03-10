David de Gea adresse un message de soutien à Antonin Kinsky après la défaite humiliante du gardien de Tottenham en Ligue des champions contre l'Atlético Madrid

Le manager des Spurs, Tudor, a choisi de ne pas s'attarder sur la performance de Kinsky lorsqu'il a été interrogé après le match, mais a déclaré qu'il avait remplacé le gardien pour le protéger.

« Nous n'avons pas besoin de faire de commentaires. Ce n'est pas le moment d'en dire trop. Ce fut un match étrange, très étrange. Nous leur avons offert trois buts. Nous avions pourtant bien commencé, puis les problèmes nous ont été fatals à trois reprises. C'était très, très étrange. Très inhabituel. Cela nous a fait perdre confiance. Nous avions l'occasion de revenir à 4-2, puis nous avons encaissé un but pour porter le score à 5-1. ... Nous présentons nos excuses aux supporters et à tout le monde. C'est un moment difficile. Tout semble aller de travers. Nous payons le prix de petites erreurs. Tout est incroyable. Même cette situation à la fin, avec deux joueurs [Cristian Romero et Joao Palhinha qui se sont percutés] — on avait l'impression que tout allait contre nous. »

Il a ajouté : « Cela arrive très rarement. J'entraîne depuis 15 ans et je n'ai jamais fait cela. Il fallait le faire, pour préserver le joueur et l'équipe. Une situation incroyable. Avant le match, c'était le bon choix, dans la situation où nous sommes, la pression sur Vicario. Tony [Kinsky] est un bon gardien. »