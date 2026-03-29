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David Beckham estime que Michael Carrick est le meilleur entraîneur que Manchester United ait eu depuis DIX ans
Carrick change le cours de la saison de Manchester United
Depuis qu'il a remplacé Ruben Amorim le 13 janvier, Carrick a orchestré un redressement spectaculaire. Au cours de ses 75 jours à la tête de l'équipe, cet entraîneur de 44 ans a dirigé 10 matches de Premier League, remportant sept victoires, deux nuls et n'essuyant qu'une seule défaite. Sous sa direction, le club a récolté en moyenne 2,30 points par match. Ces résultats contrastent fortement avec le bilan d'Amorim : l'entraîneur portugais a dirigé 20 matchs de championnat cette saison avant son licenciement, enregistrant huit victoires, sept nuls et six défaites pour un total de seulement 31 points.
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Beckham salue l'influence apaisante d'Old Trafford
Interrogé par talkSPORT, Beckham estime que l'entraîneur par intérim a accompli un travail incroyable. Interrogé sur ce redressement de situation, il a déclaré : « Oui, je dois l'admettre, ces derniers mois ont été bien plus sereins que les dix dernières années, pour être honnête. Ça a été difficile pendant tout ce temps. Mais je pense que Michael a de l'expérience. Je pense qu’il dégage un calme qu’il a su insuffler au club. Il connaît le club. Il connaît les joueurs. Il connaît la façon dont Man United joue et la façon dont Man United devrait jouer. »
La légende de United, qui est désormais copropriétaire de la franchise MLS Inter Miami, a ajouté : « J’ai toujours apprécié Michael en tant qu’entraîneur. Quand on le regarde, on perçoit un certain calme. Sur le bord du terrain, il y a… je ne veux pas dire de l’élégance parce que je ne suis pas sûr que ce soit le mot juste, mais il y a une élégance dans sa manière d’être, que ce soit dans sa façon de célébrer ou dans sa façon de se mettre en colère. Vous savez, toutes ces choses sont importantes chez un entraîneur. Et je pense que la façon dont il a pris en main l’équipe et l’a soudée a été, a été incroyable. Et je pense qu’en tant que supporter de United, c’est exactement ce dont nous avions besoin. »
Rooney réclame un contrat d'entraîneur à durée indéterminée
Wayne Rooney est tout aussi convaincu que la recherche d'un nouvel entraîneur doit prendre fin dès maintenant. L'ancien attaquant légendaire de Manchester United estime qu'il ne devrait y avoir aucun doute quant à la nomination définitive de son ancien coéquipier à ce poste. Rooney a déclaré à la BBC : « Il devrait [obtenir le poste] à 100 %. Je l'ai déjà dit. Je savais que cela allait arriver avec Michael Carrick. Je le connais très bien. Je connais son caractère, sa personnalité. Il fallait quelqu’un de calme, mais aussi quelqu’un qui connaisse le club et qui sache que les joueurs avaient besoin d’un peu d’amour, et c’est ce qu’il leur a donné. On a vu les joueurs évoluer avec plus de qualité, plus soudés en tant qu’équipe, et ils ont l’air d’une équipe très solide. Pour moi, pourquoi changer ? »
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Des matchs décisifs attendent Manchester United
Il reste sept rencontres cruciales de Premier League à disputer à Manchester United, qui se bat pour décrocher une place en Ligue des champions. Les Red Devils reprendront la compétition le 13 avril en accueillant Leeds United, avant de se rendre à Chelsea le 18 avril. Un match à domicile contre Brentford le 27 avril sera suivi d'un choc majeur contre Liverpool, cinquième du classement, à Old Trafford le 3 mai. Carrick mènera ensuite son équipe à Sunderland le 9 mai, puis à domicile contre Nottingham Forest le 17 mai, avant de conclure la saison à l'extérieur contre Brighton le 24 mai.