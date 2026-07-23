L’avenir d’Emmanuel Latte Lath pourrait se dessiner rapidement. Recruté pour un montant record par le club d’Atlanta, l’attaquant n’a pas pris part au match de mercredi contre le Charlotte FC, une absence justifiée par l’intensification des discussions autour de son transfert, a confirmé le directeur sportif Chris Henderson.

« Nous menons actuellement plusieurs discussions à son sujet, et par mesure de précaution, nous l’avons donc écarté de ce match », a expliqué Henderson. « C’est à peu près tout ce que je peux dire à ce sujet pour l’instant. »

Si le jeune attaquant venait à partir, le club libérerait la place de joueur désigné indispensable pour finaliser l’arrivée de Nunez, même si Embolo reste également dans le viseur.