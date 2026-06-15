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Marcelo Bielsa Uruguay GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduit par

Dans les coulisses du mandat « toxique » de Marcelo Bielsa à la tête de l'Uruguay : les méthodes d'« El Loco » passées au crible avant le coup d'envoi de la Coupe du monde

Analysis
Uruguay
M. Bielsa
Coupe du monde
FEATURES
Arabie Saoudite vs Uruguay

En près de 40 ans parmi l’élite du football, Marcelo Bielsa n’a pas accumulé les trophées. Mais pour Pep Guardiola, cela n’a guère d’importance : « Être aimé, c’est le plus grand titre qui soit, plus grand que la Ligue des champions, la Premier League ou n’importe quel autre », a un jour déclaré le Catalan. « Être aimé, c’est ce qui compte le plus, et je pense que Marcelo possède cette qualité plus que n’importe quel autre entraîneur au monde. »

Peu de tacticiens sont aussi admirés au sein de la communauté mondiale des entraîneurs, et les supporters de villes aussi diverses que Leeds et Bilbao se retrouvent indiscutablement pour louer Bielsa. En Uruguay toutefois, l’Argentin est une figure extrêmement controversée – et ce n’est pas en raison de sa nationalité.

Cette division tient presque entièrement à son caractère. Surnommé « El Loco », Bielsa se définit comme un « générateur de tension », une personnalité obsessionnelle que certains joueurs trouvent inspirante et d’autres exaspérante.

C’est donc en grande partie pour cette raison que l’Uruguay est, à l’aube de la Coupe du monde 2026, l’équipe la plus imprévisible du tournoi. Bielsa a déjà annoncé qu’il quitterait ses fonctions après la compétition, mais personne ne sait encore s’il sera perçu comme un génie ou comme le fou qu’il revendique être.

  • Uruguay Presents New Coach Marcelo BielsaGetty Images Sport

    Un départ encourageant

    Il est surprenant de voir Bielsa toujours aux commandes alors que l’Uruguay entame sa campagne de Coupe du monde lundi contre l’Arabie saoudite, d’autant plus que son mandat avait commencé de manière prometteuse.

    Lors de sa présentation en mai 2023, l’Argentin avait tenu des propos mesurés et pertinents. Son salaire, l’un des plus élevés du football international, avait toutefois suscité des interrogations en Uruguay.

    « L’AUF (Fédération uruguayenne de football) n’a pas eu à me convaincre ; c’était plutôt le contraire », a-t-il déclaré aux journalistes. « Mon envie de faire partie de ce projet repose sur deux raisons très convaincantes : la qualité des joueurs uruguayens et le fait que l’équipe appartient au peuple. »

    • Publicité
  • Argentina v Uruguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Impressionner Messi

    Si les supporters admettaient que la sélection uruguayenne devait se renouveler après une sortie prématurée et décevante du Mondial 2022 au Qatar, la rapidité avec laquelle Bielsa a écarté des cadres comme Edinson Cavani et Luis Suárez a immédiatement suscité un vif débat national.

    Fin 2023, deux succès consécutifs en éliminatoires de la Coupe du monde, dont un 2-0 retentissant sur la pelouse de l’Argentine à Buenos Aires, ont toutefois fait taire les doutes.

    L’Uruguay n’avait plus battu ses voisins à l’extérieur depuis 1937, et l’Argentine n’avait concédé qu’une seule défaite sur ses 51 précédents matchs toutes compétitions confondues. Mais, comme l’admit Lionel Messi, les champions du monde et d’Amérique du Sud en titre ne purent contenir l’intensité du pressing et la vitesse des transitions des Celestes.

    « On voit la patte de Bielsa dans la façon dont l’Uruguay joue », a commenté le plus grand joueur de tous les temps. « Dans toutes les sélections ou les clubs, y compris l’Argentine, son style est très reconnaissable. Et il dispose d’une bonne génération de joueurs [en Uruguay]. »

    Ce sentiment s’est renforcé avec une troisième place à la Copa América l’été suivant. Mais, immédiatement après ce tournoi disputé aux États-Unis, tout a commencé à s’effondrer.

  • Uruguay v Brazil - CONMEBOL Copa America USA 2024Getty Images Sport

    Suárez s’en prend violemment à

    Javier Martínez, double vainqueur de la Ligue des champions, a un jour affirmé qu’« tout joueur devrait travailler avec Bielsa au moins une fois dans sa vie ». Pourtant, Luis Suárez a laissé entendre qu’il ne souhaitait plus jamais croiser l’Argentin après avoir mis un terme à sa carrière internationale en septembre 2024.

    L’ancien buteur du FC Barcelone avait pourtant joué un rôle clé lors de la Copa América, inscrivant l’égalisation dans les arrêts de jeu de la petite finale contre le Canada. Malgré cette performance, son passage sous les ordres de l’Argentin reste un souvenir amer.

