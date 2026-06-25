Interrogé sur l’avenir du joueur de 26 ans à Anfield, l’icône des Reds, Barnes – s’exprimant dans le cadre d’un partenariat avec viagogo et sa campagne « World Cuts » – a confié à GOAL : « Pas si Iraola ne veut pas jouer ainsi. S’il dit : “Je veux jouer de cette manière”, ce qui correspond au profil de Darwin Núñez, alors oui, c’est possible. Mais s’il affirme : “Je ne veux pas jouer de manière chaotique”, alors Darwin Núñez n’a pas sa place dans le système.

Ce n’est pas Jürgen Klopp. Si Jürgen Klopp était encore là, il dirait sans doute : « Je veux qu’il revienne », et le dossier serait différent. Nunez est parti alors que Klopp était encore en poste ; je ne sais donc pas où en est sa situation.

Quel que soit le style du nouveau manager – rapide, lent, chaotique ou structuré –, le groupe doit suivre sa vision et le soutenir. Impossible de vivre éternellement de l’héritage de Jürgen Klopp.

Mohamed Salah s’est trompé en évoquant des « principes non négociables » ; il faut laisser à l’entraîneur le temps de mettre en place sa propre philosophie et de choisir les joueurs qui y correspondent.

[Mikel] Arteta a terminé huitième lors de sa première année, huitième lors de sa deuxième année, cinquième lors de sa troisième année. Ils l’ont soutenu, et on voit le résultat. Ce ne sont pas les propriétaires, les directeurs généraux ou la hiérarchie qui licencient les entraîneurs, ce sont les supporters. Malheureusement, les supporters ont perdu confiance en Arne Slot, d’où la décision de le remplacer.

Si Iraola perd deux ou trois matchs dès son premier mois, vas-t-on le limoger sur-le-champ ? Souvenez-vous de David Moyes à Manchester United : bon entraîneur, mais pas le style de Fergie, donc viré. Louis van Gaal ensuite : “Fergie aurait fait comme ça”, même sort. José Mourinho : même scénario.

Si l’on s’accroche à l’héritage de Jürgen Klopp, on ne trouvera jamais d’entraîneur capable de venir à Liverpool et de réussir. Oublions ça. Quel que soit l’entraîneur qui arrive, on le soutient, quelle que soit la manière dont il veut jouer : lentement, rapidement, à toute vitesse, heavy metal, chaos, peu importe. C’est lui qui prend les décisions, pas l’héritage du passé. »