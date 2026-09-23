Le défenseur expérimenté Alaba est tout proche de relever un tout nouveau défi dans le football italien. Selon Fabrizio Romano, le joueur de 34 ans est parvenu à un accord pour rejoindre le club de Serie A de l'Udinese.

L'ancien joueur du Real Madrid et du Bayern Munich est actuellement sans club. Son lucratif contrat au Santiago Bernabéu a expiré à la fin du mois de juin, ce qui lui permet d'explorer ses options et de négocier librement avec de prétendants potentiels à travers l'Europe.

Un transfert à l'Udinese marquerait un nouveau chapitre surprenant mais enthousiasmant dans la brillante carrière de l'Autrichien. Le défenseur polyvalent possède une immense expérience au plus haut niveau et renforcera immédiatement le secteur défensif de l'équipe.