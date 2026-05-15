Dans une interview vidéo accordée à Kooora (2/2), Vingada affirme : « Même le meilleur entraîneur du monde ne réussirait pas avec la sélection saoudienne. »

La Saudi League mise sur une exposition mondiale, mais cela n’avantage pas l’équipe nationale.

Mon limogeage de l’équipe nationale a été le plus grand choc de ma carrière, et le remplacement de Renard ne changera rien.

Les joueurs saoudiens ont des similitudes avec les Brésiliens, mais les Verts ne reproduiront pas la même surprise face à l’Argentine.

Le Portugal, quand il est en forme, peut battre n’importe qui ; et nous ne sommes pas « l’équipe de Ronaldo ».

Mourinho, lui, aborde un défi de taille au Real Madrid, et reste, à ses yeux, le meilleur entraîneur portugais.

Après avoir évoqué, dans la première partie de son entretien avec Kooora, son expérience en Égypte, sa vision de l’avenir des Pharaons et les chances des sélections arabes au Mondial 2026, le technicien portugais Nelo Vingada continue de partager son immense expérience. mais cette fois sous un angle plus proche de l’Arabie saoudite et du Portugal, les deux pays où il a laissé une empreinte particulière au cours de sa carrière d’entraîneur.

Vingada, qui a vécu l’un des moments les plus forts du football saoudien en menant les « Verts » à la victoire lors de la Coupe d’Asie 1996 – leur dernier titre continental –, analyse sans détour le présent de la sélection et l’impact de la révolution des investissements dans le championnat sur l’avenir des joueurs locaux.

Il revient aussi sur l’épisode douloureux de son limogeage, quelques semaines avant la qualification des Saudis pour la Coupe du monde 1998, et critique sans détour certaines choix administratifs du football local, rappelant que l’argent ne suffit pas pour bâtir une équipe compétitive sur la scène mondiale.

Il évoque aussi les chances de la sélection portugaise au prochain Mondial, l’avenir de Cristiano Ronaldo et les limites de son influence à ce stade de sa carrière. Il refuse toutefois de réduire le Portugal au seul « Ronaldo », soulignant la capacité de la génération actuelle à rivaliser avec les meilleures nations.

Vingada a dirigé la sélection portugaise A dans les années 1990, l’équipe olympique présente à Atlanta 1996, ainsi que le staff technique des juniors doubles champions du monde 1989 et 1991.

Dans son entretien avec Kooora , Vingada livre aussi son avis sur le retour éventuel de son compatriote José Mourinho au Real Madrid et dévoile le secret de la réussite des entraîneurs portugais à travers le monde. Voici la deuxième partie de l’entretien :