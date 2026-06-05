Les grandes lignes de l’équipe MLS All-Star sont désormais connues. Les votes des supporters, des médias et des joueurs sont clos et ont abouti à une sélection solide. La joie est de mise. Leo Messi figure bien sûr parmi les élus, tout comme Son Heung-Min, même si ce dernier ne vit pas sa meilleure saison. Zavier Gozo, Anthony Markanich et l’excellent Andy Najar, de Nashville, ont également leur place.
Tim Ream, retenu pour la deuxième fois à quinze ans d’intervalle, fait également partie des cadres confirmés. Mention spéciale à Sebastian Berhalter, seul représentant d’un milieu de terrain assez dégarni.
Les matchs des étoiles ont certes perdu de leur lustre, mais ils conservent un charme intemporel : aligner nos meilleurs éléments contre les vôtres. Et puisque la MLS s’apprête à défier les All-Stars de la Liga MX fin juillet, la rencontre s’annonce prometteuse. GOAL décrypte ce choc, les joueurs sélectionnés et le concept même des All-Star Games dans un nouveau numéro de The Rondo.