David Beckham soutient Lionel Messi pour un NEUVIÈME Ballon d’Or alors que la superstar de l’Inter Miami atteint un cap historique au niveau des buts lors de la victoire en Campeones Cup

Messi a encore un peu plus inscrit son nom dans les livres d’histoire de l’Inter Miami mercredi soir, en inscrivant son 100e but pour le club floridien lors d’une victoire 2-0 en Campeones Cup contre Cruz Azul. Le maestro argentin a ouvert le score à la 24e minute au Nu Stadium, en reprenant de la tête un centre précis de Luis Suarez.

L’attaquant de 39 ans n’en avait pas terminé, se muant en passeur décisif dans les derniers instants de cette rencontre entre les vainqueurs des coupes américaine et mexicaine. Messi a tiré un corner à la 81e minute que Casemiro a catapulté au fond des filets, offrant à Miami le tout premier sacre de son histoire en Campeones Cup.

Cette nouvelle masterclass intervient peu après un été doux-amer sur la scène internationale, où il a guidé l’Argentine jusqu’à la finale de la Coupe du monde 2026, avec un bilan de huit buts et quatre passes décisives avant une défaite crève-cœur contre l’Espagne.



