Sous une chaleur étouffante atteignant 37 degrés, Notts County a surclassé ses adversaires en imposant sa supériorité dans la possession et une efficacité redoutable devant le but. Après un début de match prudent, les Magpies ont ouvert le score à la 32^e minute par Jatta.

Une contre-attaque rapide initiée par le gardien James Belshaw a permis à Jones de servir une sublime passe en profondeur qui a transpercé la défense de Salford, offrant à Jatta l’occasion de marquer son 17^e but de la saison d’un tir du pied droit.

Les plus de 20 000 supporters du County présents dans les tribunes ont eu encore plus de raisons de se réjouir avant la mi-temps. Suite à un tacle imprudent de Haji Mnonga sur Jones, Notts County a doublé son avance sur le coup franc qui s'en est suivi. Le capitaine Rod McDonald a amorti le ballon devant le but, où Lucas Ness s'est élevé plus haut que tout le monde pour marquer d'une tête puissante, laissant Salford face à une tâche titanesque en deuxième mi-temps.