Le mercato estival en Italie a ouvert ce lundi 29 juin et s’achèvera le mardi 1^(er) septembre à 20h00 pour la Serie A, la Serie B et la Serie C. Toutefois, toutes les ligues n’ont pas retenu la même date de clôture.
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Date de clôture du mercato en Angleterre, en Espagne, en France, en Allemagne et en Arabie saoudite
LES 5 MEILLEURS CHAMPIONNATS D’EUROPE
Comment se déroule la clôture du mercato dans les cinq autres grands championnats ? En Premier League, la fin des transferts est fixée à minuit (heure italienne), soit 23 h au Royaume-Uni. La Liga espagnole applique le même fuseau horaire et arrête les négociations à minuit. La Ligue 1 et la Bundesliga ferment leurs portes le 1^(er) septembre, respectivement à 20 h et à minuit, conformément au calendrier italien.
TOUTES LES DATES
Voici les dates et horaires d’ouverture et de clôture du mercato estival dans les principaux championnats européens, ainsi que ceux du mercato saoudien, devenu ces dernières années un facteur déterminant pour plusieurs clubs européens :
Du lundi 29 juin au mardi 1^(er) septembre 2026, 20h00 – Serie A (Italie)
Du mercredi 1^(er) juillet au mardi 1^(er) septembre 2026, 20 h – Bundesliga (Allemagne)
Du mercredi 1^(er) juillet au mardi 1^(er) septembre 2026, 20h00 – Ligue 1 (France)
Du mercredi 1^(er) juillet au mardi 1^(er) septembre 2026, 23 h 59 – Liga (Espagne)
Du lundi 15 juin au mardi 1^(er) septembre 2026, 23 h 59 – Premier League (Angleterre)
Du mercredi 22 juillet au lundi 12 octobre 2026 – Saudi Pro League (Arabie saoudite)