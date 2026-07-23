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Darwin Núñez à Atlanta United ? Le club de MLS aurait entamé des négociations avec l’ex-star de Liverpool

D. Nunez
Al Hilal
Atlanta United
Liverpool
Major League Soccer
Premier League
Saudi Pro League
E. Latte Lath
Uruguay
B. Embolo

Atlanta United étudie un transfert retentissant pour renforcer son attaque et a entamé des discussions avec l’ancien attaquant de Liverpool, Darwin Núñez. L’international uruguayen est devenu l’une des principales cibles du club, qui se prépare à pourvoir un poste de « joueur désigné », même si Atlanta s’intéresse aussi à l’attaquant suisse Breel Embolo.

  • Atlanta United v San Diego FCGetty Images Sport

    Selon les dernières informations, Atlanta s’apprêterait à réaliser un transfert retentissant.

    Selon The Athletic, l’Atlanta United aurait entamé des discussions en vue d’un éventuel transfert de l’international uruguayen Nunez. Les négociations en sont encore à leurs débuts, mais le club de MLS étudie sérieusement la possibilité de recruter l’une des plus grandes stars actuellement disponibles sur le marché des transferts.

    Le club, qui a déjà démontré sa volonté de recruter des joueurs de renom, disposerait selon la source de la marge financière nécessaire pour finaliser l’opération dès qu’une place se libérera dans l’effectif.

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  • Orlando City SC v Atlanta United FC: Quarterfinals - 2026 Lamar Hunt U.S. Open CupGetty Images Sport

    Le statut de joueur désigné pourrait bientôt se libérer.

    L’avenir d’Emmanuel Latte Lath pourrait se dessiner rapidement. Recruté pour un montant record par le club d’Atlanta, l’attaquant n’a pas pris part au match de mercredi contre le Charlotte FC, une absence justifiée par l’intensification des discussions autour de son transfert, a confirmé le directeur sportif Chris Henderson.

    « Nous menons actuellement plusieurs discussions à son sujet, et par mesure de précaution, nous l’avons donc écarté de ce match », a expliqué Henderson. « C’est à peu près tout ce que je peux dire à ce sujet pour l’instant. »

    Si le jeune attaquant venait à partir, le club libérerait la place de joueur désigné indispensable pour finaliser l’arrivée de Nunez, même si Embolo reste également dans le viseur.

  • Darwin Nunez Al-Hilal 2025-26Getty

    Un nouveau départ après son passage en Arabie saoudite

    Nunez devrait quitter Al Hilal après avoir été écarté du groupe des joueurs étrangers du club suite à l’arrivée de Karim Benzema. Les formations de la Ligue professionnelle saoudienne étant limitées dans le nombre de joueurs non-nationaux qu’elles peuvent inscrire, l’Uruguayen a perdu sa place malgré six buts et quatre passes décisives en 16 apparitions.

    La Coupe du monde a marqué son retour à la compétition après plusieurs mois d’absence des terrains de club.

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  • Yokohama F•Marinos v Liverpool - MEIJI YASUDA J.LEAGUE World Challenge 2025 Presented By The Nippon FoundationGetty Images Sport

    Une expérience en Premier League

    Avant de s’engager en Arabie saoudite, Nunez a passé trois saisons à Liverpool, où il était arrivé en provenance de Benfica pour un transfert estimé à environ 90 millions de dollars. Il a contribué au titre de champion d’Angleterre des Reds, inscrivant 25 buts et délivrant 16 passes décisives en 95 matches de Premier League.

    Si les discussions avec Atlanta en sont encore à un stade préliminaire, l’intérêt du club souligne son ambition de recruter une nouvelle star afin de redresser la barre. Actuellement avant-dernier de la conférence Est avec 12 points, le club espère ainsi relancer sa saison.