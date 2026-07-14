Getty Images Sport
Traduit par
David Beckham, légende de Manchester United et de l’équipe d’Angleterre, suit les pas de Lionel Messi, Lady Gaga et Harry Kane en devenant à son tour un personnage de Fortnite
Beckham annonce son partenariat avec Fortnite
Beckham a personnellement confirmé qu’il sera la prochaine superstar à intégrer l’univers virtuel de Fortnite. Dans une publication sur son compte Instagram officiel, l’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre a révélé qu’il participait activement au processus de conception.
« Je travaille sur mon nouveau personnage Fortnite », a-t-il commenté. « Disponible très bientôt. » Élu Meilleur Joueur européen de l'UEFA en 1999, il n'en est pas à son coup d'essai en matière d'attention mondiale, puisqu'il a pris sa retraite en 2013 après une carrière exceptionnelle qui l'a mené dans les plus grands clubs de quatre pays différents.
Plusieurs styles pour l’avatar numérique
Selon les dernières informations, Fortnite s’apprête à déployer deux skins Beckham. Les joueurs pourront ainsi évoluer en Battle Royale avec le mythique maillot numéro sept de l’Angleterre.
Ils pourront également opter pour un look costume-cravate, comme les fans l’ont vu dans les tribunes lors des matchs de cette Coupe du monde. Une brève vidéo jointe au post semble montrer cette version en costume en action. Cette garde-robe numérique reflète le faste de sa carrière de footballeur, marquée par un transfert mirobolant au Real Madrid, puis par des passages au LA Galaxy, à l’AC Milan et au Paris Saint-Germain.
Rejoindre un effectif virtuel déjà garni de stars
En intégrant l’univers de Fortnite, l’icône mondiale David Beckham rejoint le casting déjà bien fourni d’athlètes, de stars de la pop, d’acteurs et d’autres personnalités du monde réel, aux côtés de Lady Gaga ou même de Dark Vador. Le jeu multijoueur compte déjà plusieurs stars du ballon rond. Le capitaine de l’équipe d’Angleterre, Harry Kane, est ainsi disponible pour les joueurs, tout comme son rival argentin Lionel Messi.
Beckham apporte un palmarès impressionnant, avec des titres nationaux conquis en Angleterre, en Espagne et en France, ainsi que deux victoires en MLS Cup sous les couleurs du LA Galaxy. Les joueurs qui incarneront ce milieu de terrain légendaire apprécieront la richesse de son parcours. Reste à savoir si la rencontre virtuelle tournera à la véritable « deathmatch ».
- AFP
Quelle sera la suite pour l'Angleterre ?
L'arrivée de Beckham dans Fortnite coïncide avec la demi-finale de demain, où l'Angleterre tentera de poursuivre son parcours dans la Coupe du monde face à l'Argentine. Il serait idéal que l'Angleterre reste en course dans la compétition au moment de la sortie de son skin, prévue au plus tôt jeudi, date de la prochaine mise à jour du jeu.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles