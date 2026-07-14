Beckham a personnellement confirmé qu’il sera la prochaine superstar à intégrer l’univers virtuel de Fortnite. Dans une publication sur son compte Instagram officiel, l’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre a révélé qu’il participait activement au processus de conception.

« Je travaille sur mon nouveau personnage Fortnite », a-t-il commenté. « Disponible très bientôt. » Élu Meilleur Joueur européen de l'UEFA en 1999, il n'en est pas à son coup d'essai en matière d'attention mondiale, puisqu'il a pris sa retraite en 2013 après une carrière exceptionnelle qui l'a mené dans les plus grands clubs de quatre pays différents.



