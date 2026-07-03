Dans toute l’histoire de la Coupe du monde, un seul autre joueur a vécu pareille mésaventure. Le défenseur égyptien Mohamed Hany entre ainsi dans une catégorie bien particulière

Selon le fournisseur de données Opta, Hany est seulement le deuxième joueur de l'histoire de la Coupe du monde à marquer deux buts contre son camp lors d'une phase finale. Avant lui, seul Ivan Vutsov avait réalisé cette « performance » lors du Mondial 1966 : le Bulgare avait expédié le ballon dans ses propres filets aussi bien lors de la défaite 0-3 contre le Portugal que lors de celle 1-3 face à la Hongrie.

Son malheur face à l’Australie revêt même une dimension historique : il s’agissait du 13^e but contre son camp de la Coupe du monde 2026, un record absolu pour une édition, le précédent étant détenu par le Mondial 2018, avec douze csc.