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Erica Parkinson NWSL GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Dans la tête d’Erica Parkinson : comment la mentalité d’élite de cette jeune Lionesse l’aidera à s’imposer en NWSL – et pourrait lui ouvrir les portes de la Coupe du monde féminine

WOMEN'S FOOTBALL
Angleterre
North Carolina Courage
E. Parkinson
NWSL
FEATURES

Erica Parkinson n’avait que 12 ans lorsqu’elle a exposé ses objectifs à une coach mentale qui, depuis six ans, l’aide à tracer son chemin vers les sommets du football. « Je veux jouer pour l’Angleterre à la Coupe du monde », avait-elle déclaré. Aujourd’hui, après être devenue la plus jeune joueuse convoquée par Sarina Wiegman chez les Lionesses et avoir tout juste signé avec le North Carolina Courage en NWSL, il est tout à fait envisageable que ce rêve se concrétise d’ici douze mois.

Entre cette déclaration et ces étapes marquantes, Parkinson est restée discrète. Née à Singapour d’une mère japonaise et d’un père anglais, elle est depuis longtemps sur les radars du staff de l’équipe nationale d’Angleterre, mais elle est restée relativement dans l’ombre du pays qu’elle a choisi de représenter, toute sa carrière en club s’étant déroulée à l’étranger jusqu’à présent.

Mais la donne évolue. En mars, Sarina Wiegman l’a convoquée pour la première fois chez les Lionesses, alors qu’elle n’avait que 17 ans. La sélectionneuse néerlandaise est réputée pour lancer des jeunes talents, mais jamais aucun n’avait été aussi précoce sous son mandat, braquant aussitôt les projecteurs sur cette milieu de terrain créative.

Elle vient d’effectuer le premier grand transfert de sa carrière : après avoir quitté le Valadares Gaia au Portugal, où elle a été élue meilleure jeune joueuse de l’élite lors de la saison 2024-25, elle rejoint le North Carolina Courage aux États-Unis. Ce transfert l’envoie en NWSL, l’un des meilleurs championnats du monde, et lui offre de nouvelles opportunités d’épanouissement, à un an de la Coupe du monde féminine 2027, pour laquelle elle a déjà manifesté ses ambitions.

Beaucoup de changements, certes, mais la jeune milieu de terrain s’y prépare depuis des années.

  • Erica Parkinson England Women 2024Getty Images

    Une initiative inspirée du rugby

    Pendant des années, les All Blacks, la célèbre équipe néo-zélandaise de rugby à XV, avaient affiché des performances en deçà de leurs capacités. Après avoir remporté la première Coupe du monde de rugby en 1987, ces favoris habituels avant le début du tournoi allaient perdre trois demi-finales et une finale lors des quatre éditions suivantes, avant d’être éliminés en quarts de finale en 2007. Il fallait que quelque chose change.

    En partenariat avec Gazing Performance et son principe « Red2Blue », ils ont appris à transformer le stress et l’anxiété liés à la quête d’un deuxième titre (la « tête rouge ») en un état d’esprit clair et concentré, indispensable pour y parvenir (la « tête bleue »). Ce facteur a fait l’objet de nombreuses discussions au lendemain du triomphe néo-zélandais à domicile en 2011 et a considérablement renforcé la notoriété de Gazing Performance, au point d’attirer l’attention du père de Parkinson.

    À l’époque, la famille Parkinson est en pleine transition : Denis, le frère aîné d’Erica, vient d’être recruté par le centre de formation de Porto. Leur père n’a donc qu’un court vol à effectuer pour rejoindre Londres et rencontrer Martin Fairn, le PDG de Gazing. Il se renseigne alors sur la possibilité d’un accompagnement individuel axé sur l’état d’esprit pour Denis et Erica.

    « J’ai dit : “Je serais ravi s’ils veulent le faire et si vous voulez le faire” », se souvient aujourd’hui Fairn, s’adressant à GOAL. « Je les ai donc rencontrés tous les deux. Denis m’a répondu : “Oui, oui. Je suis partant.” C’était un jeune homme très studieux, très clair dans ses idées et doté d’une grande intelligence émotionnelle. Quant à Erica, alors âgée de 12 ans, elle a dit : “Qu’est-ce qu’il fait ? Je veux essayer ça moi aussi.” Et si vous avez déjà rencontré Erica, vous savez que c’est tout à fait son genre.”

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  • Erica Parkinson England Women 2025Getty Images

    Un public plus jeune

    Gazing compte parmi sa clientèle des personnes issues d’une grande variété de sports et de milieux. Du rugby au football, de la course automobile au cricket, de l’alpinisme au marathon, le principe Red2Blue est également utilisé dans le milieu militaire, en entreprise et dans des situations quotidiennes courantes, comme le service client.

    « C’est l’humain qui prime », explique Fairn, « c’est pourquoi cela fonctionne dans de nombreux contextes. » Mais qu’en est-il lorsqu’on travaille avec une fillette de 12 ans ?

    « Quand on rencontre quelqu’un comme Erica, elle est différente », explique Fairn en évoquant leur première conversation, au cours de laquelle la jeune fille a déclaré vouloir jouer pour l’Angleterre en Coupe du monde. « Une telle déclaration ouvre la porte à un échange qui peut rapidement prendre une tournure très positive et constructive. »

    Bien sûr, le coach adapte sa méthode selon l’âge et veille à ce que le jeune soit pleinement impliqué, ce qui n’est pas toujours évident chez un enfant de 12 ans.

