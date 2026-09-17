AFP
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David Beckham soutient Lionel Messi pour un NEUVIÈME Ballon d’Or alors que la superstar de l’Inter Miami atteint un cap historique au niveau des buts lors de la victoire en Campeones Cup
Messi atteint la barre des 100 avec l’Inter Miami
Messi a encore un peu plus inscrit son nom dans les livres d’histoire de l’Inter Miami mercredi soir, en inscrivant son 100e but pour le club floridien lors d’une victoire 2-0 en Campeones Cup contre Cruz Azul. Le maestro argentin a ouvert le score à la 24e minute au Nu Stadium, en reprenant de la tête un centre précis de Luis Suarez.
L’attaquant de 39 ans n’en avait pas terminé, se muant en passeur décisif dans les derniers instants de cette rencontre entre les vainqueurs des coupes américaine et mexicaine. Messi a tiré un corner à la 81e minute que Casemiro a catapulté au fond des filets, offrant à Miami le tout premier sacre de son histoire en Campeones Cup.
Cette nouvelle masterclass intervient peu après un été doux-amer sur la scène internationale, où il a guidé l’Argentine jusqu’à la finale de la Coupe du monde 2026, avec un bilan de huit buts et quatre passes décisives avant une défaite crève-cœur contre l’Espagne.
- Getty Images Sport
Beckham lance un appel pour le Ballon d’Or
S’exprimant après cette victoire historique, Beckham, copropriétaire de l’Inter Miami, n’a pas tardé à couvrir d’éloges sa star. L’ancien capitaine de l’Angleterre a insisté sur le fait que la longévité sans précédent de Messi et son excellence durable font de lui le grand favori incontesté pour le Ballon d’Or de cette année.
« Quand vous le voyez faire des choses comme ça, quand vous le voyez réaliser la Coupe du monde qu’il a réalisée, il n’y a personne à 39 ans qui fait ça, et qui le fait à ce niveau », a déclaré Beckham. « Il mérite d’être considéré pour le Ballon d’Or. À mon avis, il doit le gagner. »
Casemiro, qui a profité de la précision de Messi pour sceller la victoire, a abondé dans le sens de Beckham. L’ancien milieu de terrain du Real Madrid et de Manchester United a appelé les supporters à savourer les derniers instants de l’extraordinaire carrière de l’attaquant.
« Nous devons en profiter parce que nous ne savons pas combien de temps nous l’aurons encore », a souligné Casemiro. « Ce qu’il a fait et continue de faire pour le football est incroyable. Il reste le meilleur. Il l’a prouvé à la Coupe du monde et continue de le prouver en MLS. »
Forte concurrence pour un prix prestigieux
Un potentiel neuvième Ballon d'Or viendrait encore renforcer l'héritage de Messi en tant que joueur le plus titré de l'histoire de cette récompense, créée par France Football en 1956. La liste des 30 nommés pour l'édition 2026 comprend de nombreux talents d'élite, dont les stars de l'Angleterre à la Coupe du monde Harry Kane et Jude Bellingham, ainsi que les attaquants du Real Madrid Kylian Mbappe et Vinicius Jr.
Malgré une concurrence féroce de la part des plus grandes stars européennes, dont six vainqueurs de la Coupe du monde avec l'Espagne et neuf nommés du Paris Saint-Germain, le parcours en or de Messi dans le tournoi le maintient pleinement dans la discussion. Le vétéran meneur de jeu compte désormais 21 buts en Coupe du monde, ce qui le place au deuxième rang du classement de tous les temps derrière Mbappe, tout en détenant seul le record de passes décisives.
La forme de l'Argentin sur la scène nationale a été tout aussi dévastatrice, permettant à l'Inter Miami de rester une force dominante. Le cap des 100 buts souligne son impact transformateur depuis son arrivée aux États-Unis.
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L’accent mis sur le pays pour l’Argentin
Messi va désormais se reconcentrer sur ses obligations nationales, alors qu’Inter Miami cherche à s’appuyer sur son triomphe en Campeones Cup. Alors que l’attaquant vétéran a admis qu’il réfléchissait à son avenir dans le football après le décès récent de son père, Jorge, chacune de ses apparitions revêt une importance supplémentaire pour la franchise de MLS.
Alors que le monde du football attend la cérémonie du Ballon d’Or du 70e anniversaire à Londres le 26 octobre, l’attention immédiate de Messi reste portée sur le maintien de son niveau de forme stupéfiant en club. Après sa retraite internationale en août, le huituple Ballon d’Or peut désormais consacrer toute son attention à finir la saison en force.
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