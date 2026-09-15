AFP
Traduit par
David Alaba à Hambourg SV ? L’ancien joueur du Real Madrid lié à un retour choc en Bundesliga pour sauver le géant en difficulté
Le défenseur autrichien vise un retour
Selon Sport BILD, le défenseur vétéran de 34 ans pourrait effectuer un retour sensationnel en Allemagne pour renforcer une défense de Hambourg en difficulté sous les ordres de Merlin Polzin. Libre après avoir conclu un passage de cinq ans au Real Madrid, Alaba pourrait être enregistré immédiatement malgré la fermeture du mercato. Cette situation d'urgence fait suite à une série de mauvais résultats qui a laissé le club hanséatique s'enliser au bas du classement.
- GEPA pictures
Des obstacles financiers compliquent l’accord
Malgré les spéculations croissantes, les contraintes financières et l’historique de blessures du joueur restent des éléments de réflexion sérieux pour les dirigeants du Volksparkstadion. Sport BILD rapporte que les exigences salariales de l’international autrichien pourraient dépasser le budget du club, tandis que l’expérimenté défenseur central Jannik Vestergaard apparaît comme une alternative plus réaliste. Au-delà de Hambourg, le club de Serie A de la Lazio suivrait également sa situation, tandis que le géant mexicain Club America est lui aussi entré dans la course pour le défenseur polyvalent.
Le vétéran conserve une condition physique optimale
Alaba a mis un terme à son aventure au Santiago Bernabéu à l’issue de la saison 2025-2026, en partant avec 11 trophées majeurs, dont deux titres en Ligue des champions et deux sacres en Liga en 131 apparitions. Malgré des problèmes physiques qui l’ont freiné ces dernières saisons, l’ancien pilier du Bayern Munich continue de suivre des séances d’entraînement individuelles intensives sur le terrain afin de maintenir sa condition physique et sa qualité technique balle au pied. Son immense expérience au plus haut niveau est considérée comme un atout capable d’apporter la mentalité de gagnant et le leadership dont Hambourg a désespérément besoin.
- Picture Point LE
Les hôtes en difficulté face à un test
Hambourg accueille le FC Cologne lors de la quatrième journée de Bundesliga, le samedi 19 septembre, avant que le championnat ne fasse une pause pour la trêve internationale. Après avoir subi des défaites consécutives sans marquer, dont des corrections 5-0 contre Mayence et Leipzig, l'équipe de Polzin doit réagir immédiatement. Une série de matches compliqués l'attend après la trêve, à commencer par un déplacement pour affronter Hoffenheim le 10 octobre.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles