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David Beckham va-t-il racheter un autre club ? Le propriétaire de l’Inter Miami lié à un rachat surprise d’un géant historique du football français
Beckham associé à un rachat de Nantes
Beckham pourrait étendre son empire dans le football après avoir émergé comme un acheteur potentiel du club français historique de Nantes. Ouest-France affirme que l'ancien joueur de Manchester United fait partie d'un consortium qui cherche à racheter le club en difficulté. Nantes a reçu au moins trois offres de reprise, dont deux émanent de fonds d'investissement basés au Royaume-Uni. Des discussions de haut niveau auraient fait apparaître à plusieurs reprises le nom du copropriétaire de l'Inter Miami, tandis que l'actuel propriétaire Waldemar Kita cherche à vendre.
- AFP
Géants historiques du football français en pleine tourmente sportive
Nantes représente une perspective attrayante malgré sa situation actuelle sur le terrain. Huit fois champion de Ligue 1, le club possède une riche histoire dans le football français et offre un projet susceptible de lui permettre de retrouver sa gloire passée.
Cependant, le club est actuellement en plein désarroi après sa relégation de Ligue 1. Nantes se retrouve dernier de Ligue 2 après avoir perdu ses trois premiers matches de championnat de la saison.
Les supporters ont grandi frustrés sous la direction de l’homme d’affaires polonais Kita, qui a racheté le club en 2007. Aux côtés de son fils et directeur général du club, Franck, Kita a supervisé deux relégations et 24 entraîneurs en 19 ans.
Construire un impressionnant portefeuille footballistique mondial
Un transfert vers Nantes marquerait la dernière étape de l’élargissement du portefeuille de clubs détenus par Beckham. L’ancien capitaine de l’Angleterre possède déjà des participations importantes dans deux clubs distincts en Amérique du Nord et en Angleterre.
Beckham a entamé son parcours de propriétaire en levant une option pour acquérir une franchise d’expansion en MLS en février 2014. Ce droit avait été initialement obtenu dans le cadre du contrat qu’il avait signé avec le LA Galaxy en 2007.
Inter Miami a ensuite effectué ses débuts officiels en MLS en mars 2020. Beckham a également acquis une part de 10 % de Salford City aux côtés de ses coéquipiers de la Class of '92 en janvier 2019, avant de prendre la tête d’un nouveau consortium de rachat avec Gary Neville en mai 2025.
- Getty Images Sport
Prochaines étapes pour le projet de rachat de Nantes
Alors que Kita se montre activement disposé à vendre, les négociations devraient se poursuivre pendant que les différentes parties en lice présenteront leurs offres finales. Beckham et son groupe d'investissement chercheront à finaliser les derniers détails afin de s'assurer le contrôle du club français. Si un accord est conclu, la priorité immédiate sera de stabiliser les performances sur le terrain en Ligue 2. Les potentiels nouveaux propriétaires auront pour mission de redresser la forme du début de saison et de reconstruire la structure du club sur le long terme.
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