    « Ensuite, on introduit l’idée fondamentale selon laquelle, qu’ils aient 12 ou 50 ans, ou quel que soit leur âge, la mentalité est une compétence, et cette notion de compétence parle immédiatement à toute personne qui souhaite s’améliorer dans un domaine », explique Fairn. « On peut l’apprendre, on peut la mettre en pratique et, surtout, comme pour toute compétence, on peut s’améliorer. »

  • Erica Parkinson England Women 2025Getty Images

    Se surpasser, encore et encore

    Sans surprise, cette approche résonne avec l’état d’esprit compétitif de Parkinson. Depuis des années, elle apprend, s’entraîne et progresse sur le plan footballistique tout en développant sa force mentale ; deux volets indissociables qui l’ont menée à son niveau actuel.

    Cette progression s’est accompagnée d’une grande capacité d’adaptation. Après avoir gravi les échelons au sein d’un centre de formation masculin au Portugal, puis rejoint l’équipe senior de Valadares Gaia, avant de passer par toutes les catégories de jeunes en Angleterre pour finalement intégrer l’environnement des Lionesses, la jeune femme de 18 ans a dû s’adapter à chaque nouvelle étape, et le travail mené sur son état d’esprit l’y a aidée.

    « À chaque montée en puissance, elle s’appuie sur notre collaboration, mais surtout sur son propre travail, pour s’assurer qu’elle est prête à franchir le palier suivant », explique Fairn. « Elle sait faire face aux sources de pression, elle est prête pour les moments qu’elle va vivre sur le terrain, mais elle est également prête pour ce qui se passe en dehors, ce qui est, selon moi, tout aussi important : il faut aussi être prête à affronter ce que l’on va vivre en dehors du terrain. »

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    L'une des meilleures ligues au monde

    Cette expérience s’annonce bénéfique pour la suite de la carrière de Parkinson, qui vient de s’engager pour trois ans avec le North Carolina Courage. La NWSL compte parmi les meilleurs championnats du football féminin et accueille des joueuses de classe mondiale comme Trinity Rodman, Barbra Banda ou Temwa Chawinga. Le niveau y est extrêmement élevé.

    C’est aussi un vivier de jeunes talents : les joueuses nées en 2005 ou après ont disputé en moyenne 726 minutes lors de la saison 2025, un total qui place la ligue au deuxième rang des cinq principaux championnats européens pour la saison 2025-2026, juste derrière la Liga F espagnole.

    « Dès le premier instant où j’ai discuté avec le club, j’ai senti qu’il était très bien organisé », a expliqué Parkinson lors de sa présentation, interrogée sur les raisons de son choix. « Ils avaient un projet sportif solide, parfaitement aligné avec ce que je recherche en tant que joueuse. Le style de jeu que j’ai observé, axé sur l’attaque, correspond parfaitement à ma propre philosophie.

    Je trouve qu’elles sont vraiment passionnantes sur le terrain, c’est donc un aspect auquel je pourrai peut-être apporter ma contribution. Et puis, globalement, j’ai entendu beaucoup de bien de leur culture d’équipe. »

  • Erica Parkinson England Women 2026Getty Images

    Prêt à faire la différence

    Malgré son jeune âge et son expérience encore limitée, Parkinson peut d’ores et déjà apporter beaucoup au North Carolina Courage. Seules six formations de la NWSL ont créé moins d’occasions franches par 90 minutes que celle de Mak Lind, toutes positionnées derrière le Courage au classement. Pour rester dans la course au titre, l’équipe doit donc impérativement progresser dans ce secteur, et Parkinson, grâce à son sens du jeu affûté et sa vision du terrain, peut faire la différence.

    L’adolescente a affiché ces qualités tout au long de son passage au Portugal, où elle a été élue Meilleure Jeune Joueuse de la Liga BPI en 2024-25, puis au sein des sélections anglaises, qu’elle a traversées des U17 aux U23 en 13 mois avant d’être convoquée en A deux stages plus tard.

    Si elle parvient à transposer ces qualités aux États-Unis et à les exprimer avec constance, rien ne s’oppose à ce que Parkinson demeure dans la course à une place dans le groupe de Sarina Wiegman, même si des blessures ont initialement pavé sa voie vers cette première sélection.

  • Erica Parkinson England Iceland Women 2026Getty Images

    Prêts à relever le défi qui nous attend

    De nouveaux défis l’attendent. Les projecteurs brillent de plus en plus fort, l’attention ne cesse de croître et les stades deviennent de plus en plus grands, avec une pression à la hauteur. Mais Parkinson se prépare à ce genre de situation depuis l’âge de 12 ans, depuis qu’elle a décidé que travailler avec un coach mental était la bonne chose à faire pour elle afin de réaliser ses plus grands rêves.

    Il est encore trop tôt pour tirer un bilan définitif, mais les signes indiquent que l’adolescente est elle aussi bien préparée. Après son premier stage avec les Lionesses en avril, Fairn a rencontré Parkinson pour évoquer sa préparation. Elle avait déjà fait le travail et identifié les pressions à surmonter. Après le stage, Parkinson a admis que l’expérience avait été intimidante, mais qu’elle s’était sentie chez elle. Chaque étape est un pas en avant qui clarifie les idées.

    « Elle est tout simplement prête », estime Fairn. « Je ne dis pas pour autant qu’elle va devenir la prochaine meilleure joueuse anglaise de tous les temps. Elle est simplement prête mentalement pour ce qu’elle va vivre. Cela permettra à ses qualités physiques, techniques et tactiques de parler d’elles-mêmes. »

    Tel restera l’objectif de Parkinson alors qu’elle s’envole pour les États-Unis afin de franchir la prochaine étape de son parcours prometteur.

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