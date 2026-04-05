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David Beckham est salué par Ronaldo pour avoir « une nouvelle fois révolutionné le football américain », alors que l'ancienne star du LA Galaxy ouvre une nouvelle ère pour Lionel Messi et l'Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup
Une réunion légendaire dans le sud de la Floride
Les étoiles se sont alignées en Floride alors que l'Inter Miami inaugurait son « Nu Stadium », marquant un tournant décisif pour cette franchise qui fait la une des journaux depuis sa création. Parmi les personnalités présentes figurait l'ancien « Galactico » du Real Madrid, Ronaldo, que l'on a vu partager un moment chaleureux avec son ancien coéquipier Beckham.
La présence de « O Fenomeno » a souligné l'importance mondiale du projet de l'Inter Miami. En tant que tenant du titre de la MLS Cup, le club est passé d'un ambitieux projet d'expansion à l'épicentre incontesté du football nord-américain.
Ce qu'a dit Ronaldo
Ronaldo a semblé impressionné par les infrastructures et l'ambiance créée par les supporters de Miami, soulignant que son ami avait réussi à révolutionner une nouvelle fois le football américain grâce à la construction de ce nouveau stade.
La légende brésilienne a publié une photo avec Beckham, accompagnée de la légende suivante : « Il y a 20 ans, tu as osé rêver plus grand que le football. Aujourd’hui, tu ouvres les portes d’une nouvelle ère.
« Je suis fier de te voir transformer ta vision en héritage et changer à nouveau la donne aux États-Unis. Félicitations mon frère, je suis fier de toi ! ».
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Messi occupe le devant de la scène
Tandis que les personnalités et les légendes observaient depuis les loges VIP, Lionel Messi a veillé à ce que l'action sur le terrain soit à la hauteur du faste des tribunes. Comme dans un véritable conte de fées, le maestro argentin a tenu toutes ses promesses lors du match d'ouverture disputé dans ce nouveau stade. La foule a explosé de joie lorsque Messi a signé l'un de ses moments de génie en trouvant le chemin des filets pour égaliser pour Miami, marquant ainsi de son éclat ce match inaugural dans leur nouveau fief.
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La vision de Beckham devient réalité
Pour Beckham, l'inauguration du Nu Stadium marque l'aboutissement d'un parcours de dix ans semé d'embûches politiques et logistiques. L'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre a toujours affirmé que son objectif était de créer une marque mondiale capable de rivaliser avec l'élite du football mondial. En recrutant Messi, le plus grand joueur argentin de tous les temps, et en construisant un complexe de classe mondiale, Beckham a tenu les promesses qu'il avait faites lorsqu'il a exercé pour la première fois son option d'acquérir une franchise de la MLS.