David Beckham réagit à l'absence de Trent Alexander-Arnold dans la dernière sélection anglaise et révèle s'il emmènerait la star du Real Madrid à la Coupe du monde

À l'approche de la Coupe du monde, la pression pèse sur Tuchel pour qu'il finalise un effectif capable de remporter le tournoi. L'absence d'Alexander-Arnold de la dernière sélection, qui a vu le retour de Ben White, a soulevé des questions quant à son rôle dans les plans de Tuchel. Beckham, cependant, estime que la porte n'est pas encore fermée. « Quant à Trent, est-ce que je le prendrais ? J'aurais beaucoup de mal à ne pas sélectionner quelqu'un comme Trent », a-t-il admis. « Mais Thomas, lui, a déclaré, je crois l'avoir lu ce matin, qu'il y a d'autres joueurs qui le devancent pour le moment. Mais il a dit "pour le moment", donc ça pourrait changer. Je pense que tu l’as dit, ce soir [vendredi], on pourrait voir d’autres joueurs à l’œuvre qui ne feront peut-être pas partie de la sélection, donc on ne sait pas. On est très près de la sélection finale, mais je pense quand même que Thomas réfléchit probablement encore à Trent aussi. »