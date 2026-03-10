AFP
David de Gea adresse un message de soutien à Antonin Kinsky après la défaite humiliante du gardien de Tottenham en Ligue des champions contre l'Atlético Madrid
Une nuit à oublier à Madrid
Le pari tactique d'Igor Tudor s'est retourné contre lui de manière spectaculaire, Kinsky ayant connu un début de match chaotique qui risque de hanter sa carrière pendant des années. En seulement 15 minutes de jeu, Kinsky a commis deux erreurs flagrantes qui ont permis au géant espagnol de prendre une avance confortable de trois buts. Le match s'échappant presque instantanément, Tudor a pris la décision impitoyable de retirer le gardien avant le quart d'heure de jeu, laissant un Kinsky désemparé s'enfuir en larmes vers le tunnel tandis que Vicario se préparait à prendre sa place.
Kinsky, qui n'en était qu'à sa troisième apparition de la saison, s'est retrouvé au centre d'une tempête sur les réseaux sociaux, les fans et les experts réagissant à l'un des remplacements les plus brutaux de l'histoire récente du football européen.
De Gea vole au secours de Kinsky
Cependant, au milieu du bruit et des critiques, une voix expérimentée s'est fait entendre pour offrir une perspective bien nécessaire. Le gardien de but de la Fiorentina et ancienne star de Manchester United, David de Gea, s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour défendre son collègue. Ayant passé plus d'une décennie sous le feu des projecteurs de la Premier League et du football international, De Gea connaît bien les pressions particulières qui accompagnent la vie entre les poteaux, et il n'a pas tardé à poster un message de solidarité à l'intention du joueur des Spurs, bouleversé.
Sur son compte X, l'Espagnol a clairement exprimé son sentiment sur la difficulté de ce rôle et la résilience nécessaire pour se remettre d'un tel revers public. De Gea a écrit : « Personne qui n'a jamais été gardien de but ne peut comprendre à quel point il est difficile de jouer à ce poste. Garde la tête haute et tu reviendras. »
Tudor revient sur un « match étrange »
Le manager des Spurs, Tudor, a choisi de ne pas s'attarder sur la performance de Kinsky lorsqu'il a été interrogé après le match, mais a déclaré qu'il avait remplacé le gardien pour le protéger.
« Nous n'avons pas besoin de faire de commentaires. Ce n'est pas le moment d'en dire trop. Ce fut un match étrange, très étrange. Nous leur avons offert trois buts. Nous avions pourtant bien commencé, puis les problèmes nous ont été fatals à trois reprises. C'était très, très étrange. Très inhabituel. Cela nous a fait perdre confiance. Nous avions l'occasion de revenir à 4-2, puis nous avons encaissé un but pour porter le score à 5-1. ... Nous présentons nos excuses aux supporters et à tout le monde. C'est un moment difficile. Tout semble aller de travers. Nous payons le prix de petites erreurs. Tout est incroyable. Même cette situation à la fin, avec deux joueurs [Cristian Romero et Joao Palhinha qui se sont percutés] — on avait l'impression que tout allait contre nous. »
Il a ajouté : « Cela arrive très rarement. J'entraîne depuis 15 ans et je n'ai jamais fait cela. Il fallait le faire, pour préserver le joueur et l'équipe. Une situation incroyable. Avant le match, c'était le bon choix, dans la situation où nous sommes, la pression sur Vicario. Tony [Kinsky] est un bon gardien. »
Crise à Tottenham : Tudor au bord du gouffre
Tout en se concentrant sur le bien-être des joueurs, des questions vont se poser autour de la gestion de Tudor. Le choix de titulariser Kinsky, inexpérimenté, plutôt que Vicario s'est avéré être un pari raté, laissant au staff technique la tâche de redonner confiance au jeune gardien après une soirée humiliante à Madrid.
Tudor est désormais confronté à une crise immense, les supporters des Spurs réclamant son licenciement. Après la défaite écrasante 5-2 contre l'Atlético et avec l'équipe qui végète à la 16e place de la Premier League, son mandat à Tottenham semble toucher à sa fin.
