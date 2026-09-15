David Alaba à Hambourg SV ? L’ancien joueur du Real Madrid lié à un retour choc en Bundesliga pour sauver le géant en difficulté

Alaba a mis un terme à son aventure au Santiago Bernabéu à l’issue de la saison 2025-2026, en partant avec 11 trophées majeurs, dont deux titres en Ligue des champions et deux sacres en Liga en 131 apparitions. Malgré des problèmes physiques qui l’ont freiné ces dernières saisons, l’ancien pilier du Bayern Munich continue de suivre des séances d’entraînement individuelles intensives sur le terrain afin de maintenir sa condition physique et sa qualité technique balle au pied. Son immense expérience au plus haut niveau est considérée comme un atout capable d’apporter la mentalité de gagnant et le leadership dont Hambourg a désespérément besoin.



