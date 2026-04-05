Ronaldo a semblé impressionné par les infrastructures et l'ambiance créée par les supporters de Miami, soulignant que son ami avait réussi à révolutionner une nouvelle fois le football américain grâce à la construction de ce nouveau stade.

La légende brésilienne a publié une photo avec Beckham, accompagnée de la légende suivante : « Il y a 20 ans, tu as osé rêver plus grand que le football. Aujourd’hui, tu ouvres les portes d’une nouvelle ère.

« Je suis fier de te voir transformer ta vision en héritage et changer à nouveau la donne aux États-Unis. Félicitations mon frère, je suis fier de toi ! ».







