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Nelo vingada 2 - نيلو فينجاداKooora.com
Loai Mohamed

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Dans une interview vidéo accordée à Kooora (2/2), Vingada affirme : « Même le meilleur entraîneur du monde ne réussirait pas avec la sélection saoudienne. »

N. Vingada
Arabie Saoudite vs Uruguay
Arabie Saoudite
Uruguay
Coupe du monde
Saudi Pro League
H. Renard
C. Ronaldo
J. Mourinho
Marco Silva
Portugal vs DR Congo
Portugal
DR Congo
Portugal
Arabie saoudite
Uruguay
É.-U.
France
Congo-Kinshasa

La Saudi League mise sur une exposition mondiale, mais cela n’avantage pas l’équipe nationale.

Mon limogeage de l’équipe nationale a été le plus grand choc de ma carrière, et le remplacement de Renard ne changera rien.

Les joueurs saoudiens ont des similitudes avec les Brésiliens, mais les Verts ne reproduiront pas la même surprise face à l’Argentine.

Le Portugal, quand il est en forme, peut battre n’importe qui ; et nous ne sommes pas « l’équipe de Ronaldo ».

Mourinho, lui, aborde un défi de taille au Real Madrid, et reste, à ses yeux, le meilleur entraîneur portugais.

Après avoir évoqué, dans la première partie de son entretien avec Kooora, son expérience en Égypte, sa vision de l’avenir des Pharaons et les chances des sélections arabes au Mondial 2026, le technicien portugais Nelo Vingada continue de partager son immense expérience. mais cette fois sous un angle plus proche de l’Arabie saoudite et du Portugal, les deux pays où il a laissé une empreinte particulière au cours de sa carrière d’entraîneur.

Vingada, qui a vécu l’un des moments les plus forts du football saoudien en menant les « Verts » à la victoire lors de la Coupe d’Asie 1996 – leur dernier titre continental –, analyse sans détour le présent de la sélection et l’impact de la révolution des investissements dans le championnat sur l’avenir des joueurs locaux.

Il revient aussi sur l’épisode douloureux de son limogeage, quelques semaines avant la qualification des Saudis pour la Coupe du monde 1998, et critique sans détour certaines choix administratifs du football local, rappelant que l’argent ne suffit pas pour bâtir une équipe compétitive sur la scène mondiale.

Il évoque aussi les chances de la sélection portugaise au prochain Mondial, l’avenir de Cristiano Ronaldo et les limites de son influence à ce stade de sa carrière. Il refuse toutefois de réduire le Portugal au seul « Ronaldo », soulignant la capacité de la génération actuelle à rivaliser avec les meilleures nations.

Vingada a dirigé la sélection portugaise A dans les années 1990, l’équipe olympique présente à Atlanta 1996, ainsi que le staff technique des juniors doubles champions du monde 1989 et 1991.

Dans son entretien avec Kooora , Vingada livre aussi son avis sur le retour éventuel de son compatriote José Mourinho au Real Madrid et dévoile le secret de la réussite des entraîneurs portugais à travers le monde. Voici la deuxième partie de l’entretien :

  • Selon vous, quel sera le parcours du Portugal lors de la Coupe du monde ? Jusqu’en quel tour l’équipe pourra-t-elle aller ?

    Le Portugal figure parmi les dix meilleures sélections de la Coupe du monde 2026. Il devrait facilement sortir de la phase de groupes et vise au moins les quarts de finale, voire plus si son effectif est au complet le jour J.

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  • Pensez-vous que Cristiano Ronaldo mettra un terme à sa carrière après la Coupe du monde 2026, et combien d’années pourrait-il encore jouer ?

    Selon toute vraisemblance, il nourrit deux objectifs principaux : prendre part à cette Coupe du monde et démontrer, preuves à l’appui, qu’il possède encore l’aptitude physique nécessaire pour briller à ce niveau. Une fois ces étapes franchies, il visera le cap symbolique des 1 000 buts, avant de partager le terrain avec son fils puis de tirer définitivement le rideau sur sa carrière.

  • Si vous étiez à la tête de la sélection portugaise, aligneriez-vous Cristiano Ronaldo sur l’ensemble des rencontres, alors qu’il frôle plusieurs records de la Coupe du monde, ou prendriez-vous en compte son âge ?

    Même si les matchs se déroulent à cinq jours d'intervalle, ce qui permet une bonne récupération, l'entraîneur devrait constater que Cristiano Ronaldo n'a plus les mêmes capacités physiques qu'auparavant et adapter son utilisation en conséquence.

    En cas de avantage au score pour le Portugal, il pourra donc être remplacé, et si l’équipe se qualifie pour les huitièmes de finale, il bénéficiera sans doute d’un temps de repos supplémentaire.

  • Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Que penses-tu de l'affirmation selon laquelle l'équipe nationale portugaise serait « l'équipe d'une seule étoile » ?

    Le Portugal dispose d’un effectif de grande qualité, et il serait stratégique d’éviter de bâtir l’équipe exclusivement autour de Cristiano Ronaldo. Ce dernier demeure un joueur d’exception et un professionnel modèle ; toutefois, le groupe compte également d’autres éléments de talent.

  • Les entraîneurs portugais dominent les plus grands championnats du monde. Quel est le secret de cette domination, et qui est, selon vous, le meilleur entraîneur du moment ?

    Les techniciens portugais se distinguent par leur remarquable capacité d’adaptation à toutes les cultures, associée à une implication humaine et professionnelle de premier plan.

    Si plusieurs techniciens de haut niveau sont en activité, j’accorde une mention particulière à Marco Silva, actuellement à la tête de Fulham.

