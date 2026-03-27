En cas de qualification officielle via les barrages, l'Italie sera placée dans le groupe B conformément au tirage au sort officiel et ferait ses débuts à Toronto le 12 juin à 15 h (21 h en Italie) contre le Canada, pays hôte, avec David (de la Juventus), l'ancien joueur de l'Inter Buchanan et le milieu de terrain de Sassuolo Koné.

Le deuxième match aura lieu le 18, toujours à 15 h (toujours 21 h en Italie, ndlr), contre la Suisse à Los Angeles. Les Helvètes comptent de nombreux joueurs qui évoluent ou ont évolué en Italie, comme Akanji de l'Inter, Freuler de Bologne, Jashari du Milan, Aebischer de Pise, mais aussi les anciens de Serie A Rodriguez, Ndoye, Okafor et Widmer.

Dernier match de la phase de groupes le 24 juin, une nouvelle fois à 15 h et donc à 21 h en Italie, à Seattle contre le Qatar, à la recherche de ses premiers points en Coupe du monde après l'édition 2022 à domicile, terminée avec 0 point dans la phase de groupes.