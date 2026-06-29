Date de clôture du mercato en Angleterre, en Espagne, en France, en Allemagne et en Arabie saoudite

Voici les dates et horaires d’ouverture et de clôture du mercato estival dans les principaux championnats européens, ainsi que ceux du mercato saoudien, devenu ces dernières années un facteur déterminant pour plusieurs clubs européens :





Du lundi 29 juin au mardi 1^(er) septembre 2026, 20h00 – Serie A (Italie)

Du mercredi 1^(er) juillet au mardi 1^(er) septembre 2026, 20 h – Bundesliga (Allemagne)

Du mercredi 1^(er) juillet au mardi 1^(er) septembre 2026, 20h00 – Ligue 1 (France)

Du mercredi 1^(er) juillet au mardi 1^(er) septembre 2026, 23 h 59 – Liga (Espagne)

Du lundi 15 juin au mardi 1^(er) septembre 2026, 23 h 59 – Premier League (Angleterre)

Du mercredi 22 juillet au lundi 12 octobre 2026 – Saudi Pro League (Arabie saoudite)