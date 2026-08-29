Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
David Beckham Inter Miami 2025Getty
Yosua Arya

Traduit par

David Beckham va-t-il racheter un autre club ? Le propriétaire de l’Inter Miami lié à un rachat surprise d’un géant historique du football français

Inter Miami CF
D. Beckham
Nantes
Ligue 2
Major League Soccer

Le copropriétaire de l’Inter Miami, David Beckham, pourrait être sur le point d’élargir son portefeuille de clubs de football, selon des informations le liant à une offre de rachat du FC Nantes. Le club français historique est actuellement en plein désarroi sportif en bas de tableau de Ligue 2 après avoir subi une relégation de l’élite.

  • Beckham associé à un rachat de Nantes

    Beckham pourrait étendre son empire dans le football après avoir émergé comme un acheteur potentiel du club français historique de Nantes. Ouest-France affirme que l'ancien joueur de Manchester United fait partie d'un consortium qui cherche à racheter le club en difficulté. Nantes a reçu au moins trois offres de reprise, dont deux émanent de fonds d'investissement basés au Royaume-Uni. Des discussions de haut niveau auraient fait apparaître à plusieurs reprises le nom du copropriétaire de l'Inter Miami, tandis que l'actuel propriétaire Waldemar Kita cherche à vendre.

    • Publicité
  • FBL-FRA-L1-NANTES-LE MANSAFP

    Géants historiques du football français en pleine tourmente sportive

    Nantes représente une perspective attrayante malgré sa situation actuelle sur le terrain. Huit fois champion de Ligue 1, le club possède une riche histoire dans le football français et offre un projet susceptible de lui permettre de retrouver sa gloire passée.

    Cependant, le club est actuellement en plein désarroi après sa relégation de Ligue 1. Nantes se retrouve dernier de Ligue 2 après avoir perdu ses trois premiers matches de championnat de la saison.

    Les supporters ont grandi frustrés sous la direction de l’homme d’affaires polonais Kita, qui a racheté le club en 2007. Aux côtés de son fils et directeur général du club, Franck, Kita a supervisé deux relégations et 24 entraîneurs en 19 ans.

  • Construire un impressionnant portefeuille footballistique mondial

    Un transfert vers Nantes marquerait la dernière étape de l’élargissement du portefeuille de clubs détenus par Beckham. L’ancien capitaine de l’Angleterre possède déjà des participations importantes dans deux clubs distincts en Amérique du Nord et en Angleterre.

    Beckham a entamé son parcours de propriétaire en levant une option pour acquérir une franchise d’expansion en MLS en février 2014. Ce droit avait été initialement obtenu dans le cadre du contrat qu’il avait signé avec le LA Galaxy en 2007.

    Inter Miami a ensuite effectué ses débuts officiels en MLS en mars 2020. Beckham a également acquis une part de 10 % de Salford City aux côtés de ses coéquipiers de la Class of '92 en janvier 2019, avant de prendre la tête d’un nouveau consortium de rachat avec Gary Neville en mai 2025.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Inter Miami CF v Austin FCGetty Images Sport

    Prochaines étapes pour le projet de rachat de Nantes

    Alors que Kita se montre activement disposé à vendre, les négociations devraient se poursuivre pendant que les différentes parties en lice présenteront leurs offres finales. Beckham et son groupe d'investissement chercheront à finaliser les derniers détails afin de s'assurer le contrôle du club français. Si un accord est conclu, la priorité immédiate sera de stabiliser les performances sur le terrain en Ligue 2. Les potentiels nouveaux propriétaires auront pour mission de redresser la forme du début de saison et de reconstruire la structure du club sur le long terme.

Ligue 2
Guingamp crest
Guingamp
EAG
Nantes crest
Nantes
FCN
Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
CF Montreal crest
CF Montreal
MTL