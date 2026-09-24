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David Alaba se rapproche d’une arrivée en Serie A alors que le légendaire ancien défenseur du Real Madrid passe sa visite médicale à l’Udinese
Alaba passe sa visite médicale avant son transfert à l’Udinese
L'ancien défenseur du Real Madrid Alaba est sur le point de boucler un surprenant transfert libre à l'Udinese, pensionnaire de Serie A. Le joueur de 34 ans est arrivé à Rome jeudi matin pour se soumettre à ses examens médicaux de routine.
Alaba a passé ses tests à la célèbre clinique Villa Stuart, un centre médical sportif réputé en Italie et utilisé par de nombreux grands clubs. Des informations de Sky Sport Italia confirment qu'aucun problème n'a été détecté lors de l'examen. Après avoir reçu le feu vert, l'international autrichien est désormais autorisé à se rendre plus au nord, à Udine, afin de formaliser son arrivée.
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Refus de l’intérêt mondial pour la Serie A
Alaba est sans club depuis le 30 juin, date à laquelle son contrat avec le Real Madrid a officiellement expiré. Sa disponibilité en tant qu’agent libre a inévitablement suscité un vif intérêt dans plusieurs championnats à travers le monde.
Le défenseur expérimenté a été annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Serie A, ainsi que de l’équipe de Bundesliga de l’Union Berlin. Un fort intérêt s’est également manifesté plus loin, notamment de la part du club mexicain Club America, de la franchise MLS Inter Miami et du club qatari d’Al-Sadd.
Malgré les options séduisantes qui s’offraient à lui en dehors de l’Europe, le vétéran autrichien a opté pour une destination inattendue. Rejoindre l’Udinese à ce stade de sa carrière constitue l’un des transferts les plus surprenants.
Une carrière riche en trophées dans l’élite européenne
Son arrivée à l’Udinese voit Alaba se lancer dans un nouveau défi après avoir passé l’immense majorité de sa carrière dans deux des plus grands géants du football. Il avait auparavant connu des passages dominants au Bayern et au Real Madrid.
Durant son illustre période en Allemagne et en Espagne, le défenseur s’est constitué un palmarès extraordinaire. Son impressionnante collection comprend quatre titres en Ligue des champions, dix trophées de Bundesliga et deux sacres en Liga.
En plus de ces gloires nationales, Alaba a également remporté trois Supercoupes d’Europe et trois Coupes du monde des clubs. L’Udinese va désormais chercher à tirer parti de cette culture de la gagne au moment de l’intégrer à son effectif.
Finalisation de l’accord à Udine
Sa visite médicale ayant été passée avec succès à Rome, Alaba se dirige désormais vers le nord pour finaliser les derniers détails administratifs. Il devrait signer son nouveau contrat à son arrivée à Udine.
Selon plusieurs informations, le défenseur va s’engager sur un contrat de courte durée avec le club de Serie A. Une fois le contrat signé et officiellement enregistré, Alaba rejoindra ses nouveaux coéquipiers. Les supporters de l’Udinese seront impatients de voir leur recrue phare faire ses débuts en Serie A dans les semaines à venir.
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