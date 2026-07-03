Vendredi, à Dallas (États-Unis), Hany a marqué contre son camp à la 55^e minute, offrant à l’Australie l’égalisation à 1-1 et, finalement, les prolongations après 90 minutes. Il s’agissait déjà de son deuxième but contre son camp dans cette Coupe du monde, après avoir battu son propre gardien lors du match nul 1-1 contre la Belgique en première journée de groupe.
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Dans toute l’histoire de la Coupe du monde, un seul autre joueur a vécu pareille mésaventure. Le défenseur égyptien Mohamed Hany entre ainsi dans une catégorie bien particulière
Selon le fournisseur de données Opta, Hany est seulement le deuxième joueur de l'histoire de la Coupe du monde à marquer deux buts contre son camp lors d'une phase finale. Avant lui, seul Ivan Vutsov avait réalisé cette « performance » lors du Mondial 1966 : le Bulgare avait expédié le ballon dans ses propres filets aussi bien lors de la défaite 0-3 contre le Portugal que lors de celle 1-3 face à la Hongrie.
Son malheur face à l’Australie revêt même une dimension historique : il s’agissait du 13^e but contre son camp de la Coupe du monde 2026, un record absolu pour une édition, le précédent étant détenu par le Mondial 2018, avec douze csc.
- AFP
Mohamed Hany a été brièvement étourdi juste avant de marquer contre son camp.
Quelques minutes avant son csc, Hany avait créé une brève alerte. Après un choc avec l’Australien Connor Metcalfe dans sa propre surface, le joueur de 30 ans, qui évolue au sein du grand club égyptien Al Ahly, était resté au sol, sonné, en début de seconde période. Soigné rapidement, il a finalement pu reprendre sa place.
Ce match à élimination directe de la Coupe du monde 2026, face à l’Australie, constituait sa 46e sélection. Titulaire incontournable, le défenseur avait déjà brillé lors de la victoire 3-1 contre la Nouvelle-Zélande en délivrant une passe décisive.
Les 13 buts contre son camp marqués jusqu’à présent lors de la Coupe du monde 2026
auteur d'un but contre son camp
Match
Résultat
Damian Bobadilla
États-Unis - Paraguay
4-1
Miro Muheim
Suisse - Qatar
1-1
Mohamed Hany
Égypte - Belgique
1-1
Ayman Hussein
Norvège - Irak
4-1
Yazan Al-Arab
Autriche - Jordanie
3-1
Mohamed Al-Mannai
Canada - Qatar
6-0
Cameron Burgess
États-Unis - Australie
2-0
Hassan Al-Tambakti
Espagne - Arabie saoudite
4-0
Abduvokhid Nematov
Portugal - Ouzbékistan
5-0
Sultan Al-Brake
Bosnie-Herzégovine - Qatar
3-1
Bono
Maroc vs. Haïti
4-2
Ellyes Skhiri
Tunisie - Pays-Bas
1-3
Mohamed Hany
Égypte - Australie
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