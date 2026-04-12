Dans la tête d’un champion, Guardiola met déjà la pression sur Arteta avant le match décisif

Manchester City a enregistré une victoire significative sur la pelouse de Chelsea, s’imposant 3-0 à Stamford Bridge lors de la 32^e journée de Premier League.

Les hommes de Pep Guardiola totalisent désormais 64 points et occupent la deuxième place de la Premier League.

Arsenal occupe toujours la première place avec 70 points, soit 6 unités d’avance sur son dauphin, qui possède toutefois un match en moins à disputer contre Crystal Palace.

Samedi dernier, les Gunners s’étaient inclinés à domicile 1-2 contre Bournemouth, offrant aux Citizens l’occasion de réduire l’écart.