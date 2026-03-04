Dans la tête de Harry Kane : l'attaquant du Bayern Munich révèle comment il planifie ses objectifs de buts pour battre le record de Robert Lewandowski

Dans une interview accordée à Heiko Niedderer du Bild, Kane a expliqué comment il définissait ses objectifs personnels pour les semaines à venir. « Je ne regarde pas vraiment les records en eux-mêmes en me disant : "Je veux battre ce record maintenant" », a-t-il expliqué. « Ce que je fais, c'est diviser les matchs en plusieurs étapes. Par exemple, d'ici à la trêve internationale, nous avons cinq matchs. Je me demande : "Puis-je marquer cinq buts ?"

L'attaquant a précisé qu'il ajustait ces objectifs en fonction du contexte des matchs, comme la force défensive des adversaires en Ligue des champions ou l'avantage de jouer à l'Allianz Arena. Pour la période actuelle qui s'étend jusqu'à la fin mars, Kane s'est fixé un objectif clair : « Cinq autres buts ! Avec cinq matchs, je pense pouvoir marquer un but par match. Mais bien sûr, cela pourrait toujours être un peu plus, ou un peu moins. Cinq serait un bon objectif, et surtout : cinq victoires ! »