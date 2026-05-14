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Nelo vingada - نيلو فينجاداKooora.com
Loai Mohamed

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Dans une interview vidéo accordée à Kooora (2/1), Vingada affirme que les exploits du Portugal inspirent l’Égypte en vue de la Coupe du monde, avant de désigner la meilleure équipe arabe

N. Vingada
Belgique vs Egypte
Belgique
Egypte
Coupe du monde
Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
Argentine vs Algérie
Argentine
Algérie
Jordanie vs Algérie
Jordanie
H. Hassan
H. El Badry
Al Masry SC vs Al Ahly SC
Al Masry SC
Al Ahly SC
Premier League
Zamalek SC vs Ceramica Cleopatra
Zamalek SC
Ceramica Cleopatra
Pyramids FC vs Smouha SC
Pyramids FC
Smouha SC
Zizo
Portugal
Belgique
Égypte
É.-U.
Brésil
Maroc
Argentine
Algérie
Jordanie

Le nouveau format de la Coupe du monde n’avantage pas le football, et le groupe de la France est le plus fort.

Les sélections arabes, dont l’Égypte, devraient quitter la compétition avant les quarts de finale.

L’Algérie pourrait souffrir face à la Jordanie, et il ne serait pas surprenant de voir ces deux formations passer ensemble au tour suivant.

Quant à l’identité du sélectionneur idéal des Pharaons, le débat fait rage et les supporters ne parviennent pas à se mettre d’accord sur trois noms pour la liste finale du Mondial.

Hossam El-Badry, une légende d’Al-Ahly, et Zizo brillera la saison prochaine.

Parcourant plusieurs écoles de formation et intervenant dans douze pays, le Portugais Nelo Vingada demeure l’un des techniciens les plus influents du football arabe. On se souvient de son titre historique avec Zamalek, acquis sans la moindre défaite, ainsi que de sa victoire avec l’équipe nationale saoudienne à la Coupe d’Asie 1996. sans oublier ses grands succès avec les sélections portugaises de jeunes, qu’il a menées à deux titres mondiaux.

Dans la première partie de son entretien exclusif avec Kooora, le technicien de 73 ans revient sur ses expériences passées et livre sa vision de l’avenir des sélections arabes en Coupe du monde 2026.

L’ancien directeur technique de la Fédération égyptienne de football livre son avis sur les chances de l’équipe des Pharaons emmenée par Hossam Hassan, et livre les coulisses de la nomination de Carlos Queiroz en 2021.

Le vétéran, qui a aussi dirigé la sélection jordanienne et le Wydad de Casablanca, livre sa vision de l’avenir du football arabe, désigne la sélection la mieux armée pour briller au Mondial, analyse la prochaine lutte en championnat égyptien et donne son avis sur le possible retour de Hossam El-Badry à Al-Ahly ainsi que sur l’avenir d’Ahmed Sayed « Zizo », au cœur d’une polémique récente. après la polémique qui a récemment fait rage autour de lui. Voici la première partie de cet entretien :

  • Pourquoi vous êtes-vous éloigné de l’entraînement ces dernières années ?

    Je vais bien, je suis en forme et prêt à relever de nouveaux défis, même si je ne suis pas très actif sur les réseaux sociaux et que je ne m’appuie pas sur un agent. Tout le monde connaît mes résultats et ce que j’ai accompli dans le football à travers plusieurs pays, avec des sélections nationales comme avec des clubs ; je suis donc toujours opérationnel.

    Ces derniers temps, j’ai aussi renforcé mon rôle de directeur et de conseiller technique, animant plusieurs séminaires et conférences. C’est essentiel : cela me permet de partager mon expérience et de transmettre mon message. Le football a évolué, je le sais, mais je reste informé des nouvelles méthodes et je suis prêt à agir.

    Le football dépend de nombreux facteurs, dont certains échappent à mon contrôle. Malgré tout, je suis heureux de mon travail, je me sens bien et je suis convaincu de pouvoir, à tout moment et où que ce soit, transmettre mon message, contribuer au développement du football et apporter une valeur ajoutée.

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  • Au cours de votre longue carrière, vous avez entraîné plusieurs clubs et équipes nationales. Quelles expériences vous tiennent le plus à cœur ?

    Fort d’une longue expérience d’entraîneur, j’ai exercé dans douze pays, dont naturellement le Portugal. Chaque mission a compté, que j’aie triomphé ou simplement appris de l’échec.

