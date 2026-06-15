Dans les coulisses du mandat « toxique » de Marcelo Bielsa à la tête de l'Uruguay : les méthodes d'« El Loco » passées au crible avant le coup d'envoi de la Coupe du monde

Peu de tacticiens sont aussi admirés au sein de la communauté mondiale des entraîneurs, et les supporters de villes aussi diverses que Leeds et Bilbao se retrouvent indiscutablement pour louer Bielsa. En Uruguay toutefois, l’Argentin est une figure extrêmement controversée – et ce n’est pas en raison de sa nationalité.

Cette division tient presque entièrement à son caractère. Surnommé « El Loco », Bielsa se définit comme un « générateur de tension », une personnalité obsessionnelle que certains joueurs trouvent inspirante et d’autres exaspérante.

C’est donc en grande partie pour cette raison que l’Uruguay est, à l’aube de la Coupe du monde 2026, l’équipe la plus imprévisible du tournoi. Bielsa a déjà annoncé qu’il quitterait ses fonctions après la compétition, mais personne ne sait encore s’il sera perçu comme un génie ou comme le fou qu’il revendique être.