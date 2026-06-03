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David Beckham et Gary Neville sortent le couperet ! Salford City limoge son entraîneur malgré la meilleure saison de l'histoire du club
L'ère Robinson s'est clôturée suite à la débâcle de Wembley.
Dans une décision qui a provoqué une onde de choc au sein de l’EFL, Salford City a confirmé le départ de Karl Robinson. Âgé de 45 ans, le technicien n’a pas résisté aux conséquences d’une défaite écrasante 3-0 concédée face à Notts County lors de la finale des barrages de League Two à Wembley, un revers qui a visiblement frustré les propriétaires très en vue du club dans les tribunes.
Le club aofficialisé cette décision sur les réseaux sociaux : « Karl Robinson a quitté son poste d’entraîneur principal de Salford City avec effet immédiat. Tout au long de son passage à Salford City, Karl a fait preuve de professionnalisme et d’intégrité. Il a travaillé sans relâche pour le club et s’est pleinement consacré à nous aider à réaliser nos ambitions, tant sur le terrain qu’en dehors. Nous lui souhaitons bon vent et beaucoup de succès pour la suite. »
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Malgré une saison record, l’objectif n’a pas été atteint.
Le licenciement de Robinson surprend, au regard du succès relatif de la saison écoulée. Sous sa direction, Salford a atteint son meilleur classement historique dans la hiérarchie du football anglais en terminant quatrième de League Two. Toutefois, le club a manqué de peu la promotion automatique, devancé d’un seul point par Cambridge United ; un échec qui l’a contraint à disputer l’incertitude des barrages, où il a finalement été éliminé.
En deux ans et demi à la tête du club, il a dirigé 132 matchs pour 60 victoires. Il avait pris les commandes d’une formation alors 20e du classement, qu’il a stabilisée puis transformée en candidat à la montée. Une série noire de cinq défaites en six rencontres en janvier aura toutefois coûté cher dans la course aux places directes.
Les derniers mots du manager
Robinson a publiquement critiqué la performance de son équipe après la défaite dans la capitale. Revenant sur ce revers, il a admis : « J’ai le sentiment que nous avons déçu nos supporters. Je ne pense pas que nous les ayons déçus ces dix derniers mois, nous avons été tout simplement magnifiques, mais aujourd’hui, trop de joueurs n’étaient pas au rendez-vous. On peut toujours trouver des excuses, mais nous avons été battus par la meilleure équipe. »
Malgré des efforts « magnifiques » au cours des dix derniers mois, le manager n’a pas pu sauver son poste. Beckham et Neville semblent déterminés à précipiter la chute du club en League One, et la déception du match nul concédé lors de la dernière journée face à Crawley, 22e du classement, semble avoir marqué les esprits au sein du conseil d’administration.
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Quelle sera la prochaine étape pour les Ammies ?
Salford doit désormais trouver un nouvel entraîneur principal capable de faire la différence entre une équipe en lice pour les barrages et une équipe gagnante. Après s’être imposés pendant des années comme une équipe de milieu de tableau en League Two depuis leur promotion de la National League en 2019, les dirigeants estiment clairement qu’un changement à la tête de l’équipe est nécessaire pour franchir le dernier pas.
À l’aube de la préparation estivale, la « Class of ’92 » doit donc trouver un successeur capable de gérer l’intense exposition médiatique du club. Le départ de Robinson clôt une période stable, mais pour Beckham et Neville, seule une promotion répondra à leurs ambitions à long terme pour le club de Moor Lane.