    Parmi les temps forts de ma carrière, je cite souvent ma participation aux Jeux olympiques d’Atlanta avec le Portugal, où nous avons terminé à la quatrième place. J’ai ensuite pris la direction de l’Arabie saoudite, devenant le premier entraîneur portugais à remporter un championnat continental après notre victoire en Coupe d’Asie. Il s’agissait de ma première expérience hors du Portugal, et elle s’est révélée particulièrement réussie.

    En 2003, le Zamalek m’a sollicité. Cette expérience a transformé ma vision de la vie et celle de ma famille ; je considère toujours l’Égypte comme ma deuxième patrie. Grâce à l’impulsion de son président, le Dr Kamal Darwish, le club m’a ouvert ses portes et nous avons écrit une page d’histoire.

    Même si les résultats n’ont pas été retentissants, mon passage en Jordanie figure parmi mes expériences les plus enrichissantes. J’y ai succédé à l’excellent Mahmoud El-Gohary, qui avait déjà réalisé un travail remarquable. Ma mission principale consistait à renouveler la sélection nationale et à insuffler un nouvel élan à certains joueurs, car la génération ayant connu de grands succès avec El-Gohary avait besoin d’un second souffle.

    Sur le plan humain, l’ambiance du pays et la présence du prince Ali, alors président de la Fédération jordanienne et vice-président de la FIFA, ont rendu cette aventure encore plus enrichissante.

    Il a également exercé en Iran, en Chine, en Inde et en Malaisie, mais retient surtout ces expériences comme les plus fortes et les plus influentes de sa carrière.

  • Que penses-tu du nouveau format de la Coupe du monde 2026 ?

    Cette édition est différente, car elle marquera, pour la première fois, la participation de 48 sélections nationales, ce que je ne saurais approuver. À mon sens, la Coupe du monde devrait rassembler uniquement l’élite mondiale.

    Cette décision, avant tout économique, risque de produire des écarts de niveau flagrants et de freiner, selon moi, le développement harmonieux du football.

  • Selon toi, quelle est la « poule de la mort » de cette Coupe du monde ?

    Il y a plusieurs poules, mais, en toute honnêteté, je n’identifie pas de véritable « groupe de la mort ». Le format de la compétition offre en effet une chance équitable aux meilleures équipes de se qualifier. Comme vous le savez, les deux premiers de chaque groupe, ainsi que certains troisièmes, valident leur billet pour le tour suivant.

    Cela dit, le groupe réunissant la France, le Sénégal, l’Irak et la Norvège peut être considéré comme équilibré. Les Bleus, favoris de la compétition, devront tout de même se méfier du Sénégal, champion d’Afrique en titre, tandis que la Norvège, emmenée par Erling Haaland, pourrait jouer les trouble-fête et que l’Irak, moins bien armé sur le papier, n’est pas à exclure d’emblée. À ce stade, je pense que les meilleures équipes se qualifieront et je ne m'attends pas à de grandes surprises.

  • MOROCCO-RABAT-AFCON-FOOTBALL-MAR-SEN-Match52-FINALAFP

    Quelle équipe arabe réalisera la meilleure performance lors de la Coupe du monde 2026 ?

    Le nouveau format à 48 équipes élargit les chances de qualification des sélections arabes. Compte tenu des spécificités culturelles et des approches tactiques, le Maroc semble actuellement la meilleure d’entre elles, l’Algérie suit de près, tandis que l’Égypte conserve son potentiel à créer la surprise.

    La sélection égyptienne dispose certes d’une bonne génération, mais la plupart de ses éléments jouent encore dans le championnat local, tandis que seuls quelques-uns évoluent en Europe. La hiérarchie entre la ligue égyptienne et les compétitions européennes se traduit souvent sur la scène internationale dès que la concurrence s’intensifie.

    Néanmoins, Maroc, Algérie et Égypte possèdent les atouts pour briller. Certes, reproduire l’exploit marocain du Mondial qatari, où les Lions de l’Atlas avaient atteint un niveau historique, s’annonce ardu, mais ces nations disposent d’une génération talentueuse. Dans un sport où les surprises sont fréquentes, rien n’est jamais acquis. néanmoins, je doute qu’une sélection arabe parvienne en quarts de finale lors de la prochaine édition.

  • Pourquoi avez-vous quitté la Fédération égyptienne de football ?

