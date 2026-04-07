Darwin Núñez de retour en Europe ? Des grands clubs de Serie A ont pris contact avec l'ancien attaquant de Liverpool, alors que son aventure en Arabie saoudite s'apprête à prendre fin après une seule saison

Malgré son transfert très coûteux, le joueur de 26 ans a connu un parcours en dents de scie dans le Golfe. Il a été régulièrement aligné au cours de la première moitié de la saison, disputant 16 matches de championnat et inscrivant six buts. Toutes compétitions confondues, il a disputé 24 rencontres, inscrivant neuf buts et délivrant cinq passes décisives. Cependant, une décision technique prise par Inzaghi pendant la trêve hivernale a entraîné son exclusion surprise de la liste des huit joueurs étrangers enregistrés par le club. Cela l'a de fait écarté des compétitions nationales pour le reste de l'année.