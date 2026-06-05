TH : Préférable de voir cela plutôt qu’un club de MLS se faire laminer par un cador de Premier League. Personne n’apprend grand-chose quand ils perdent contre Arsenal, par exemple. Cela ne fait que renforcer les arguments des puristes pro-européens.

Soyons réalistes : malgré les ambitions affichées de la MLS, la Liga MX demeure un rival bien plus crédible. Si l’on veut valoriser ce duel via la Leagues Cup, autant lui offrir un autre rendez-vous majeur. Après tout, pour le prestige et les droits de vantardise, c’est nettement plus intéressant.

Cela dit, si quelqu’un parvenait à faire venir, disons, les J-League All Stars en Amérique, ce serait intéressant.

RT : C’est une excellente idée, bien meilleure que de se faire écraser par un club européen en match de pré-saison. À part un format Est contre Ouest, c’est la seule configuration qui tienne la route, et la rivalité supplémentaire rend le spectacle encore plus intéressant.

AL : Je ne suis pas convaincu. On multiplie déjà les confrontations MLS-Liga MX : Match des étoiles, Leagues Cup, Campeones Cup, Concacaf Champions Cup, sans oublier les amicaux. La Ligue des Nations et la Gold Cup renforcent ce face-à-face États-Unis-Mexique.

Le football de haut niveau existe sur tous les continents : la Coupe du monde des clubs l’a démontré, les supporters mexicains ne sont pas les seuls à traverser les frontières pour suivre leurs équipes. Des fans d’Asie, d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’ailleurs viendraient aussi.

Certains des meilleurs moments de l’All-Star Game de la MLS sont nés de cette diversité. Qui pourrait oublier la victoire des MLS All-Stars face aux champions d’Europe de Chelsea ? Ou la rivalité très naturelle et très tendue entre Pep Guardiola et Caleb Porter à propos d’une poignée de main ? Il est grand temps de changer les choses.