    En 2021, j’ai reçu une proposition d’Ahmed Megahed, alors président de la Fédération égyptienne. La pandémie de coronavirus rendait la situation extrêmement délicate : la Fédération souhaitait un contrat de deux ans, mais j’ai suggéré un accord d’un an renouvelable.

    Le début de mon mandat s’est déroulé dans des circonstances particulièrement difficiles : de nombreux établissements étaient fermés, la communication entre les membres du staff était laborieuse et tout le monde se souvient de cette période. Par ailleurs, j’ai contracté le coronavirus en cours de mission, ce qui n’a rien facilité.

    Un an plus tard, à l’issue de la Coupe d’Afrique des nations 2022, Ahmed Megahid a quitté ses fonctions. avant que Jamal Allam ne lui succède. Nous avons eu un échange franc et respectueux, puis j’ai choisi de partir pour laisser à la nouvelle direction la liberté de décider ce qu’elle estimait le mieux pour elle, car, quand on arrive avec un président et qu’on en trouve un autre, les projets peuvent diverger.

    Toutefois, nos relations sont restées cordiales et je garde un souvenir ému de cette période, qui a renforcé mon attachement à l’Égypte. Malgré les obstacles, l’expérience s’est révélée enrichissante. J’ai laissé derrière moi plusieurs documents et plans de développement ; j’estime avoir accompli un bon travail, qui aurait pu avoir davantage d’impact si les circonstances avaient été plus favorables.

    Malgré ces contraintes, l’expérience fut riche et stimulante : nous avons notamment développé le football junior et le football féminin, et je suis fier de ce que nous avons accompli.

  • Aviez-vous proposé Kerosh pour prendre les rênes de l’équipe nationale d’Égypte lorsque vous étiez à la Fédération égyptienne de football, et comment jugez-vous son passage à la tête des Pharaons ?

    À l’époque, je me consacrais principalement à l’équipe olympique, aux sélections jeunes et au football féminin, ce qui limitait mon implication auprès de l’équipe nationale A. N’empêche, j’étais toujours prêt à m’investir pleinement.

    À l’époque, Hossam El-Badry était à la tête des Pharaons. Après le match nul 1-1 face au Gabon, j’ai appris au Caire son départ imminent : neuf matchs sans défaite (cinq victoires, quatre nuls) n’avaient pas suffi aux yeux de la Fédération.

    Le président Ahmed Megahed me sollicite alors pour trouver rapidement un successeur, et je m’attèle à cette tâche avec plusieurs noms sur la table, prêt à mettre ma pierre à l’édifice en cas d’urgence.

    Au fil des discussions et des vérifications, le nom de Carlos Queiroz est ressorti. Joindre le technicien portugais n’était pas aisé : il se trouvait dans sa ferme au Mozambique. Après plusieurs jours d’appels sans réponse, il a finalement décroché, puis j’ai mis les deux parties en relation.

    Moujahid m’a alors sollicité pour connaître mon avis, et j’ai estimé qu’il s’agissait de la meilleure décision possible dans ce laps de temps très court : Kheirus était l’homme de la situation.

  • Votre nom a été souvent cité pour entraîner des clubs égyptiens ainsi que la sélection nationale. Des négociations ont-elles eu lieu, et pourquoi n’ont-elles pas abouti ?

    J’ai dirigé le Zamalek lors de la saison 2003-2004, et remporter le championnat sans défaite, ainsi que la Coupe d’Arabie et la Supercoupe Égypte-Arabie saoudite, constitue évidemment un tournant majeur dans la carrière d’un entraîneur.

    Ce succès retentissant a marqué non seulement ma carrière, mais aussi celle des joueurs, de tout le staff technique — notamment Mahmoud El-Khawaga et Hisham Yaken — et de l’ensemble des membres du club.

    Par la suite, plusieurs opportunités de revenir en Égypte se sont présentées. Je considère ce pays comme ma deuxième patrie, car c’est là que j’ai travaillé le plus souvent après le Portugal.

    Ma façon d’interagir avec le public, la culture locale et l’ensemble des acteurs du football – médias comme adversaires – a, je crois, laissé une empreinte de respect et d’esprit sportif, tout en s’appuyant, bien sûr, sur les résultats : remporter le championnat sans la moindre défaite constitue un exploit majeur.

