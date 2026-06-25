Interrogé sur l’avenir du joueur de 26 ans à Anfield, l’icône des Reds Barnes – s’exprimant dans le cadre d’un partenariat avec viagogo et sa campagne « World Cuts » – a confié à GOAL : « Cela dépend entièrement du style de jeu que souhaite mettre en place Iraola. Si le coach opte pour un système où Darwin Núñez peut s’exprimer, alors oui, l’attaquant uruguayen a sa place. Mais s’il affirme : “Je ne veux pas jouer de manière chaotique”, alors Darwin Núñez n’a pas sa place dans le système.

Ce n’est pas Jürgen Klopp. Si Jürgen Klopp était encore là, il dirait sans doute qu’on a besoin de lui et il reviendrait peut-être. Il est parti alors que Klopp était encore en poste, donc je ne sais pas où en est sa situation.

Quel que soit le style du nouvel entraîneur – rapide, lent, chaotique ou posé, avec ou sans possession –, il faut soutenir son projet. Impossible de vivre éternellement de l’héritage de Jürgen Klopp.

Mohamed Salah s’est trompé en évoquant des « principes non négociables » ; il faut laisser à l’entraîneur le temps de s’imposer et de choisir ses joueurs.

Mikel Arteta a terminé huitième lors de sa première saison, huitième lors de sa deuxième, puis cinquième lors de la troisième ; le club l’a soutenu et on voit le résultat. Les propriétaires ou les dirigeants ne licencient pas les entraîneurs, ce sont les supporters. Malheureusement, ces derniers ont perdu confiance en Arne Slot, d’où la décision de le remplacer.

Si Iraola perd deux ou trois matchs dès son premier mois, le limogerons-nous ? Souvenons-nous de Manchester United : David Moyes, bon entraîneur pourtant, a été évincé parce qu’il ne reproduisait pas le modèle de Ferguson ; idem pour Louis van Gaal et José Mourinho, accusés de ne pas suivre la « méthode Fergie ».

Si l’on s’accroche à l’héritage de Jürgen Klopp, on ne trouvera jamais d’entraîneur capable de venir à Liverpool et de réussir. Oubliez ça. Quel que soit l’entraîneur qui arrive, on le soutient, quelle que soit la manière dont il veut jouer : lentement, rapidement, à fond, dans le style heavy metal, dans le chaos, peu importe. C’est lui qui prend les décisions, pas l’héritage du passé. »