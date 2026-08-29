Nantes représente une perspective attrayante malgré sa situation actuelle sur le terrain. Huit fois champion de Ligue 1, le club possède une riche histoire dans le football français et offre un projet susceptible de lui permettre de retrouver sa gloire passée.

Cependant, le club est actuellement en plein désarroi après sa relégation de Ligue 1. Nantes se retrouve dernier de Ligue 2 après avoir perdu ses trois premiers matches de championnat de la saison.

Les supporters ont grandi frustrés sous la direction de l’homme d’affaires polonais Kita, qui a racheté le club en 2007. Aux côtés de son fils et directeur général du club, Franck, Kita a supervisé deux relégations et 24 entraîneurs en 19 ans.