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David Beckham réagit à l'absence de Trent Alexander-Arnold dans la dernière sélection anglaise et révèle s'il emmènerait la star du Real Madrid à la Coupe du monde
Alexander-Arnold écarté de la sélection anglaise
Alexander-Arnold, qui a rejoint le Real Madrid l'été dernier, est considéré comme l'un des meilleurs arrières droits au monde, ce qui rend son absence d'un groupe des Three Lions aussi important d'autant plus remarquable. À 27 ans, il continue de diviser les esprits au sein de l'équipe nationale en raison du déséquilibre perçu entre son rendement offensif et sa régularité défensive. Beckham a apporté son soutien à Alexander-Arnold, insistant sur le fait que l'ancien joueur de Liverpool reste un talent unique malgré ses difficultés à convaincre Tuchel.
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Beckham soutient une star du Real Madrid
Lors d’une interview accordée à talkSPORT, Beckham a clairement fait connaître sa position dans ce débat, même s’il se réjouit que la décision finale ne repose pas sur ses épaules. « C’est pour ça que je ne suis pas sélectionneur de l’Angleterre, parce que je n’ai pas à prendre ce genre de décisions. Mais je suis un grand fan de Trent. J'ai entendu tellement de fois : "Bon, il n'est pas aussi bon en défense qu'en attaque". Eh bien, parfois, il faut l'accepter. Roberto Carlos était un défenseur incroyable, mais il était aussi incroyable en attaque », a expliqué l'ancien capitaine des Three Lions.
Les dilemmes de sélection de Tuchel pour la Coupe du monde
À l'approche de la Coupe du monde, la pression pèse sur Tuchel pour qu'il finalise un effectif capable de remporter le tournoi. L'absence d'Alexander-Arnold de la dernière sélection, qui a vu le retour de Ben White, a soulevé des questions quant à son rôle dans les plans de Tuchel. Beckham, cependant, estime que la porte n'est pas encore fermée. « Quant à Trent, est-ce que je le prendrais ? J'aurais beaucoup de mal à ne pas sélectionner quelqu'un comme Trent », a-t-il admis. « Mais Thomas, lui, a déclaré, je crois l'avoir lu ce matin, qu'il y a d'autres joueurs qui le devancent pour le moment. Mais il a dit "pour le moment", donc ça pourrait changer. Je pense que tu l’as dit, ce soir [vendredi], on pourrait voir d’autres joueurs à l’œuvre qui ne feront peut-être pas partie de la sélection, donc on ne sait pas. On est très près de la sélection finale, mais je pense quand même que Thomas réfléchit probablement encore à Trent aussi. »
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La confiance dans l'équipe d'Angleterre actuelle
Sous la houlette de Tuchel, l'Angleterre fait partie des favoris pour remporter le trophée cet été. Beckham se montre optimiste quant aux chances des Three Lions, soulignant l'équilibre entre jeunesse et expérience au sein du groupe, emmené par le capitaine Harry Kane. « Je pense sincèrement que nous sommes dans la meilleure situation possible. Je pense que nous avons une équipe très jeune et talentueuse, avec un excellent capitaine qui nous mène et qui est probablement au sommet de sa forme, avec Harry (Kane). C'est évidemment un grand leader, et je trouve que Thomas est très méticuleux dans la façon dont il sélectionne l'équipe et dont il la dirige », a expliqué le copropriétaire de l'Inter Miami.