  • Selon des sources concordantes, José Mourinho serait sur le point de revenir au Real Madrid. L’entraîneur portugais aura-t-il les moyens de remettre l’équipe sur les marches du podium ?

    Le problème du Real Madrid n’est pas seulement technique ou lié à la gestion d’un effectif de stars. Il faut aussi gérer les egos et une pression énorme exercée par les supporters, les médias et les sponsors. Mourinho possède un palmarès et une grande expérience, mais la tâche s’annonce ardue pour tout entraîneur.

  • Compte tenu de la domination portugaise, que penses-tu de l'idée de confier les rênes de la sélection portugaise à un entraîneur espagnol pour la Coupe du monde ?

    Bien qu’il n’ait pas remporté de titre avec la Belgique, Roberto Martínez a réalisé un travail remarquable en façonnant un groupe de joueurs talentueux issus d’une génération exceptionnelle. Il est allé très proche du sacre et, à mes yeux, il constituait, après Fernando Santos, un choix pertinent pour prendre les rênes de la sélection.

  • L'Arabie saoudite peut-elle reproduire l'exploit face à l'Argentine contre l'Espagne ?

    L’Arabie saoudite a été l’unique sélection à battre l’Argentine lors de la dernière Coupe du monde au Qatar. Cette rencontre, d’un très haut niveau, a vu les Saudiens s’imposer logiquement, et non pas grâce à un simple coup de pouce du destin ou à une méforme passagère de l’Albiceleste. Plusieurs facteurs expliquent cette performance.

    Cette performance a démontré l’immense talent des joueurs saoudiens, atout majeur qui, sous ma direction, avait déjà permis à l’Arabie saoudite de remporter la Coupe d’Asie en 1996.

    Si le niveau des joueurs saoudiens reste élevé, le lancement de la nouvelle formule du championnat, marquée par l’arrivée massive de joueurs étrangers censés promouvoir la ligue sans nécessairement servir le développement local, pourrait empêcher l’Arabie saoudite de reproduire une telle performance.

  • J’ai fait partie des entraîneurs qui ont qualifié l’Arabie saoudite pour la Coupe du monde avant d’être limogés, et ce scénario s’est à nouveau produit avec Hervé Renard. La Fédération saoudienne a-t-elle commis une erreur en limogeant le technicien français seulement deux mois avant le coup d’envoi de la Coupe du monde ?

    Le licenciement d’un entraîneur est toujours une décision délicate, et la région du Golfe en a offert plusieurs exemples. J’en ai fait l’expérience après avoir remporté la Coupe d’Asie et battu les Émirats à Abu Dhabi, ramenant ainsi le titre continental à l’Arabie saoudite. Près de trente ans plus tard, la sélection n’a toujours pas ajouté de nouveau trophée à son palmarès.

    J’ai ensuite mené l’équipe nationale saoudienne lors des qualifications pour la Coupe du monde 1998. Cependant, un incident survenu pendant l’une des rencontres m’a semblé inacceptable, Après une victoire 1-0 contre le Qatar, alors que l’équipe n’avait besoin que d’un point lors des trois dernières journées pour valider son billet pour la Coupe du monde, je fus limogé. La qualification était presque en poche, aux côtés de l’Iran. Manquer l’occasion de disputer le Mondial reste l’une des plus grandes déceptions de ma carrière.

    Aujourd’hui, les responsables prennent la même décision avec Hervé Renard. Je considère qu’il s’agit d’une erreur, car Renard a déjà prouvé ses compétences sur le banc saoudien. Mais l’autorité des entraîneurs a diminué : les directions décident désormais sans réelle consultation, et je crains que ce choix ne nuise aux intérêts de l’équipe nationale.

  • La prolifération de joueurs étrangers dans le championnat saoudien est-elle vraiment la cause du déclin de l’équipe nationale ?

    Le niveau de développement des joueurs saoudiens reste insuffisant. Nombre d’entre eux ne jouent que rarement avec leur club : je ne les ai aperçus que trois ou quatre fois la saison dernière. En sélection nationale, leur manque de rythme est alors flagrant, car ils sont cantonnés au banc de touche.

    Le nouveau format du championnat, qui autorise un grand nombre de joueurs étrangers, n’est pas favorable aux locaux, surtout aux jeunes talents qui ne peuvent pas se former en jouant.

    Je suis convaincu que l’Arabie saoudite sera bien présente, mais elle ne pourra pas obtenir de grands résultats, quel que soit le nom de l’entraîneur. Même en recrutant le meilleur coach du monde, il ne pourrait rien faire d’exceptionnel dans ces conditions.

    Un championnat saturé de joueurs étrangers fait les choux gras des médias et remplit les comptes en banque des stars, mais il étouffe le vrai développement du football saoudien.

    Je le répète depuis deux ans : ce système n’est pas propice au développement du football saoudien ni à la recherche de solutions durables pour son avenir. Le joueur saoudien possède un grand talent, comparable à celui des Brésiliens dans la région du Golfe, mais il ne joue pas.

  • FBL-KSA-NASSR-NAJMAAFP

    Penses-tu que Jesus a été victime d'une injustice au sein du club Al-Hilal ?

    Jesus a réalisé un travail remarquable à la tête d’Al-Hilal, enchaînant les victoires et les résultats de haut niveau pour conclure une saison exceptionnelle ; il sera difficile de reproduire une telle performance avec ce groupe. Je sais qu’Al-Hilal est le plus grand club d’Arabie saoudite et que la pression y est énorme, mais un entraîneur qui a accompli autant méritait un meilleur traitement après tous ces succès, surtout au vu du travail remarquable réalisé avec son staff technique.

    Tel est le football : parfois, malgré un travail remarquable, un entraîneur ne peut échapper à la loi des résultats, qui s’impose toujours au détriment de la qualité du travail accompli.

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