Dans une interview vidéo accordée à Kooora (2/1), Vingada affirme que les exploits du Portugal inspirent l’Égypte en vue de la Coupe du monde, avant de désigner la meilleure équipe arabe

Le nouveau format de la Coupe du monde n’avantage pas le football, et le groupe de la France est le plus fort.

Les sélections arabes, dont l’Égypte, devraient quitter la compétition avant les quarts de finale.

L’Algérie pourrait souffrir face à la Jordanie, et il ne serait pas surprenant de voir ces deux formations passer ensemble au tour suivant.

Quant à l’identité du sélectionneur idéal des Pharaons, le débat fait rage et les supporters ne parviennent pas à se mettre d’accord sur trois noms pour la liste finale du Mondial.

Hossam El-Badry, une légende d’Al-Ahly, et Zizo brillera la saison prochaine.

Parcourant plusieurs écoles de formation et intervenant dans douze pays, le Portugais Nelo Vingada demeure l’un des techniciens les plus influents du football arabe. On se souvient de son titre historique avec Zamalek, acquis sans la moindre défaite, ainsi que de sa victoire avec l’équipe nationale saoudienne à la Coupe d’Asie 1996. sans oublier ses grands succès avec les sélections portugaises de jeunes, qu’il a menées à deux titres mondiaux.

Dans la première partie de son entretien exclusif avec Kooora, le technicien de 73 ans revient sur ses expériences passées et livre sa vision de l’avenir des sélections arabes en Coupe du monde 2026.

L’ancien directeur technique de la Fédération égyptienne de football livre son avis sur les chances de l’équipe des Pharaons emmenée par Hossam Hassan, et livre les coulisses de la nomination de Carlos Queiroz en 2021.

Le vétéran, qui a aussi dirigé la sélection jordanienne et le Wydad de Casablanca, livre sa vision de l’avenir du football arabe, désigne la sélection la mieux armée pour briller au Mondial, analyse la prochaine lutte en championnat égyptien et donne son avis sur le possible retour de Hossam El-Badry à Al-Ahly ainsi que sur l’avenir d’Ahmed Sayed « Zizo », au cœur d’une polémique récente. après la polémique qui a récemment fait rage autour de lui. Voici la première partie de cet entretien :