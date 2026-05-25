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David Beckham et Gary Neville ont affiché leur déception après la large victoire de Notts County face à Salford City à Wembley, un succès qui propulse le club en League One
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Les Magpies s'envolent sous la chaleur de Wembley
Sous une chaleur étouffante atteignant 37 degrés, Notts County a surclassé ses adversaires en imposant sa supériorité dans la possession et une efficacité redoutable devant le but. Après un début de match prudent, les Magpies ont ouvert le score à la 32^e minute par Jatta.
Une contre-attaque rapide initiée par le gardien James Belshaw a permis à Jones de servir une sublime passe en profondeur qui a transpercé la défense de Salford, offrant à Jatta l’occasion de marquer son 17^e but de la saison d’un tir du pied droit.
Les plus de 20 000 supporters du County présents dans les tribunes ont eu encore plus de raisons de se réjouir avant la mi-temps. Suite à un tacle imprudent de Haji Mnonga sur Jones, Notts County a doublé son avance sur le coup franc qui s'en est suivi. Le capitaine Rod McDonald a amorti le ballon devant le but, où Lucas Ness s'est élevé plus haut que tout le monde pour marquer d'une tête puissante, laissant Salford face à une tâche titanesque en deuxième mi-temps.
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Salford peine à réagir
Salford City, club co-détenu par les légendes de Manchester United David Beckham et Gary Neville, n’a pas réussi à prendre le dessus sur son adversaire, malgré deux victoires contre County durant la saison régulière.
Les « Ammies » estimaient pourtant qu’un penalty aurait dû leur être accordé, un centre du remplaçant Ben Woodburn ayant semblé heurter le coude de Jacob Bedeau, mais l’arbitre Tom Reeves est resté de marbre. Privé de ces petits détails qui font la différence, Salford a donc dû se résoudre à disputer une nouvelle saison en quatrième division anglaise.
Jones scelle la victoire
Jones, grand artisan de la rencontre, a couronné sa brillante prestation en inscrivant le troisième but à la 70^e minute. Bien servi par Conor Grant, auteur d’un centre en retrait depuis l’aile droite, l’ailier a fait preuve d’une anticipation remarquable pour devancer Graydon et glisser le ballon au fond des filets, mettant ainsi fin au suspense.
Cette victoire historique propulse County, le plus ancien club professionnel au monde et membre fondateur de la Football League, de retour en League One après onze années d’absence. Les Magpies retrouvent ainsi leur place parmi l’élite, tandis que Salford devra encore patienter pour poursuivre son ascension.
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Déception pour Beckham et Neville
Dans les tribunes de Wembley, les caméras se sont souvent braquées sur Beckham et Neville, tous deux visiblement frustrés par la performance de leur équipe. Pour Beckham, ce fut un retour amer au stade national où il a disputé tant de ses 115 sélections avec l'Angleterre. À ses côtés se trouvaient ses anciens coéquipiers Nicky Butt et Neville, qui ont vu leur projet s'effondrer au dernier obstacle.
Si le club a connu une ascension fulgurante dans les divisions non professionnelles ces dernières années, cette défaite rappelle la féroce compétitivité de la League Two. De leur côté, les joueurs de Notts County ont célébré tard dans la nuit leur accession en League One, un nouveau chapitre pour le club.