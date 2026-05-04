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Patrick Kluivert [Exclusive interview] - حوار خاص مع باتريك كلويفرتKooora.com
Loai Mohamed

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Dans un entretien accordé à Koora, Patrick Kluivert qualifie les incidents ayant émaillé la finale Maroc-Sénégal de « surprenants ». Il estime que l’arrivée de Marmoush au FC Barcelone est un excellent coup et s’interroge : pourquoi pas Mohamed Salah ?

P. Kluivert
FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
M. Salah
O. Marmoush
Sénégal vs Maroc
Sénégal
Maroc
Africa Cup of Nations
Saudi Pro League
Coupe du monde
Pays-Bas vs Japon
Pays-Bas
Japon
France vs Sénégal
France
H. Kane
L. Messi
C. Ronaldo
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Paris Saint-Germain
Ligue des Champions
Pays-Bas
Espagne
Égypte
Sénégal
Maroc
Arabie saoudite
Japon
É.-U.
France
Angleterre
Argentine
Portugal
Allemagne

Les Pays-Bas atteindront les quarts de finale de la Coupe du monde, et le fait qu’ils n’aient jamais remporté le titre demeure un « grand mystère ».

La France part favorite pour le titre, tandis que Harry Kane devrait terminer meilleur buteur.

Hamza Abdelkarim a besoin de temps, tandis que Mohamed Salah mérite encore plus de reconnaissance.

Messi reste, à mes yeux, supérieur à Ronaldo. Voici mes pronostics pour le titre en Liga et en Ligue des champions.

Le championnat saoudien représente une opportunité unique pour moi et mes enfants.

Dans le monde du football, certains noms ne se résument pas à des buts ou à des titres, mais s’inscrivent dans la mémoire collective à travers les générations. Patrick Kluivert, légende néerlandaise, est l’un de ces noms qui a laissé son empreinte, d’Amsterdam à Barcelone, des stades européens aux multiples expériences d’entraîneur à travers le monde.

Il s’est d’abord distingué comme un avant-centre redoutable à l’Ajax, remportant la Ligue des champions très jeune, puis a poursuivi sa carrière à Barcelone, où il est devenu l’un des meilleurs buteurs de l’histoire du club au début des années 2000. International néerlandais de premier plan, il a incarné une génération qui a frôlé la gloire mondiale sans jamais la saisir.

Après sa retraite, il s’est tourné vers l’entraînement. il a connu des expériences variées : collaborateur de son compatriote Louis van Gaal en sélection néerlandaise, adjoint de Seedorf au Cameroun, sélectionneur de l’Indonésie et plusieurs étapes européennes, toujours animé par une passion intacte pour le football et le désir de transmettre son expérience aux nouvelles générations.

Dans cet entretien exclusif, Kluivert ouvre à Koora les portes de sa mémoire et livre son regard sur l’actualité, évoquant ses ambitions futures sur le banc et sa vision d’un éventuel engagement dans la région arabe. Il aborde aussi la Coupe du monde 2026 et dévoile sa short-list de favoris, avec un focus particulier sur les chances de la sélection néerlandaise.

Il livre aussi un diagnostic sans concession sur son ancien club, le FC Barcelone, analyse les raisons de son éloignement du podium continental et évalue les stars actuelles, telles que Mohamed Salah et Omar Marmoush, sans esquiver les comparaisons techniques ni les sujets qui font débat. Voici l’intégralité de l’entretien :

  • Vous avez déjà dirigé les sélections d’Indonésie et d’Adana Spor, ainsi que les Pays-Bas sous la tutelle de Louis van Gaal. Quelle est votre prochaine destination sur le banc, et comment envisagez-vous de prendre les commandes d’une équipe nationale ou d’un club arabe, par exemple en Arabie saoudite ?

    Les séances d’entraînement précédentes se sont déroulées de manière optimale. Adana a réalisé un travail remarquable dans le recrutement et la composition de l’équipe. La préparation en Turquie a été riche d’enseignements : des performances convaincantes face à Galatasaray, Beşiktaş et Fenerbaçhe, des résultats significatifs pour Adana Demirspor. Affronter Galatasaray, Beşiktaş et Fenerbahçe et obtenir des résultats positifs constitue un véritable plus pour Adana Spor.

    Enfin, mon passage à la tête de l’équipe d’Indonésie reste positif malgré la non-qualification pour la Coupe du monde. j’espérais poursuivre mon travail à la tête de la sélection indonésienne afin de bâtir une stratégie solide et durable. Malheureusement, nous avons été battus par l’Arabie saoudite et l’Irak, alors 58e et 59e au classement FIFA, malgré des performances encourageantes.

