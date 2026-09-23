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AlabaGetty Images
Yosua Arya
Traduit par

David Alaba en route vers un transfert surprise en Serie A alors que l’ancien joueur du Real Madrid a trouvé un accord avec l’Udinese

Mercato
D. Alaba
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David Alaba est sur le point de rejoindre le club de Serie A de l’Udinese après avoir trouvé un accord verbal avec le club italien. Le défenseur autrichien expérimenté est actuellement libre de tout contrat après l’expiration de son contrat avec le Real Madrid à la fin de la saison dernière.

  • Alaba se rapproche d’un transfert en Serie A

    Le défenseur expérimenté Alaba est tout proche de relever un tout nouveau défi dans le football italien. Selon Fabrizio Romano, le joueur de 34 ans est parvenu à un accord pour rejoindre le club de Serie A de l'Udinese.

    L'ancien joueur du Real Madrid et du Bayern Munich est actuellement sans club. Son lucratif contrat au Santiago Bernabéu a expiré à la fin du mois de juin, ce qui lui permet d'explorer ses options et de négocier librement avec de prétendants potentiels à travers l'Europe.

    Un transfert à l'Udinese marquerait un nouveau chapitre surprenant mais enthousiasmant dans la brillante carrière de l'Autrichien. Le défenseur polyvalent possède une immense expérience au plus haut niveau et renforcera immédiatement le secteur défensif de l'équipe.

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  • David Alaba Real Madrid 2025Getty

    Romano confirme que des démarches officielles sont en cours

    Romano a révélé la nouvelle concernant ce transfert imminent sur X. Il a indiqué qu’Alaba avait déjà trouvé un accord verbal avec la direction de l’Udinese, lançant ainsi le processus du transfert.

    Il a précisé que les deux parties sont désormais incroyablement proches de finaliser complètement l’accord. Après des discussions productives, l’attention s’est rapidement portée sur l’accomplissement des démarches administratives nécessaires pour boucler le transfert.

    Romano a expliqué que l’Udinese et Alaba vont désormais procéder aux « formalités » requises avant de signer. Une fois ces derniers détails contractuels réglés, ce transfert libre sera officiellement annoncé au public.

  • Ajouter un pedigree d’élite à l’Udinese

    Alaba apporte une mentalité de gagnant incroyable et un immense pedigree à son potentiel nouveau club. Au cours de son illustre carrière, le vétéran a remporté la Ligue des champions à quatre reprises et soulevé le trophée de Bundesliga allemande à dix occasions distinctes.

    L’international autrichien a connu un passage très réussi au Real Madrid, inscrivant cinq buts et délivrant neuf passes décisives en 132 apparitions toutes compétitions confondues. Cependant, il n’a disputé que 16 matches avec le Real Madrid la saison dernière avant de quitter officiellement la capitale espagnole.

    Plus tôt durant l’été, de nombreux médias ont indiqué que le vétéran libre de tout contrat avait été proposé à plusieurs grandes équipes italiennes. Des poids lourds comme l’Inter, Milan et la Juventus ont tous apparemment eu l’occasion de le recruter avant qu’Udinese n’intervienne avec audace.

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  • AlabaGetty Images

    Se préparer à un impact immédiat en Italie

    Comme Alaba est actuellement agent libre, il n'est soumis à aucune contrainte liée aux délais habituels du mercato. Ce facteur crucial signifie qu'il peut rejoindre immédiatement l'Udinese et être inscrit pour disputer la Serie A dès que l'accord sera signé.

    Les supporters de l'Udinese attendent désormais avec impatience la confirmation officielle de ce transfert incroyablement surprenant. Une fois les derniers documents officiellement signés, Alaba enfilera le célèbre maillot noir et blanc et commencera son aventure italienne.

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