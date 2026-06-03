David Beckham et Gary Neville sortent le couperet ! Salford City limoge son entraîneur malgré la meilleure saison de l'histoire du club

Dans une décision qui a provoqué une onde de choc au sein de l’EFL, Salford City a confirmé le départ de Karl Robinson. Âgé de 45 ans, le technicien n’a pas résisté aux conséquences d’une défaite écrasante 3-0 concédée face à Notts County lors de la finale des barrages de League Two à Wembley, un revers qui a visiblement frustré les propriétaires très en vue du club dans les tribunes.

Le club aofficialisé cette décision sur les réseaux sociaux : « Karl Robinson a quitté son poste d’entraîneur principal de Salford City avec effet immédiat. Tout au long de son passage à Salford City, Karl a fait preuve de professionnalisme et d’intégrité. Il a travaillé sans relâche pour le club et s’est pleinement consacré à nous aider à réaliser nos ambitions, tant sur le terrain qu’en dehors. Nous lui souhaitons bon vent et beaucoup de succès pour la suite. »