    La Saudi League représente évidemment une opportunité majeure et séduisante pour tout entraîneur, et je resterais attentif à toute proposition dans ce championnat, où de nombreux joueurs de renom s’expatrient désormais.

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  • Poland v Netherlands - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Si l’un de vos fils recevait une offre de la Ligue saoudienne, accepteriez-vous son départ ?

    Âgé de seulement 18 ans, Shane vient tout juste de s’engager avec le FC Barcelone ; il est donc encore un peu tôt pour envisager un départ vers la Saudi Pro League. En revanche, Justin et Ruben pourraient envisager l’option saoudienne à court terme ; si un club de ce championnat les approche, ce serait une opportunité notable, d’autant plus que plusieurs joueurs s’y sont déjà engagés.

  • Selon toi, où place-t-on l’équipe des Pays-Bas parmi les prétendants à la victoire finale de la Coupe du monde 2026 ?

    L’équipe nationale néerlandaise se montre actuellement très compétitive. Selon le classement FIFA, elle figure parmi les six meilleures sélections mondiales. Au vu de son effectif et des clubs où évoluent ses joueurs, elle a les moyens d’atteindre les quarts de finale, voire plus si les matchs tournent en sa faveur.

    Avec l’Argentine, le Brésil, l’Espagne et la France, les Pays-Bas figurent parmi les formations à surveiller lors de la Coupe du monde. Dans ces conditions, une qualification pour les quarts de finale semble tout à fait à leur portée.

  • Qui est le grand favori pour remporter la Coupe du monde ?

    Il est difficile de désigner un seul favori, mais parmi l’Argentine, la France et le Brésil, plusieurs équipes se distinguent par leur solidité. Néanmoins, selon une analyse objective, la France dispose d’atouts significatifs.

  • Selon vous, qui terminera meilleur buteur de la Coupe du monde ?

    Il est possible que ce soit Harry Kane.

  • L’équipe nationale néerlandaise figure systématiquement parmi les favorites de la Coupe du monde, pourtant elle n’a jamais remporté le titre. Comment expliquer cette anomalie ?

    En phase finale de grand tournoi, la sélection néerlandaise a souvent buté sur l’épreuve des tirs au but, comme le passé l’a montré. Malgré tout, l’équipe actuelle demeure très compétitive et bien équilibrée, même si les blessures récentes constituent un handicap regrettable.

    Je peine toutefois à expliquer pourquoi nous n’avons jamais remporté la Coupe du monde, car notre effectif regorge de grands joueurs et affiche un niveau de compétitivité élevé.

  • S’agit-il simplement de malchance ?

    Oui, c’était sans doute une question de malchance. En 1998, les Pays-Bas étaient tout près d’éliminer le Brésil en demi-finale de la Coupe du monde, mais ils ont finalement perdu aux tirs au but. L’impression générale est que cette sélection néerlandaise figurait parmi les plus fortes de l’histoire.

  • Reconnais-tu, en toute objectivité, que la sélection néerlandaise actuelle manque de grands noms comparée à celle de ton époque ?

    Si l’on compare avec notre génération, la réponse est peut-être oui. Toutefois, le football a considérablement évolué : l’équipe nationale néerlandaise compte aujourd’hui de grandes stars, alors que, de mon temps, nous avions Dennis Bergkamp, Frank de Boer, Ronald de Boer et d’autres talents de premier plan. Chaque époque possède ses propres références, ce qui rend la comparaison délicate.

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    La sélection néerlandaise fait généralement appel à des entraîneurs nationaux. Que pensez-vous de ce phénomène, et quand pourriez-vous entraîner la sélection ?

    C’est logique : les Pays-Bas comptent d’excellents entraîneurs, nous en choisissons donc toujours un local. Je suis prêt à prendre les rênes de la sélection nationale dès que l’occasion se présentera. Ce serait un immense honneur de servir mon pays et de le conduire vers de grands succès.

  • Vous faisiez partie du staff technique de l'équipe nationale du Cameroun. Selon vous, quelle sélection africaine pourrait rééditer l'exploit du Maroc en atteignant les demi-finales en 2026 ?

    Le Maroc est parfaitement capable de rééditer cet exploit. Je considère que le Sénégal possède un effectif de qualité, tout comme la Côte d’Ivoire et l’Égypte. Toutefois, si je ne devais retenir qu’une seule équipe, mon choix se porterait sur le Sénégal.

