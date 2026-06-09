Nunez pourrait être transféré gratuitement après avoir trouvé un accord pour résilier son contrat avec Al-Hilal. L’international uruguayen, arrivé l’été dernier en Arabie saoudite, a vu son aventure moyen-orientale prendre fin plus tôt que prévu. Son départ coïncide avec l’arrivée de Karim Benzema et les quotas d’enregistrement des joueurs, qui l’empêchent désormais de jouer en Ligue professionnelle saoudienne.

Selon TEAMtalk, Liverpool figure parmi les clubs auxquels le joueur de 26 ans a été proposé. Un retour à Anfield constituerait un rebondissement saisissant, les Reds pouvant ainsi rapatrier un ancien joueur sans débourser de frais de transfert.