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FBL-WC-2026-MATCH88-AUS-EGYAFP
Oliver Maywurm

Traduit par

Dans toute l’histoire de la Coupe du monde, un seul autre joueur a vécu pareille mésaventure. Le défenseur égyptien Mohamed Hany entre ainsi dans une catégorie bien particulière

Coupe du monde
Australie vs Égypte
Australie
Égypte
M. Hany

Le défenseur égyptien Mohamed Hany a inscrit un but contre son camp historique lors des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Australie, et ce, à double titre.

Vendredi, à Dallas (États-Unis), Hany a marqué contre son camp à la 55^e minute, offrant à l’Australie l’égalisation à 1-1 et, finalement, les prolongations après 90 minutes. Il s’agissait déjà de son deuxième but contre son camp dans cette Coupe du monde, après avoir battu son propre gardien lors du match nul 1-1 contre la Belgique en première journée de groupe.

  • Selon le fournisseur de données Opta, Hany est seulement le deuxième joueur de l'histoire de la Coupe du monde à marquer deux buts contre son camp lors d'une phase finale. Avant lui, seul Ivan Vutsov avait réalisé cette « performance » lors du Mondial 1966 : le Bulgare avait expédié le ballon dans ses propres filets aussi bien lors de la défaite 0-3 contre le Portugal que lors de celle 1-3 face à la Hongrie.

    Son malheur face à l’Australie revêt même une dimension historique : il s’agissait du 13^e but contre son camp de la Coupe du monde 2026, un record absolu pour une édition, le précédent étant détenu par le Mondial 2018, avec douze csc.

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    Mohamed Hany a été brièvement étourdi juste avant de marquer contre son camp.

    Quelques minutes avant son csc, Hany avait créé une brève alerte. Après un choc avec l’Australien Connor Metcalfe dans sa propre surface, le joueur de 30 ans, qui évolue au sein du grand club égyptien Al Ahly, était resté au sol, sonné, en début de seconde période. Soigné rapidement, il a finalement pu reprendre sa place.

    Ce match à élimination directe de la Coupe du monde 2026, face à l’Australie, constituait sa 46e sélection. Titulaire incontournable, le défenseur avait déjà brillé lors de la victoire 3-1 contre la Nouvelle-Zélande en délivrant une passe décisive.

  • Les 13 buts contre son camp marqués jusqu’à présent lors de la Coupe du monde 2026


    auteur d'un but contre son camp

    Match

    Résultat

    Damian Bobadilla

    États-Unis - Paraguay

    4-1

    Miro Muheim

    Suisse - Qatar

    1-1

    Mohamed Hany

    Égypte - Belgique

    1-1

    Ayman Hussein

    Norvège - Irak

    4-1

    Yazan Al-Arab

    Autriche - Jordanie

    3-1

    Mohamed Al-Mannai

    Canada - Qatar

    6-0

    Cameron Burgess

    États-Unis - Australie

    2-0

    Hassan Al-Tambakti

    Espagne - Arabie saoudite

    4-0

    Abduvokhid Nematov

    Portugal - Ouzbékistan

    5-0

    Sultan Al-Brake

    Bosnie-Herzégovine - Qatar

    3-1

    Bono

    Maroc vs. Haïti

    4-2

    Ellyes Skhiri

    Tunisie - Pays-Bas

    1-3

    Mohamed Hany

    Égypte - Australie

    -:-


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