  • Que penses-tu de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 ?

    La finale a été marquée par un dénouement pour le moins surprenant. Sans pouvoir encore formuler de conclusion tranchée, il apparaît clair que le titre a changé de camp après le coup de sifflet final : le Maroc est désormais champion.

  • Parlons de ton ancien club, le FC Barcelone : peut-il remporter le Clásico sans Lamine Yamal ?

    Oui, le FC Barcelone remportera le Clásico.

  • Va-t-il remporter la Liga ?

    Oui, bien sûr, même en cas de défaite dans le Clásico.

  • Pourquoi le FC Barcelone n'a-t-il pas remporté la Ligue des champions depuis 11 ans, malgré ses multiples titres en championnat durant cette même période ?

    Le niveau des autres équipes européennes est également très élevé. Barcelone pratique un football magnifique, mais les formations anglaises progressent, tout comme le Bayern Munich. De son côté, le Paris Saint-Germain a réalisé une excellente saison l’année dernière et a remporté le titre ; cette année, il figure parmi les favoris aux côtés du Bayern Munich. À mon avis, le vainqueur de leur confrontation remportera la Ligue des champions, et je pense que le PSG pourrait même conserver son titre.

    En Liga, le Barça croise des adversaires familiers, tandis qu’en Ligue des champions il se frotte à des styles et des intensités variés. Deux compétitions, deux histoires.

  • Cette saison, le FC Barcelone a été éliminé par l'Atlético de Madrid, club évoluant lui aussi en Liga et non dans un autre championnat.

    Les deux formations, qui se connaissent parfaitement, sont très proches l’une de l’autre. L’Atlético Madrid a d’abord dominé 4-0 à Madrid, avant que Barcelone ne réponde 3-0 sur sa pelouse. Une situation surprenante ? C’est tout l’attrait du football.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Le Barça connaît-il des difficultés sur le plan offensif ?

    Il n’y a pas, à mon avis, de crise majeure, d’autant plus que l’effectif compte toujours Robert Lewandowski et Ferran Torres. Si le départ de Lewandowski se confirme, ce que personne ne peut encore garantir, le club devra alors recruter un nouveau buteur.

  • Votre fils, Shain ou Hamza Abdelkarim, pourrait-il bientôt intégrer l’équipe première ?

    Mon fils Shain évolue parfois en pointe, mais il est avant tout un ailier plutôt qu’un avant-centre pur. Hamza, lui, est un véritable attaquant, même s’il lui faut encore du temps pour s’adapter. La préparation estivale sera donc cruciale pour leur offrir, si possible, l’occasion de débuter avec le groupe pro. Reste à savoir qui intégrera définitivement l’équipe première la saison prochaine.

  • Selon les dernières rumeurs, l’attaquant égyptien Omar Marmoush pourrait prochainement s’engager avec le FC Barcelone. Quel avis portes-tu sur cette éventuelle recrue ?

    Marmoush est un joueur vraiment talentueux : rapide, technique et doté d’un excellent sens du but. Il m’impressionne, c’est un élément passionnant, mais je ne pense pas que Manchester City se séparera de lui facilement.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-LIVERPOOLAFP

    Vous avez évolué en Premier League sous les couleurs de Newcastle. Quel est votre avis sur le départ de Mohamed Salah, l’une des légendes du championnat, de Liverpool ? Dans quel club aimeriez-vous le voir rebondir ?

    Mohamed Salah est une légende vivante et une icône à Liverpool. Il a considérablement contribué au succès de l’équipe et continue d’afficher des performances exceptionnelles. Il mérite davantage de reconnaissance pour son apport extraordinaire au club. Si une opportunité de rejoindre Barcelone se présentait, elle mériterait d’être étudiée : l’attaquant reste un joueur de premier plan et une légende des Reds, et aucun autre footballeur égyptien n’a encore atteint un tel niveau d’excellence dans un grand club.

  • Quel joueur actuel te fait penser à toi-même ?

    Il est difficile de répondre avec précision : chaque avant-centre possède des caractéristiques uniques, et je ne crois pas qu’il existe aujourd’hui un joueur capable de reproduire mon profil de l’époque.

  • Quel est le meilleur joueur néerlandais de l'histoire ?

    Johan Cruyff.

  • Qui est le meilleur : Messi ou Ronaldo ?

    Tous deux sont exceptionnels, mais si je devais désigner un seul joueur, je pencherais pour Messi.

  • Haaland, Mbappé ou Kane ?

    Mbappé.