    Manuel José l’a accompli à plusieurs reprises et demeure, à mes yeux, le meilleur entraîneur ayant travaillé dans le football égyptien au niveau des clubs ; de même, Hassan Shehata a réalisé un travail et des résultats exceptionnels avec l’équipe nationale.

    Ces succès m’ont ensuite ouvert des portes pour revenir en Égypte, mais cela n’a pas toujours abouti.

    Il y a deux ans encore, tout était prêt pour mon retour dans le football égyptien, mais le projet n’a pas abouti.

    Mon retour n’a pas eu lieu, tantôt par choix personnel, tantôt parce que certains estimaient que je n’étais pas l’homme de la situation. Quoi qu’il en soit, l’Égypte restera toujours ma deuxième patrie.

  • FBL-AFR-2025-EGY-PRESSERAFP

    Hossam Hassan a affirmé lors d’une interview célèbre qu’un sélectionneur national était plus pertinent pour l’équipe d’Égypte qu’un technicien étranger. Partagez-vous son avis ?

    Tout entraîneur ou aspirant au métier du football doit accepter de s’expatrier. J’ai déjà travaillé dans onze pays en dehors du Portugal, et chaque expérience s’est avérée enrichissante.

    Car, comme je le répète souvent, le football dépasse les frontières : sur le terrain, 11 joueurs affrontent toujours 11 autres, mais cultures et mentalités varient considérablement d’un pays à l’autre. J’ai ainsi exercé en Corée puis en Chine, deux nations voisines dont les cultures et les approches du jeu divergent pourtant radicalement. L’adaptabilité est donc une qualité essentielle.

    Actuellement à la tête de la sélection égyptienne, Hossam Hassan succède à une période faste marquée par les trois sacres consécutifs de la Coupe d’Afrique des nations sous la conduite de Hassan Shehata, une performance aujourd’hui difficile à égaler.

    Néanmoins, le choix d’un sélectionneur égyptien me semble pertinent : les techniciens étrangers peuvent certes apporter des idées nouvelles, mais, à terme, il est souvent judicieux de miser sur la connaissance locale.

    Je suis convaincu que l’Égypte possède également de bons entraîneurs capables de prendre les commandes de la sélection. Hossam Hassan a saisi sa chance et a qualifié le pays pour la Coupe du monde avec une relative facilité.

    Les deux dernières sorties, conclues par une victoire 4-0 contre l’Arabie saoudite et un match nul en Espagne, confirment que le groupe est sur la bonne dynamique.

    La Coupe du monde reste une épreuve à part, mais il est temps de lui accorder sa chance : l’Égypte possède, avec Hossam Hassan, l’entraîneur et le groupe capables de briller au Qatar.

  • Si j’étais Hossam Hassan, sélectionnerais-je Hamza Abdelkarim pour la Coupe du monde ?

    Interrogé sur les joueurs méritant d’intégrer la sélection nationale, je peine à trancher car je ne suis pas impliqué dans le processus actuellement, et je sais qu’il n’est pas aisé de désigner les 23 meilleurs éléments pour la Coupe du monde.

    Il y a sans doute un consensus sur 19 ou 20 noms, mais les trois ou quatre dernières places suscitent inévitablement des débats.

    Néanmoins, je suis convaincu que Hossam Hassan, fort de sa profonde connaissance du groupe, saura retenir les meilleurs éléments et trouver la bonne alchimie pour constituer une équipe compétitive. La tâche s’annonce exigeante, mais l’Égypte doit désormais démontrer sa capacité à obtenir des résultats et à avancer dans la compétition.

  • Jusqu'où l'équipe d'Égypte, emmenée par Hossam Hassan, peut-elle aller lors de la Coupe du monde ?

    Dans un premier temps, la phase de groupes est décisive ; l’étape suivante se dessinera ensuite. L’objectif principal est de se qualifier pour le tour suivant. Ce ne sera pas aisé, car les effectifs sont très équilibrés à ce stade, et la rencontre face à l’Iran pourrait s’avérer cruciale. Reste que, dans ce tournoi particulier, l’essentiel est d’atteindre le tour suivant.

    L’idéal est bien sûr de terminer premier ou deuxième du groupe, mais la troisième place peut parfois suffire pour passer. Il faudra donc viser des résultats qui maintiennent cette option ouverte.

    Rappelons que, lors de l’Euro 2016, le Portugal avait franchi cette phase en récoltant seulement trois points grâce à trois matchs nuls, avant d’être repêché comme meilleur troisième.

