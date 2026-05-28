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Andrija MaksimovicGetty Images
Christian Guinin

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Dans l’ombre de Yan Diomande et de ses coéquipiers, le « Lionel Messi » du RB Leipzig vit une saison à oublier

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A. Maksimovic

L'été dernier, le RB Leipzig a coiffé au poteau plusieurs clubs de renom pour s'attacher les services d'Andrija Maksimovic. Pourtant, le jeune talent, arrivé avec étiquette de grand espoir, ne parvient toujours pas à s'imposer chez les « Taureaux ». Une séparation est-elle déjà envisageable dès la prochaine fenêtre estivale ?

Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Liverpool, Chelsea et West Ham United figuraient parmi les nombreux clubs intéressés par la venue d’Andrija Maksimovic lors du dernier mercato estival. Dans ce contexte, il a donc surpris plus d’un observateur de voir les « Taureaux » de Leipzig remporter la mise et attirer le jeune joueur de 18 ans en Bundesliga pour un transfert d’un peu plus de 14 millions d’euros.

« C’est un talent de premier plan pour sa catégorie d’âge, qui a la volonté de s’améliorer chaque jour et de jouer un rôle central au RB Leipzig à moyen terme », avait alors déclaré Marcel Schäfer, directeur sportif du club. « Nous avons suivi de près son évolution lors de sa première saison chez les professionnels et sommes convaincus qu’il est d’ores et déjà prêt à franchir une nouvelle étape. »

  • Il n'est guère surprenant que de nombreux clubs se soient intéressés à Maksimovic lors du dernier mercato estival. Lors de sa première saison professionnelle au Red Star Belgrade, le jeune homme, alors âgé de 17 ans, a convaincu sur toute la ligne. Il a contribué à 20 buts (dix buts, dix passes décisives) en 45 matches officiels toutes compétitions confondues pour le grand club serbe, et c’est surtout par ses performances en Ligue des champions qu’il a laissé une impression durable.

    À 17 ans et 188 jours, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à être titulaire lors de ses cinq premières sorties dans la compétition, détrônant ainsi l’actuel entraîneur du Bayern Munich et ancien défenseur de renom Vincent Kompany, détenteur du « record » depuis plus de vingt ans.

    Avec une régularité impressionnante, le jeune Serbe a pris à défaut toutes les défenses du championnat national grâce à son incroyable dynamisme, son intelligence de jeu et de passe, ainsi que sa maîtrise du dribble. Il n’a toutefois pas reçu son surnom de « Messi » en raison de ses qualités indéniablement similaires, mais plutôt en raison de sa ressemblance physique avec l’exceptionnel joueur argentin Lionel Messi. Ce surnom lui vient de sa sœur, qui avait remarqué sa ressemblance capillaire avec « la Pulga » lors de son enfance.

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  • Andrija MaksimovicGetty Images

    Andrija Maksimovic peine à accumuler du temps de jeu à Leipzig.

    Lors de sa première saison complète sous le maillot des « Taureaux », les occasions d’apprécier les qualités de Maksimovic ont été rares. Handicapé par une blessure à la cuisse en début de saison, il n’a guère pu accumuler de temps de jeu durant la préparation. Même après avoir comblé son retard à l’entraînement et été déclaré apte par l’encadrement technique, la situation ne s’est pas améliorée.

    Il a finalement fait ses débuts lors de la 3^e journée, à domicile contre le 1. FC Cologne, et a ensuite accumulé cinq autres entrées en jeu en Bundesliga avant la trêve. En Coupe d’Allemagne, il a joué un peu moins de 20 minutes au deuxième tour contre Energie Cottbus, puis seulement deux minutes en huitièmes de finale.

    La trêve hivernale marque un tournant : Werner ne fait ensuite pratiquement plus appel à lui. À partir de la 20e journée, le jeune homme de 18 ans n’a été inclus dans le groupe que cinq fois ; pour les onze autres matchs officiels, Werner s’est passé de ses services. Il totalise ainsi seulement 108 minutes de jeu en dix brèves apparitions – aucune n’a duré plus de 23 minutes – sans avoir participé à un seul but. Avant même le début de la saison, les deux parties avaient sans doute imaginé les choses autrement.

    À Leipzig, toutefois, personne ne songe (encore) à abdiquer. En fin d’année dernière, Werner a souligné que Maksimovic disposait du talent nécessaire pour s’imposer dans un effectif de haut niveau, mais qu’il devait encore gagner en puissance physique pour prétendre à un temps de jeu régulier.

    « Il se rapproche petit à petit, j’apprécie beaucoup sa façon de travailler, car il est très clair et sait exactement sur quels points il doit travailler, et il le fait avec beaucoup d’ardeur et de motivation », a salué l’entraîneur du RBL. « C’est un joueur qui va encore nous apporter beaucoup de joie, car il a une vision naturelle du jeu que peu d’autres possèdent et dispose de toutes les qualités techniques nécessaires. Lorsqu’il aura franchi la prochaine étape, ce sera un joueur exceptionnel. »

    Pour éviter de répéter le scénario décevant de la saison passée, un prêt du jeune joueur de 19 ans est désormais envisagé. Selon Sky, le club envisagerait de le prêter une saison afin qu’il accumule du temps de jeu et de l’expérience. La décision finale reviendra au joueur : rester à Leipzig pour braver une concurrence acharnée ou partir ailleurs pour s’aguerrir et revenir plus fort.

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG ARTHUR CHAVES AUGSBURGGetty Images

    Maksimovic figure parmi les nombreux « cas de rigueur » à Leipzig.

    Maksimovic pourrait faire partie des joueurs de Leipzig à chercher un nouveau défi cet été. Un peu éclipsé par des recrues de choix comme Yan Diomande et Romulo, qui ont immédiatement fait sensation lors de leur première saison chez les « Taureaux » et sont devenus des atouts majeurs dans la course au retour en Ligue des champions, le Serbe et quelques autres « cas difficiles » ont connu des débuts laborieux.

    Au total, Leipzig a investi 72 millions d’euros l’été dernier pour recruter Conrad Harder, Johan Bakayoko, Ezechiel Banzuzi et justement Maksimovic, mais aucun n’a véritablement convaincu. Des prêts, voire des ventes, ne sont pas à exclure. Toutefois, pour le jeune Serbe de 18 ans, il apparaît que l’aventure à Leipzig pourrait, avec un peu de temps, s’avérer fructueuse pour les deux parties.

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