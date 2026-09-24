Alaba est sans club depuis le 30 juin, date à laquelle son contrat avec le Real Madrid a officiellement expiré. Sa disponibilité en tant qu’agent libre a inévitablement suscité un vif intérêt dans plusieurs championnats à travers le monde.

Le défenseur expérimenté a été annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Serie A, ainsi que de l’équipe de Bundesliga de l’Union Berlin. Un fort intérêt s’est également manifesté plus loin, notamment de la part du club mexicain Club America, de la franchise MLS Inter Miami et du club qatari d’Al-Sadd.

Malgré les options séduisantes qui s’offraient à lui en dehors de l’Europe, le vétéran autrichien a opté pour une destination inattendue. Rejoindre l’Udinese à ce stade de sa carrière constitue l’un des transferts les plus surprenants.