Getty Images Sport
Traduit par
David Beckham a croisé par hasard un « vieil ami » qui a laissé un souvenir douloureux à l’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre lors de la Coupe du monde
La rivalité légendaire se réactive à Miami.
Dans un instant qui aurait paru inconcevable il y a 28 ans, Beckham et Simeone ont été photographiés ensemble, partageant une chaleureuse accolade. L’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre a pris les réseaux sociaux pour immortaliser cette rencontre, publiant un cliché aux côtés de l’actuel entraîneur de l’Atlético de Madrid et commentant : « Je suis tombé sur un vieil ami à Miami… »
La rencontre a eu lieu en marge du match de l’Argentine contre le Cap-Vert à Miami, ville où Beckham a établi sa franchise de MLS, l’Inter Miami. Si les deux hommes entretiennent aujourd’hui d’excellentes relations, leur image ravive inévitablement le souvenir de la Coupe du monde 1998 et du geste qui a lancé la carrière de l’Anglais.
- AFP
La fameuse nuit à Saint-Étienne
L'histoire entre ces deux légendes remonte aux quarts de finale de la Coupe du monde 1998 en France, où l'Angleterre affrontait l'Argentine dans un match décisif. Alors que le score était de 2-2, Beckham a été expulsé pour avoir donné un coup de pied rageur à Simeone après avoir subi une faute. Le milieu de terrain argentin a admis, dans le récent documentaire « Beckham » diffusé sur Netflix, qu'il avait exagéré le contact afin de s'assurer que l'arbitre prenne des mesures.
Les Three Lions ont finalement été éliminés aux tirs au but, et Beckham est rentré au pays en étant pointé du doigt comme le principal responsable de l’élimination. Pendant des mois, il a dû affronter une pression médiatique intense et les critiques acerbes des supporters et de la presse. Il a toutefois retrouvé son crédit en aidant Manchester United à conquérir un triplé historique dès la saison suivante.
Rédemption et respect
Si l’incident de 1998 a fait de Beckham un « méchant » national pendant un certain temps, il a réussi à faire taire ses détracteurs grâce à ses performances sur le terrain. Sir Alex Ferguson a, comme on le sait, pris la défense de son milieu de terrain vedette, instaurant à Old Trafford un esprit de siège qui a permis à Manchester United de venir à bout de l’Inter Milan de Simeone sur la voie de la victoire en Ligue des champions en 1999.
Malgré la rivalité qui a ponctué leurs carrières de joueurs, les deux hommes affichent aujourd’hui un respect mutuel. Simeone s’est imposé comme l’un des entraîneurs les plus titrés au monde à l’Atlético, tandis que Beckham s’est tourné vers la gestion de club, allant jusqu’à recruter Lionel Messi aux États-Unis.
- AFP
Un nouveau chapitre s’ouvre aux États-Unis.
Cette rencontre en Floride rappelle combien de temps a passé depuis la nuit dramatique de Saint-Étienne. Les deux hommes sont désormais des figures emblématiques du football, exerçant leur influence depuis la ligne de touche et les couloirs du pouvoir plutôt que sur le terrain. La photo où ils apparaissent ensemble suggère que toute animosité résiduelle datant de leur époque de joueurs s'est depuis longtemps dissipée.
Aujourd’hui, les deux hommes savourent une Coupe du monde plus sereine : l’Angleterre s’est qualifiée pour les quarts de finale après une victoire palpitante 3-2 face au Mexique, l’un des trois pays hôtes, tandis que l’Argentine se prépare à un match à élimination directe délicat contre une sélection égyptienne ambitieuse menée par la star chevronnée Mohamed Salah.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles