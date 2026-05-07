David Beckham révèle que Luis Enrique a dormi au centre d’entraînement du PSG « tous les soirs » lors de sa première année au club

Pendant des années, le PSG a tenté de conquérir l'Europe en recrutant des stars, notamment une ligne d'attaque composée de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi, mais le club a souvent échoué avant les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Sous la houlette de Luis Enrique, l'accent a été mis sur l'esprit d'équipe et la discipline tactique, ce qui a permis au club d'atteindre deux finales consécutives de la Ligue des champions.

Beckham a souligné que ce changement de culture était intentionnel et qu’il avait été durement acquis par l’entraîneur. « C’est ainsi que Luis Enrique a construit cette équipe ces dernières années, et il a su forger un groupe très soudé », a ajouté Beckham. « Son éthique de travail et ce qu’il attend de son équipe : il veut que tous soient sur un pied d’égalité, qu’ils aient tous le même objectif, et qu’ils fassent progresser ces jeunes joueurs. Mais il veut aussi des joueurs qui courent sans s’arrêter, et c’est ce qu’il a obtenu, c’est ce qu’il a construit. »