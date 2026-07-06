David Beckham a croisé par hasard un « vieil ami » qui a laissé un souvenir douloureux à l’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre lors de la Coupe du monde

Dans un instant qui aurait paru inconcevable il y a 28 ans, Beckham et Simeone ont été photographiés ensemble, partageant une chaleureuse accolade. L’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre a pris les réseaux sociaux pour immortaliser cette rencontre, publiant un cliché aux côtés de l’actuel entraîneur de l’Atlético de Madrid et commentant : « Je suis tombé sur un vieil ami à Miami… »

La rencontre a eu lieu en marge du match de l’Argentine contre le Cap-Vert à Miami, ville où Beckham a établi sa franchise de MLS, l’Inter Miami. Si les deux hommes entretiennent aujourd’hui d’excellentes relations, leur image ravive inévitablement le souvenir de la Coupe du monde 1998 et du geste qui a lancé la carrière de l’Anglais.



