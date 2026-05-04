Dans un entretien accordé à Koora, Patrick Kluivert qualifie les incidents ayant émaillé la finale Maroc-Sénégal de « surprenants ». Il estime que l’arrivée de Marmoush au FC Barcelone est un excellent coup et s’interroge : pourquoi Mohamed Salah ne suivrait-il pas le même chemin ?

Les Pays-Bas atteindront les quarts de finale de la Coupe du monde, et le fait qu’ils n’aient jamais remporté le titre demeure un « grand mystère ».

La France part favorite pour le titre, tandis que Harry Kane devrait terminer meilleur buteur.

Hamza Abdelkarim a encore besoin de temps, tandis que Mohamed Salah mérite davantage de respect.

Messi reste, à mes yeux, supérieur à Ronaldo. Voici mes pronostics pour le titre en Liga et en Ligue des champions.

Le championnat saoudien représente une opportunité unique pour moi et mes enfants.

Dans le monde du football, certains noms ne se résument pas à des buts ou à des titres, mais s’inscrivent dans la mémoire collective à travers les générations. Patrick Kluivert, légende néerlandaise, est l’un de ces noms qui a laissé son empreinte, d’Amsterdam à Barcelone, des stades européens aux multiples expériences d’entraîneur à travers le monde.

Il s’est d’abord distingué comme un avant-centre redoutable à l’Ajax, remportant la Ligue des champions très jeune, avant de poursuivre sa carrière à Barcelone et de s’imposer comme l’un des meilleurs buteurs de l’histoire du club au début des années 2000. International néerlandais de premier plan, il a incarné une génération qui frôla la gloire mondiale sans jamais la saisir.

Après sa retraite, il s’est tourné vers l’entraînement. il a connu des expériences variées : collaborateur de son compatriote Louis van Gaal en sélection néerlandaise, adjoint de Seedorf au Cameroun, sélectionneur de l’Indonésie et plusieurs étapes européennes, toujours animé par sa passion du football et le désir de transmettre son expérience aux nouvelles générations.

Dans cet entretien exclusif, Kluivert ouvre à Koora les portes de sa mémoire et livre son regard sur l’actualité, évoquant ses ambitions futures sur le banc et sa position vis-à-vis d’un éventuel engagement dans la région arabe. Il aborde également la Coupe du monde 2026 et dévoile sa vision des équipes candidates, avec une analyse particulière de la situation de la sélection de son pays, les Pays-Bas.

Il livre aussi un diagnostic sans concession sur son ancien club, le FC Barcelone, analyse les raisons de son éloignement du podium continental et évalue les stars actuelles, telles que Mohamed Salah et Omar Marmoush, sans esquiver les comparaisons techniques ni les sujets qui font débat. Voici l’intégralité de l’entretien :