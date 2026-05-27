Dans une lettre ouverte adressée aux supporters, la famille Lewis a confirmé qu’elle n’envisageait pas de vendre le club à Tottenham, malgré une saison qu’elle qualifie d’« amèrement décevante »

Dans un communiqué adressé aux supporters déçus, la famille Lewis a reconnu les « échecs cuisants » des dernières années. Après deux 17e places consécutives, les propriétaires ont admis que le club est loin de sa grandeur historique. La saison 2025-2026 a été particulièrement agitée : Tottenham a évité de justesse la relégation lors de la dernière journée grâce à une victoire 1-0 contre Everton.

« À nos supporters, en tant que propriétaires depuis 25 ans, nous avons partagé avec vous les hauts et les bas des Spurs », peut-on lire dans le communiqué. « Terminer 17e cette saison et la saison dernière ne reflète pas la stature ni le potentiel de ce club de football. Nous sommes amèrement déçus et partageons votre frustration. Vous, tout comme nous, attendez mieux que cela. Nous savons que cela ne doit plus jamais se reproduire. »