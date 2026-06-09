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Darwin Núñez pourrait faire son retour à Liverpool, le club ayant été approché pour récupérer l’attaquant uruguayen gratuitement
Nunez s’impose comme une option inattendue pour Liverpool
Nunez pourrait être transféré gratuitement après avoir trouvé un accord pour résilier son contrat avec Al-Hilal. L’international uruguayen, arrivé l’été dernier en Arabie saoudite, a vu son aventure moyen-orientale prendre fin plus tôt que prévu. Son départ coïncide avec l’arrivée de Karim Benzema et les quotas d’enregistrement des joueurs, qui l’empêchent désormais de jouer en Ligue professionnelle saoudienne.
Selon TEAMtalk, Liverpool figure parmi les clubs auxquels le joueur de 26 ans a été proposé. Un retour à Anfield constituerait un rebondissement saisissant, les Reds pouvant ainsi rapatrier un ancien joueur sans débourser de frais de transfert.
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L'intérêt grandit alors que les clubs examinent cette opportunité.
Selon plusieurs sources, Liverpool aurait l’occasion de rapatrier l’attaquant alors qu’il cherche à renforcer son secteur offensif. Le club pourrait en effet manquer d’options devant après la rupture du tendon d’Achille d’Hugo Ekitike, qui devrait tenir l’attaquant éloigné des terrains une bonne partie de la saison à venir.
La perspective d’attirer un avant-centre expérimenté de Premier League, sans indemnité de transfert, attire également d’autres clubs. Chelsea et Newcastle sont ainsi également sur les rangs pour recruter l’Uruguayen, alors qu’ils examinent eux aussi leurs options en attaque.
Pourquoi un retour pourrait bénéficier aux deux parties
Les blessures qui touchent Liverpool auraient renforcé l’intérêt du club pour un retour de Nunez. Ayant déjà évolué plusieurs saisons à Anfield, l’attaquant connaît parfaitement l’environnement du club, la ville et les exigences de la Premier League.
Sur le plan tactique, sa vitesse, son impact physique et sa capacité de pressing collent parfaitement au style agressif et à haute intensité prôné par le nouvel entraîneur Andoni Iraola. L’attaquant, lui-même séduit par l’idée d’un retour, avait déjà fait ses preuves outre-Manche, avec 25 buts marqués et 16 passes décisives en Premier League lors de son premier passage.
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Liverpool doit maintenant prendre une décision cruciale : agir ou non.
Liverpool doit désormais choisir entre conclure un accord ou maintenir ses plans de recrutement actuels. L’absence de frais de transfert rend Nunez particulièrement attractif à court terme, surtout que le club cherche à renforcer son effectif offensif.
Toutefois, la concurrence d’autres clubs de Premier League pourrait compliquer l’équation. Si l’intérêt s’intensifie, Liverpool devra rapidement trancher : ce retour correspond-il à sa stratégie à long terme tout en répondant à ses besoins immédiats ?