    Selon lui, le sélectionneur, souvent taciturne, avait manqué de respect à ses joueurs au point de ne même pas leur adresser un simple « bonjour ».

    « Il y a eu des situations lors de la Copa América qui faisaient mal à voir, mais dont je n’ai pas parlé pour le bien du groupe », a confié l’ancien attaquant de Liverpool à DSports Uruguay. « Ça va continuer à se produire. Les joueurs vont atteindre leurs limites et exploser. » Et, comme le montrent les événements suivants, il avait raison.


  • FBL-INTERNATIONAL-FRIENDLY-USA-URUAFP

    « Injustifiable, ce résultat »

    Le 18 novembre à Tampa (Floride), l’Uruguay a été écrasée 5-1 par une sélection américaine privée de plusieurs de ses cadres. Bien qu’il ne s’agisse que d’un match amical, la prestation était lamentable et, pour être honnête, Bielsa, jamais avare de franchise, ne l’a pas nié.

    « Il n’y a aucun moyen de justifier ce résultat », a-t-il admis. « Je pense que ce qui est le plus remis en cause après cette performance, c’est mon approche du match, la façon dont j’ai préparé les joueurs.

    Ce qui s’est passé ce soir est le résultat de mon rôle d’entraîneur, de la façon dont j’ai organisé l’équipe et du style de jeu que j’ai proposé. Les meilleurs joueurs uruguayens ne devraient en aucun cas perdre un match contre l’équipe réserve des États-Unis. »

    Même si les joueurs ne lui ont pas encore retiré leur confiance, Bielsa semble les avoir épuisés. Et ce n’est pas la première fois.


  • Marcelo Bielsa Press ConferenceGetty Images Sport

    Béni et maudit : tel est, en deux mots, le bilan de la rencontre.

    Les équipes de Bielsa ne se résument pas à un simple pressing ; elles sont aussi connues pour s’essouffler, surtout en fin de saison. Évoluer à une intensité aussi élevée est épuisant, et pas seulement sur le plan physique.

    Bielsa est, en quelque sorte, l’équivalent footballistique du personnage emblématique de True Detective, Rust Cohle : un homme à la fois béni et maudit par son esprit brillant. Cohle craignait de « ne pas être bon pour les gens, qu’il ne soit pas bon pour eux d’être à mes côtés. Je les épuise. Ils… ils deviennent malheureux. »

    Bielsa lui-même en convient. Après la débâcle de Tampa, il a convoqué une conférence de presse de deux heures pour analyser la situation : « Quand j’arrive, l’atmosphère se tend. C’est pourquoi je me montre rarement. Je suis toxique. Travailler avec moi, c’est s’exposer à une situation plus difficile. Vous comprenez ?

    « Il y a des types toxiques qui ne voient que les erreurs qu’ils corrigent, qui sont exigeants, qui ne sont jamais satisfaits de rien. Il ne parle que du travail qu’il accomplit. « Quand il sort manger, il lit le journal parce qu’il ne veut pas s’intégrer à ceux qui l’entourent, pour ne pas avoir à parler de choses qui le détournent de tout ça.

    « Ne crois pas que ça me plaise. Pour moi, c’est le karma. Je suis timide, obsessionnel. Je suis une personne robotique. Je n’aime pas le désordre. Ce sont mes défauts. J’ai du mal à me montrer libre d’esprit et amical. »

  • FBL-WC-2026-URU-PRESSERAFP

    Génie ou folie ?

    En conséquence, personne ne sait vraiment à quoi s’attendre de Bielsa – ni de son équipe – en Amérique du Nord. Un semblant d’ordre semblait s’être rétabli lors des nuls encourageants obtenus en mars contre l’Angleterre et l’Algérie, deux autres équipes qualifiées. Mais, depuis, plus rien : l’Uruguay n’a disputé aucun match de préparation pour la Coupe du monde, ce qui n’a fait qu’accroître le sentiment d’incertitude qui entoure la Celeste.

    L’Uruguay demeure l’une des grandes inconnues du tournoi, capable aussi bien d’impressionner que de s’effondrer, et sa campagne, à l’image de son entraîneur anticonformiste, s’annonce captivante.

    Plus que jamais, Bielsa et sa méthode de travail sont sous les projecteurs : est-il encore le visionnaire capable d’anticiper les tendances ou un stratège déconnecté du football moderne qu’il a contribué à façonner ?

    Un seul tournoi ne suffira pas à modifier l’estime que Guardiola et d’autres grands tacticiens portent à Bielsa : leur admiration reste intacte. Le sélectionneur américain Mauricio Pochettino le qualifie d’ailleurs de « spécial », soulignant sa personnalité « très différente de la nôtre, à nous, entraîneurs normaux ».

    La question de savoir si son mandat se terminera dans l’acrimonie ou l’adoration reste donc entière. Les prochaines semaines, cruciales, devraient éclairer sur la méthode de « El Loco » : folie ou génie, le verdict approche.

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