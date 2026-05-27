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Dans une lettre ouverte adressée aux supporters, la famille Lewis a confirmé qu’elle n’envisageait pas de vendre le club à Tottenham, malgré une saison qu’elle qualifie d’« amèrement décevante »
Les propriétaires assument la responsabilité de cette mauvaise performance.
Dans un communiqué adressé aux supporters déçus, la famille Lewis a reconnu les « échecs cuisants » des dernières années. Après deux 17e places consécutives, les propriétaires ont admis que le club est loin de sa grandeur historique. La saison 2025-2026 a été particulièrement agitée : Tottenham a évité de justesse la relégation lors de la dernière journée grâce à une victoire 1-0 contre Everton.
« À nos supporters, en tant que propriétaires depuis 25 ans, nous avons partagé avec vous les hauts et les bas des Spurs », peut-on lire dans le communiqué. « Terminer 17e cette saison et la saison dernière ne reflète pas la stature ni le potentiel de ce club de football. Nous sommes amèrement déçus et partageons votre frustration. Vous, tout comme nous, attendez mieux que cela. Nous savons que cela ne doit plus jamais se reproduire. »
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En football, privilégier l’investissement à long terme plutôt que la simple vente
Sous la pression croissante des supporters et des manifestations ciblant ENIC, l’actionnaire majoritaire, la famille Lewis a pris des mesures fermes pour mettre fin aux rumeurs de rachat. Elle a réaffirmé que sa priorité restait un projet de reconstruction à long terme, et non une stratégie de sortie. Dans une déclaration destinée à rassurer les fans, elle a confirmé son engagement financier pour renforcer l’effectif et moderniser les infrastructures.
« Nous ne vendons pas le club. Nous sommes pleinement engagés et nous investissons déjà. Vous en verrez davantage dans les mois à venir », a déclaré la famille. « Cela nécessitera des investissements – dans nos équipes, le centre de formation, nos services administratifs et bien plus encore – et nous nous y engageons pleinement. Notre ambition est de retrouver l’esprit du club et de ramener l’enthousiasme, l’audace et le football offensif qui, selon nous, nous ont toujours définis. Le football passe avant tout. Le conseil d’administration et l’équipe de direction ont déjà présenté leurs plans pour concrétiser cette ambition. »
Reconnaissance d’une « perte de confiance »
Les changements structurels au sein du Tottenham Hotspur Stadium ont déjà véritablement commencé. Après avoir été le principal décideur pendant près de 25 ans, Daniel Levy a été invité à quitter son poste de président en septembre, à la suite d’un examen approfondi commandé par les propriétaires. Cette décision a marqué un changement de pouvoir, la famille Lewis jouant désormais un rôle plus actif dans la supervision des fonctions exécutives et de l’orientation stratégique du club.
Ils ont ajouté : « Notre approche de la gestion du club consiste, et a toujours consisté, à faire confiance aux experts pour s'en charger, tout en les soutenant pour qu'ils réussissent. Les problèmes que nous avons constatés étaient plus profonds que nous ne le pensions et ont pu s'accumuler au cours des dernières années. Nous savons que cela a érodé la confiance et que nous devons la regagner. En tant que propriétaires, nous assumons l'entière responsabilité de la situation dans laquelle se trouve le club. Nous assumons également la responsabilité de la reconstruction des Spurs. »
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De nouveaux visages pour mener la reconstruction
Sous le feu des critiques lors de sa première saison, le directeur général Vinai Venkatesham conserve néanmoins la confiance totale des propriétaires. Pour autant, le club renforce son staff technique avec l’arrivée du directeur de la performance Dan Lewindon et, prochainement, du directeur des opérations footballistiques Rafi Moersen, ancien membre du City Football Group. Ces nominations s’inscrivent dans un plan plus large destiné à redresser un département football « en crise », pointé du doigt pour sa gestion laborieuse de la série de blessures.
La famille Lewis a conclu son message par une promesse de transparence : « Nous avons à cœur les Spurs. La reconstruction dont le club a besoin, et que vous méritez, a commencé. Le changement nécessaire est profond. Il faudra du temps et de l’engagement, mais le changement est en marche. Nous savons que les actes parleront plus fort que les mots. »