Dans l’ombre de Yan Diomande et de ses coéquipiers, le « Lionel Messi » du RB Leipzig vit une saison à oublier

Lors de sa première saison complète sous le maillot des « Taureaux », les occasions d’apprécier les qualités de Maksimovic ont été rares. Handicapé par une blessure à la cuisse en début de saison, il n’a guère pu accumuler de temps de jeu durant la préparation. Même après avoir comblé son retard à l’entraînement et été déclaré apte par l’encadrement technique, la situation ne s’est pas améliorée.

Il a finalement fait ses débuts lors de la 3^e journée, à domicile contre le 1. FC Cologne, et a ensuite accumulé cinq autres entrées en jeu en Bundesliga avant la trêve. En Coupe d’Allemagne, il a joué un peu moins de 20 minutes au deuxième tour contre Energie Cottbus, puis seulement deux minutes en huitièmes de finale.

La trêve hivernale marque un tournant : Werner ne fait ensuite pratiquement plus appel à lui. À partir de la 20e journée, le jeune homme de 18 ans n’a été inclus dans le groupe que cinq fois ; pour les onze autres matchs officiels, Werner s’est passé de ses services. Il totalise ainsi seulement 108 minutes de jeu en dix brèves apparitions – aucune n’a duré plus de 23 minutes – sans avoir participé à un seul but. Avant même le début de la saison, les deux parties avaient sans doute imaginé les choses autrement.

À Leipzig, toutefois, personne ne songe (encore) à abdiquer. En fin d’année dernière, Werner a souligné que Maksimovic disposait du talent nécessaire pour s’imposer dans un effectif de haut niveau, mais qu’il devait encore gagner en puissance physique pour prétendre à un temps de jeu régulier.

« Il se rapproche petit à petit, j’apprécie beaucoup sa façon de travailler, car il est très clair et sait exactement sur quels points il doit travailler, et il le fait avec beaucoup d’ardeur et de motivation », a salué l’entraîneur du RBL. « C’est un joueur qui va encore nous apporter beaucoup de joie, car il a une vision naturelle du jeu que peu d’autres possèdent et dispose de toutes les qualités techniques nécessaires. Lorsqu’il aura franchi la prochaine étape, ce sera un joueur exceptionnel. »

Pour éviter de répéter le scénario décevant de la saison passée, un prêt du jeune joueur de 19 ans est désormais envisagé. Selon Sky, le club envisagerait de le prêter une saison afin qu’il accumule du temps de jeu et de l’expérience. La décision finale reviendra au joueur : rester à Leipzig pour braver une concurrence acharnée ou partir ailleurs pour s’aguerrir et revenir plus fort.