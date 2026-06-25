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Darwin Núñez va-t-il réintroduire le facteur chaos à Liverpool ? La légende des Reds John Barnes analyse ce dont Andoni Iraola doit s’appuyer lors de son premier été et de son premier mercato à Anfield
Pourquoi Nunez est libre de quitter Al-Hilal, club de la Ligue professionnelle saoudienne
Au temps du « football heavy metal » de Jürgen Klopp, qui a permis au club de remporter la Premier League et la Ligue des champions, l’énigmatique attaquant sud-américain Núñez a rejoint l’effectif pour 64 millions de livres sterling (84 millions de dollars), en provenance du Benfica en 2022.
Il a inscrit 40 buts en 143 apparitions, mais n’a jamais pleinement convaincu ; ses courses détonantes en ont fait un héros culte plutôt qu’un véritable chouchou des supporters. Lors du mercato estival 2025, il a rejoint Cristiano Ronaldo et d’autres cadors au Moyen-Orient.
Mais des restrictions sur le nombre de joueurs étrangers l’ont ensuite exclu du groupe d’Al-Hilal, et il a reçu l’autorisation de chercher un nouveau club. Selon plusieurs sources, l’Angleterre pourrait être sa prochaine destination.
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Faut-il prolonger Núñez ? La stratégie de Liverpool pour le mercato estival
Interrogé sur l’avenir du joueur de 26 ans à Anfield, l’icône des Reds, Barnes – s’exprimant dans le cadre d’un partenariat avec viagogo et sa campagne « World Cuts » – a confié à GOAL : « Pas si Iraola ne veut pas jouer ainsi. S’il dit : “Je veux jouer de cette manière”, ce qui correspond au profil de Darwin Núñez, alors oui, c’est possible. Mais s’il affirme : “Je ne veux pas jouer de manière chaotique”, alors Darwin Núñez n’a pas sa place dans le système.
Ce n’est pas Jürgen Klopp. Si Jürgen Klopp était encore là, il dirait sans doute : « Je veux qu’il revienne », et le dossier serait différent. Nunez est parti alors que Klopp était encore en poste ; je ne sais donc pas où en est sa situation.
Quel que soit le style du nouveau manager – rapide, lent, chaotique ou structuré –, le groupe doit suivre sa vision et le soutenir. Impossible de vivre éternellement de l’héritage de Jürgen Klopp.
Mohamed Salah s’est trompé en évoquant des « principes non négociables » ; il faut laisser à l’entraîneur le temps de mettre en place sa propre philosophie et de choisir les joueurs qui y correspondent.
[Mikel] Arteta a terminé huitième lors de sa première année, huitième lors de sa deuxième année, cinquième lors de sa troisième année. Ils l’ont soutenu, et on voit le résultat. Ce ne sont pas les propriétaires, les directeurs généraux ou la hiérarchie qui licencient les entraîneurs, ce sont les supporters. Malheureusement, les supporters ont perdu confiance en Arne Slot, d’où la décision de le remplacer.
Si Iraola perd deux ou trois matchs dès son premier mois, vas-t-on le limoger sur-le-champ ? Souvenez-vous de David Moyes à Manchester United : bon entraîneur, mais pas le style de Fergie, donc viré. Louis van Gaal ensuite : “Fergie aurait fait comme ça”, même sort. José Mourinho : même scénario.
Si l’on s’accroche à l’héritage de Jürgen Klopp, on ne trouvera jamais d’entraîneur capable de venir à Liverpool et de réussir. Oublions ça. Quel que soit l’entraîneur qui arrive, on le soutient, quelle que soit la manière dont il veut jouer : lentement, rapidement, à toute vitesse, heavy metal, chaos, peu importe. C’est lui qui prend les décisions, pas l’héritage du passé. »
Allers et venues : combien de nouveaux joueurs Liverpool doit-il recruter ?
Liverpool a perdu, sous forme de transferts libres, la star égyptienne Mohamed Salah, le défenseur français Ibrahima Konaté et le latéral écossais Andy Robertson. Des renforts semblent indispensables, mais interrogé sur les besoins de l’équipe, Barnes a répondu : « À l’arrivée d’Arne Slot, nous avons recruté Chiesa et Endo ; ils n’ont pas joué et nous avons gagné le championnat. La solution est-elle donc de recruter ?
Nous avons déjà recruté quatre joueurs pour 400 millions de livres sterling, sans que cela résolve quoi que ce soit. La solution serait donc d’ajouter encore des joueurs ? Nous avons déjà un effectif suffisant et de qualité. Si nous manquons d’un défenseur central, nous en recruterons un.
« Je ne suis pas convaincu que la solution réside dans le recrutement. Si on fait venir Diomande, que devient Ngumoha ? On le met sur la touche.
« Pour moi, nous disposons déjà de suffisamment de joueurs. Si l’entraîneur souhaite des renforts de qualité supérieure, soit. Mais je reste convaincu que notre effectif est à la hauteur. Faisons confiance à nos joueurs, faisons confiance à l’entraîneur et avançons. »
Reste à savoir si Liverpool recrutera effectivement cet été, et si Nunez – désormais coiffé de tresses en prévision de la Coupe du monde 2026 – fera partie des plans.
- viagogo
La Coupe du monde 2026 s’annonce comme un véritable festival de talents.
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Cette expérience gratuite de deux jours s’est tenue chez Ruffians Barber Shop, à Shoreditch, permettant aux fans de choisir leur idole et de repartir avec une coupe légendaire évoquant le tournoi.
Pour marquer le coup, United Strand (Frank Ilett), supporter acharné de Manchester United, a enfin coupé ses longues mèches pour incarner trois coiffures mythiques : les boucles de Carlos Valderrama, la crête de David Beckham et la coupe mulet de Chris Waddle.