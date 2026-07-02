Dans la tête d’Erica Parkinson : comment la mentalité d’élite de cette jeune Lionesse l’aidera à s’imposer en NWSL – et pourrait lui ouvrir les portes de la Coupe du monde féminine

Entre cette déclaration et ces étapes marquantes, Parkinson est restée discrète. Née à Singapour d’une mère japonaise et d’un père anglais, elle est depuis longtemps sur les radars du staff de l’équipe nationale d’Angleterre, mais elle est restée relativement dans l’ombre du pays qu’elle a choisi de représenter, toute sa carrière en club s’étant déroulée à l’étranger jusqu’à présent.

Mais la donne évolue. En mars, Sarina Wiegman l’a convoquée pour la première fois chez les Lionesses, alors qu’elle n’avait que 17 ans. La sélectionneuse néerlandaise est réputée pour lancer des jeunes talents, mais jamais aucun n’avait été aussi précoce sous son mandat, braquant aussitôt les projecteurs sur cette milieu de terrain créative.

Elle vient d’effectuer le premier grand transfert de sa carrière : après avoir quitté le Valadares Gaia au Portugal, où elle a été élue meilleure jeune joueuse de l’élite lors de la saison 2024-25, elle rejoint le North Carolina Courage aux États-Unis. Ce transfert l’envoie en NWSL, l’un des meilleurs championnats du monde, et lui offre de nouvelles opportunités d’épanouissement, à un an de la Coupe du monde féminine 2027, pour laquelle elle a déjà manifesté ses ambitions.

Beaucoup de changements, certes, mais la jeune milieu de terrain s’y prépare depuis des années.