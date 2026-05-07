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David Beckham révèle que Luis Enrique a dormi au centre d’entraînement du PSG « tous les soirs » lors de sa première année au club
Le dévouement sans faille de Luis Enrique à la cause parisienne
Invité de l’émission « Beckham and Friends Live » sur CBS, Beckham a relaté un échange avec les dirigeants du PSG qui illustre l’exigence implacable de Luis Enrique. L’ancien coach du FC Barcelone a profondément modifié la culture du club de la capitale, passant d’une équipe reposant sur des individualités à un groupe plus soudé et plus travailleur.
« J’ai parlé au président Nasser [Al-Khelaifi] du PSG et il m’a dit que pendant la première année de Luis Enrique, celui-ci dormait pratiquement tous les soirs au nouveau centre d’entraînement, travaillant sur la façon dont il voulait que l’équipe se présente, dont elle joue, sur les joueurs qu’il voulait, sur la direction à prendre et sur ce à quoi ressemblerait l’avenir », explique Beckham. « Le président Nasser m’a simplement dit qu’il n’avait jamais rien vu de tel. »
- AFP
Forger un effectif capable de surpasser l'ère des Galacticos
Pendant des années, le PSG a tenté de conquérir l'Europe en recrutant des stars, notamment une ligne d'attaque composée de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi, mais le club a souvent échoué avant les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Sous la houlette de Luis Enrique, l'accent a été mis sur l'esprit d'équipe et la discipline tactique, ce qui a permis au club d'atteindre deux finales consécutives de la Ligue des champions.
Beckham a souligné que ce changement de culture était intentionnel et qu’il avait été durement acquis par l’entraîneur. « C’est ainsi que Luis Enrique a construit cette équipe ces dernières années, et il a su forger un groupe très soudé », a ajouté Beckham. « Son éthique de travail et ce qu’il attend de son équipe : il veut que tous soient sur un pied d’égalité, qu’ils aient tous le même objectif, et qu’ils fassent progresser ces jeunes joueurs. Mais il veut aussi des joueurs qui courent sans s’arrêter, et c’est ce qu’il a obtenu, c’est ce qu’il a construit. »
Une prestation aboutie pour venir à bout du Bayern Munich
Le fruit du travail de Luis Enrique s'est pleinement manifesté mercredi soir, alors que le PSG s'est assuré une place en finale grâce à une victoire 6-5 sur l'ensemble des deux matchs de demi-finale face au Bayern Munich. Malgré une frayeur de dernière minute provoquée par un but d'Harry Kane dans le temps additionnel, un but précoce d'Ousmane Dembélé a permis aux Parisiens d'obtenir un match nul 1-1 lors du match retour à l'Allianz Arena, après s'être imposés 5-4 à domicile lors du match aller.
Plutôt que de s’appuyer sur des prouesses individuelles, le collectif a neutralisé le géant allemand, démontrant une nouvelle fois sa capacité à gérer les soirées européennes sous haute pression grâce à un niveau de sophistication tactique qui lui faisait défaut par le passé.
- AFP
En quête d'un doublé historique en Coupe d'Europe
Après avoir enfin remporté leur premier trophée de Ligue des champions en battant l'Inter 5-0 en finale la saison dernière, le PSG se rapproche d'un club très select. Une victoire contre Arsenal lors de la finale de la saison 2025-2026 ferait du club parisien le deuxième formation de l'ère de la Ligue des champions, après le Real Madrid, à réussir à défendre son titre.