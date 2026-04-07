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Darwin Núñez de retour en Europe ? Des grands clubs de Serie A ont pris contact avec l'ancien attaquant de Liverpool, alors que son aventure en Arabie saoudite s'apprête à prendre fin après une seule saison
La Juventus a pris contact avec un attaquant
Selon Sky Sport, la Juventus aurait pris des contacts préliminaires concernant Nunez dans le cadre de la préparation de sa stratégie de mercato estival. Le grand club italien a contacté Al-Hilal afin de se renseigner sur la disponibilité du joueur. L'attaquant a quitté Liverpool pour l'Arabie saoudite l'été dernier seulement, dans le cadre d'un transfert très médiatisé d'une valeur de 53 millions d'euros, et son contrat actuel court jusqu'en juin 2028. Avant de décider s'il convient d'approfondir les discussions, les Bianconeri évaluent minutieusement les coûts. Un éventuel transfert dépendra fortement de la qualification du club pour la Ligue des champions cette saison.
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Écarté de l'équipe nationale par l'entraîneur
Malgré son transfert très coûteux, le joueur de 26 ans a connu un parcours en dents de scie dans le Golfe. Il a été régulièrement aligné au cours de la première moitié de la saison, disputant 16 matches de championnat et inscrivant six buts. Toutes compétitions confondues, il a disputé 24 rencontres, inscrivant neuf buts et délivrant cinq passes décisives. Cependant, une décision technique prise par Inzaghi pendant la trêve hivernale a entraîné son exclusion surprise de la liste des huit joueurs étrangers enregistrés par le club. Cela l'a de fait écarté des compétitions nationales pour le reste de l'année.
Les espoirs de Continental et la campagne asiatique
Bien qu'il ne soit toujours pas autorisé à disputer les matchs du championnat national, l'ancien joueur du Benfica est disponible pour les rencontres continentales. Il a disputé six matchs avec Al-Hilal en Ligue des champions de l'AFC, inscrivant trois buts et délivrant une passe décisive. Son prochain défi aura lieu le 13 avril, lorsque le club affrontera l'équipe qatarie d'Al-Sadd en huitièmes de finale. Ce tournoi pourrait être son chant du cygne avant un retour définitif en Europe, lui permettant de prouver qu'il possède toujours un sens du but redoutable.
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour Nunez ?
Les mois à venir seront déterminants pour la carrière du joueur. Une offre officielle dépendra entièrement du classement final de la Juventus en championnat. Le club occupe actuellement la cinquième place de la Serie A avec 57 points, à un point de Côme, dans une course serrée pour les quatre premières places, alors qu'il ne reste plus que sept matchs à disputer.