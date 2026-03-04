Getty Images Sport
Dans la tête de Harry Kane : l'attaquant du Bayern Munich révèle comment il planifie ses objectifs de buts pour battre le record de Robert Lewandowski
La psychologie de la compartimentation
Depuis son arrivée en Bavière en 2023, Kane a transformé l'attaque du Bayern et se trouve actuellement à l'aube d'une page d'histoire. Après avoir récemment inscrit son quatrième doublé consécutif en championnat lors de la victoire 3-2 contre le Borussia Dortmund, le joueur de 32 ans a atteint les 30 buts en championnat en seulement 24 apparitions. Ce taux de réussite remarquable a inévitablement suscité des comparaisons avec la saison historique 2020-2021 de Lewandowski, au cours de laquelle l'attaquant polonais a établi un nouveau record avec 41 buts. Alors que les fans et les experts se concentrent sur les calculs finaux nécessaires pour dépasser ce cap, Kane a dévoilé une approche beaucoup plus ciblée. Au lieu de considérer la saison comme un marathon vers les 42 buts, il la traite comme une série de sprints, en divisant le calendrier en périodes spécifiques. Cette méthodologie lui permet de maintenir un niveau de performance élevé en se fixant des objectifs immédiats et réalistes en fonction de la difficulté et du lieu des prochains matchs.
Établir la norme pour mars
Dans une interview accordée à Heiko Niedderer du Bild, Kane a expliqué comment il définissait ses objectifs personnels pour les semaines à venir. « Je ne regarde pas vraiment les records en eux-mêmes en me disant : "Je veux battre ce record maintenant" », a-t-il expliqué. « Ce que je fais, c'est diviser les matchs en plusieurs étapes. Par exemple, d'ici à la trêve internationale, nous avons cinq matchs. Je me demande : "Puis-je marquer cinq buts ?"
L'attaquant a précisé qu'il ajustait ces objectifs en fonction du contexte des matchs, comme la force défensive des adversaires en Ligue des champions ou l'avantage de jouer à l'Allianz Arena. Pour la période actuelle qui s'étend jusqu'à la fin mars, Kane s'est fixé un objectif clair : « Cinq autres buts ! Avec cinq matchs, je pense pouvoir marquer un but par match. Mais bien sûr, cela pourrait toujours être un peu plus, ou un peu moins. Cinq serait un bon objectif, et surtout : cinq victoires ! »
Respecter la référence Lewandowski
Malgré son excellent taux de réussite, Kane reste réaliste quant à la difficulté de dépasser les 41 buts marqués par Lewandowski. Il reconnaît que le record du Polonais est particulièrement impressionnant en raison de son efficacité exceptionnelle. Lewandowski a manqué plusieurs matchs pour cause de blessure au cours de cette saison record, ne disputant que 29 rencontres, mais il a compensé cela par un nombre élevé de triplés. « Il sera difficile de le battre », a admis Kane, estimant que les chances de réussite actuelles sont « assez équilibrées ». Bien qu'il ait égalé ou dépassé bon nombre des records établis par les grands noms de la Bundesliga, le capitaine de l'équipe d'Angleterre préfère laisser les autres spéculer sur le résultat final.
Une série décisive de cinq matchs
Le Bayern entame un mois décisif qui mettra à l'épreuve l'objectif de cinq buts de Kane et sa quête de titres sur plusieurs fronts. Actuellement en tête de la Bundesliga avec 11 points d'avance, l'équipe de Vincent Kompany affrontera le Borussia Mönchengladbach ce vendredi avant de se rendre à Bergame pour affronter l'Atalanta lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le calendrier reste chargé, avec le match retour contre l'équipe italienne suivi d'un match à domicile contre l'Union Berlin juste avant la trêve internationale.
La forme récente de Kane suggère qu'il est au sommet de son art au moment idéal. Cependant, les prochaines semaines représentent un obstacle de taille : le style défensif agressif de l'Atalanta et la pression des matchs à élimination directe en Europe exigeront le meilleur de son efficacité devant le but. S'il atteint l'objectif qu'il s'est fixé, il n'aura besoin que de quelques buts en avril pour assurer sa place dans les livres d'histoire.