    Je suis convaincu que l’Égypte possède les atouts nécessaires pour se qualifier. Reste ensuite à négocier le tirage au sort et à défier un adversaire en un match à élimination directe, ce qui ajoute piment à la compétition. Je crois fermement que les Pharaons peuvent atteindre le tour suivant, et je le leur souhaite.

  • Selon vous, quel club remportera le championnat égyptien cette saison ?

    Le championnat égyptien a adopté cette saison un nouveau format : une poule unique de sept équipes en lice pour le titre, ce qui implique qu’une formation est au repos chaque journée. Ce choix, discutable sur le plan de l’équité sportive, n’en demeure pas moins intéressant.

    Malgré tout, le principe reste pertinent : une première phase suivie d’un « play-off » entre les meilleurs clubs promet intensité et indécision, sans match facile. Ce format a d’ailleurs démontré que les formations moins bien classées pouvaient tenir tête aux cadors et même les battre.

    À l’approche de la ligne d’arrivée, Al-Ahly a toutefois laissé filer des points cruciaux. Je pense donc que le titre se jouera entre Pyramids et Zamalek, avec un avantage léger pour l’un des deux clubs.

  • Que penses-tu d’un éventuel retour de Hossam El-Badry à la tête de l’Al-Ahly pour un nouveau mandat ?

    Hossam El-Badry est une légende vivante d’Al-Ahly. Fort d’une longue expérience et d’une connaissance intime du club, il en maîtrise tous les rouages. Je ne connais pas les détails de la situation actuelle au sein du club ; bien que je suive le football égyptien, la distance complique l’analyse précise.

    Au vu de son parcours, de son expérience et de sa connaissance approfondie du club, il reste un homme loyal, même lorsqu’il entraîne ailleurs ; c’est le lot des professionnels. Je suis convaincu qu’il peut apporter une valeur ajoutée et aider Al-Ahly, d’autant plus que tout le monde sait que la saison écoulée n’a pas été à la hauteur des précédentes.

  • Egyptian-Super-Cup-Semi-FinalAFP

    Certains observateurs estiment que le transfert de Zizo à Al-Ahly est un « échec ». Partages-tu cet avis ?

    Ce qui est arrivé à Zizo arrive parfois à d’autres joueurs, dans divers championnats et pays : quand un footballeur passe d’une équipe à son rival historique, l’ambiance et les circonstances peuvent changer.

    Certains ont réussi à maintenir leur niveau de performance, qu’ils soient passés du Zamalek à Al-Ahly ou inversement, mais cela n’empêche pas, parfois, un certain déclin.

    Nul doute que Zizo est un joueur de grand talent : il a brillé sous le maillot du Zamalek et a confirmé son niveau avec la sélection égyptienne. Reste désormais à gérer l’adaptation à son nouvel environnement et la pression des supporters, deux défis toujours délicats.

    Je suis convaincu qu’il surmontera cette phase après la saison en cours, et cela lui sera bénéfique, ainsi qu’au football égyptien, s’il retrouve le niveau qu’il a déjà démontré au Zamalek.

  • Vous avez entraîné à plusieurs reprises en Iran et vous connaissez très bien le football iranien. Comment analysez-vous leur match contre l’Égypte ?

    L'Égypte évoluera dans un groupe où figure l'Iran, et ce match pourrait bien s'avérer décisif pour la deuxième place, synonyme de qualification pour le tour suivant.

  • Vous avez été sélectionneur de l'équipe nationale jordanienne. Quelle est votre réaction aux propos de Noureddine Zakri, qui a affirmé : « Si l'Algérie ne bat pas la Jordanie, autant arrêter de jouer au football » ?

    La Jordanie a accompli une progression remarquable au cours des trois ou quatre dernières années et a terminé deuxième de la dernière Coupe d’Asie. Je considère l’Algérie comme la grande favorite, mais les paroles ne suffisent pas pour gagner les matchs. Chaque match commence sur un score de 0-0, et si la Jordanie est en forme ce jour-là, l’Algérie pourrait bien avoir beaucoup de mal.

  • L’Algérie et la Jordanie peuvent-elles toutes deux se qualifier pour le tour suivant ?

    Dans ce format de compétition, le troisième de chaque groupe peut également se qualifier. Par conséquent, il ne serait pas surprenant de voir l’Algérie et la Jordanie atteindre le tour suivant.