Getty
Traduit par
Darwin Núñez va-t-il réintroduire un brin de folie à Liverpool ? La légende des Reds John Barnes analyse ce dont Andoni Iraola doit s’emparer lors de son premier été et de son premier mercato à Anfield
Pourquoi Nunez est libre de quitter Al-Hilal, club de la Ligue professionnelle saoudienne
Au temps du « football heavy metal » de Jürgen Klopp, qui a permis au club de remporter la Premier League et la Ligue des champions, l’énigmatique attaquant sud-américain Núñez a rejoint l’effectif pour 64 millions de livres sterling (84 millions de dollars), en provenance du Benfica en 2022.
Il a inscrit 40 buts en 143 apparitions, mais n’a jamais pleinement convaincu et est resté, malgré son énergie débordante, un héros culte plutôt qu’un véritable chouchou des supporters. En 2025, il a rejoint Cristiano Ronaldo et d’autres cadors au Moyen-Orient lors du mercato estival, attiré par un contrat lucratif.
Mais des restrictions sur le nombre de joueurs étrangers l’ont ensuite exclu de l’effectif national d’Al-Hilal. Il dispose désormais d’une autorisation officielle pour chercher un nouveau club et pourrait, selon toute vraisemblance, faire son retour en Angleterre.
- Getty
Faut-il prolonger Núñez ? La stratégie de Liverpool pour le mercato estival
Interrogé sur l’avenir du joueur de 26 ans à Anfield, l’icône des Reds Barnes – s’exprimant dans le cadre d’un partenariat avec viagogo et sa campagne « World Cuts » – a confié à GOAL : « Cela dépend entièrement du style de jeu que souhaite mettre en place Iraola. Si le coach opte pour un système où Darwin Núñez peut s’exprimer, alors oui, l’attaquant uruguayen a sa place. Mais s’il affirme : “Je ne veux pas jouer de manière chaotique”, alors Darwin Núñez n’a pas sa place dans le système.
Ce n’est pas Jürgen Klopp. Si Jürgen Klopp était encore là, il dirait sans doute qu’on a besoin de lui et il reviendrait peut-être. Il est parti alors que Klopp était encore en poste, donc je ne sais pas où en est sa situation.
Quel que soit le style du nouvel entraîneur – rapide, lent, chaotique ou posé, avec ou sans possession –, il faut soutenir son projet. Impossible de vivre éternellement de l’héritage de Jürgen Klopp.
Mohamed Salah s’est trompé en évoquant des « principes non négociables » ; il faut laisser à l’entraîneur le temps de s’imposer et de choisir ses joueurs.
Mikel Arteta a terminé huitième lors de sa première saison, huitième lors de sa deuxième, puis cinquième lors de la troisième ; le club l’a soutenu et on voit le résultat. Les propriétaires ou les dirigeants ne licencient pas les entraîneurs, ce sont les supporters. Malheureusement, ces derniers ont perdu confiance en Arne Slot, d’où la décision de le remplacer.
Si Iraola perd deux ou trois matchs dès son premier mois, le limogerons-nous ? Souvenons-nous de Manchester United : David Moyes, bon entraîneur pourtant, a été évincé parce qu’il ne reproduisait pas le modèle de Ferguson ; idem pour Louis van Gaal et José Mourinho, accusés de ne pas suivre la « méthode Fergie ».
Si l’on s’accroche à l’héritage de Jürgen Klopp, on ne trouvera jamais d’entraîneur capable de venir à Liverpool et de réussir. Oubliez ça. Quel que soit l’entraîneur qui arrive, on le soutient, quelle que soit la manière dont il veut jouer : lentement, rapidement, à fond, dans le style heavy metal, dans le chaos, peu importe. C’est lui qui prend les décisions, pas l’héritage du passé. »
Allers et venues : combien de nouveaux joueurs Liverpool doit-il recruter ?
Liverpool a perdu, sous forme de transferts libres, la star égyptienne Mohamed Salah, le défenseur français Ibrahima Konaté et le latéral écossais Andy Robertson. Des renforts semblent indispensables, mais interrogé sur les besoins du club, Barnes a répondu : « À l’arrivée d’Arne Slot, nous avons recruté Chiesa et Endo ; ils n’ont pas joué et nous avons gagné le championnat. La solution est-elle donc de recruter ?
Nous avons déjà recruté quatre joueurs pour 400 millions de livres sterling, sans que cela résolve quoi que ce soit. La solution serait donc d’ajouter encore des joueurs ? Nous avons déjà un effectif suffisant et de qualité. Si nous manquons d’un défenseur central, nous en recruterons un.
« Je ne suis pas convaincu que la solution réside dans le recrutement. Si on fait venir Diomande, que devient Ngumoha ? On le met sur le banc.
« Pour moi, nous disposons déjà de suffisamment de joueurs. Si nous pouvons recruter mieux et que l’entraîneur le souhaite, très bien. Mais je reste convaincu de la qualité de notre effectif. Faisons confiance aux joueurs, faisons confiance à l’entraîneur et avançons. »
Reste à savoir si Liverpool recrutera effectivement cet été, et si Nunez – désormais arborant une coiffure tressée en vue de la Coupe du monde 2026 – fait partie des plans.
La Coupe du monde 2026 s’annonce comme un véritable festival de talents.
Pour célébrer la Coupe du monde de la FIFA 2026 et offrir aux supporters un lien direct avec la culture, la nostalgie et les personnalités qui incarnent ce tournoi, viagogo – la première plateforme mondiale d’échange de billets pour événements en direct – a lancé « World Cuts », une expérience éphémère de coiffure masculine reproduisant certaines des coupes les plus emblématiques du football.
Cette expérience gratuite de deux jours s’est tenue chez Ruffians Barber Shop, à Shoreditch, permettant aux fans de choisir leur idole et de repartir avec la coiffure légendaire d’un champion.
Pour marquer le coup, United Strand (Frank Ilett), un supporter inconditionnel de Manchester United, a enfin coupé ses longues mèches pour incarner trois coiffures emblématiques de l’histoire de la Coupe du monde : les boucles légendaires de Carlos Valderrama, la crête inoubliable de David Beckham et la coupe mulet classique de Chris Waddle.