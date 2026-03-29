David Beckham estime que Michael Carrick est le meilleur entraîneur que Manchester United ait eu depuis DIX ans

Interrogé par talkSPORT, Beckham estime que l'entraîneur par intérim a accompli un travail incroyable. Interrogé sur ce redressement de situation, il a déclaré : « Oui, je dois l'admettre, ces derniers mois ont été bien plus sereins que les dix dernières années, pour être honnête. Ça a été difficile pendant tout ce temps. Mais je pense que Michael a de l'expérience. Je pense qu’il dégage un calme qu’il a su insuffler au club. Il connaît le club. Il connaît les joueurs. Il connaît la façon dont Man United joue et la façon dont Man United devrait jouer. »

La légende de United, qui est désormais copropriétaire de la franchise MLS Inter Miami, a ajouté : « J’ai toujours apprécié Michael en tant qu’entraîneur. Quand on le regarde, on perçoit un certain calme. Sur le bord du terrain, il y a… je ne veux pas dire de l’élégance parce que je ne suis pas sûr que ce soit le mot juste, mais il y a une élégance dans sa manière d’être, que ce soit dans sa façon de célébrer ou dans sa façon de se mettre en colère. Vous savez, toutes ces choses sont importantes chez un entraîneur. Et je pense que la façon dont il a pris en main l’équipe et l’a soudée a été, a été incroyable. Et je pense qu’en tant que supporter de United, c’est exactement ce dont nous avions besoin. »