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MLS All-Star Rondo GFXGOAL
Thomas Hindle

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Dans cette édition du Rondo consacrée au Match des étoiles de la MLS, plusieurs questions se posent : Son Heung-Min méritait-il réellement sa place, quelle est la portée de la sélection de Zavier Gozo et, surtout, Lionel Messi sera-t-il bien présent ?

L. Messi
Major League Soccer
Z. Gozo
FEATURES
Inter Miami CF
Nashville SC
H. Son

La composition initiale de l’équipe All-Star de la MLS a été dévoilée : les stars confirmées côtoient quelques surprises méritées. Les rédacteurs de GOAL analysent ce choix en détail dans le dernier numéro de Rondo.

Les grandes lignes de l’équipe MLS All-Star sont désormais connues. Les votes des supporters, des médias et des joueurs sont clos et ont abouti à une sélection solide. La joie est de mise. Leo Messi figure bien sûr parmi les élus, tout comme Son Heung-Min, même si ce dernier ne vit pas sa meilleure saison. Zavier Gozo, Anthony Markanich et l’excellent Andy Najar, de Nashville, ont également leur place.

Tim Ream, retenu pour la deuxième fois à quinze ans d’intervalle, fait également partie des cadres confirmés. Mention spéciale à Sebastian Berhalter, seul représentant d’un milieu de terrain assez dégarni.

Les matchs des étoiles ont certes perdu de leur lustre, mais ils conservent un charme intemporel : aligner nos meilleurs éléments contre les vôtres. Et puisque la MLS s’apprête à défier les All-Stars de la Liga MX fin juillet, la rencontre s’annonce prometteuse. GOAL décrypte ce choc, les joueurs sélectionnés et le concept même des All-Star Games dans un nouveau numéro de The Rondo.

  • Sebastian Berhalter, Vancouver WhitecapsImagn

    Que penses-tu de la sélection All-Star ?

    Tom Hindle : « Cette équipe type reflète plutôt bien le niveau de la ligue. Nashville, sans doute la meilleure formation du championnat, place trois joueurs. Messi et Son ne pouvaient pas être laissés de côté. D’autres talents ont été logiquement récompensés, et je me réjouis de voir Zavier Gozo, excellent cette année. Mais un mot sur ce milieu de terrain… aïe ! »

    Ryan Tolmich : Ma première réaction est de trouver amusant qu’on n’ait même pas tenté de composer un véritable milieu de terrain. Bien sûr, Berhalter mérite sa place de meilleur milieu central de la MLS, mais c’est surprenant de le voir seul représentant de la ligne médiane dans ce onze.

    Alex Labidou : « Ce groupe est intéressant, même s’il n’est pas aussi solide que celui de l’année dernière – du moins si Lionel Messi et Jordi Alba avaient été présents. Nous y reviendrons. Espérons que les remplaçants apporteront la profondeur nécessaire, car, pour l’instant, la défense pose de réelles questions et risque d’être mise à l’épreuve face à la Liga MX. »

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  • Zavier Gozo, RSLGetty

    Quel est le débutant de l’équipe All-Star que vous avez le plus hâte de voir briller sur la pelouse ?

    TH : Gozo est le choix évident. Une place en Coupe du monde semblait un peu ambitieuse pour l’Américain, mais il a clairement figuré parmi les meilleurs joueurs de la MLS cette année. Il mérite cette sélection, et cela fait plaisir à voir.

    RT : Gozo, sans aucun doute. On ignore s’il restera en MLS d’ici là, mais il a déjà mérité cette première reconnaissance. La star du RSL est électrisante, et si elle dispute ce match, ce sera une expérience fantastique de jouer avec et contre les meilleurs de la région pour la première fois.

    AL : Sans hésiter, Gozo. Les puristes le connaissent déjà, mais cette sélection lui offre une exposition accrue auprès des supporters occasionnels, qui pourraient se tourner vers la MLS après la Coupe du monde.

  • Tai Baribo and MLS All-Stars 2025Getty Images

    Le format actuel de la Liga MX doit-il être maintenu ?

    TH : Préférable de voir cela plutôt qu’un club de MLS se faire laminer par un cador de Premier League. Personne n’apprend grand-chose quand ils perdent contre Arsenal, par exemple. Cela ne fait que renforcer les arguments des puristes pro-européens.

    Soyons réalistes : malgré les ambitions affichées de la MLS, la Liga MX demeure un rival bien plus crédible. Si l’on veut valoriser ce duel via la Leagues Cup, autant lui offrir un autre rendez-vous majeur. Après tout, pour le prestige et les droits de vantardise, c’est nettement plus intéressant.

    Cela dit, si quelqu’un parvenait à faire venir, disons, les J-League All Stars en Amérique, ce serait intéressant.

    RT : C’est une excellente idée, bien meilleure que de se faire écraser par un club européen en match de pré-saison. À part un format Est contre Ouest, c’est la seule configuration qui tienne la route, et la rivalité supplémentaire rend le spectacle encore plus intéressant.

    AL : Je ne suis pas convaincu. On multiplie déjà les confrontations MLS-Liga MX : Match des étoiles, Leagues Cup, Campeones Cup, Concacaf Champions Cup, sans oublier les amicaux. La Ligue des Nations et la Gold Cup renforcent ce face-à-face États-Unis-Mexique.

    Le football de haut niveau existe sur tous les continents : la Coupe du monde des clubs l’a démontré, les supporters mexicains ne sont pas les seuls à traverser les frontières pour suivre leurs équipes. Des fans d’Asie, d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’ailleurs viendraient aussi.

    Certains des meilleurs moments de l’All-Star Game de la MLS sont nés de cette diversité. Qui pourrait oublier la victoire des MLS All-Stars face aux champions d’Europe de Chelsea ? Ou la rivalité très naturelle et très tendue entre Pep Guardiola et Caleb Porter à propos d’une poignée de main ? Il est grand temps de changer les choses.

  • Lionel Messi Jordi Alba Inter Miami 2025Getty

    Au regard des événements ayant impliqué Lionel Messi lors de la finale de l’année dernière, la décision de la ligue de ne pas revoir sa politique surprend-elle ?

    TH : Non. Messi vaut plus que l’ensemble des équipes du championnat, multiplié par 10 000. Bien sûr, la ligue peut faire respecter la discipline avec une suspension d’un match. Mais elle ne peut pas aller bien au-delà. L’Argentin est intouchable ; il le sait, et on imagine que la ligue le sait aussi.

    RT : À ce stade, c’est ainsi. Si un joueur ne souhaite pas évoluer dans ce cadre, tant pis pour lui. Le football doit rester un plaisir ; si tu ne prends pas de plaisir à y participer, laisse ta place à quelqu’un qui en prendra.

    AL : On comprend que la MLS veuille préserver sa plus grande star, mais on espère que la ligue a mené de vraies discussions avec les agents de Messi et l’Inter Miami pour garantir sa participation cette fois-ci.

    Sinon, l’image en souffrira et les fans de la ligue, la ville de Charlotte et l’événement lui-même en paieront le prix. Imaginer Messi en action seulement onze jours après une Coupe du monde où l’Argentine sera l’un des grands favoris relève, dans le meilleur des cas, de l’optimisme.

    Si Messi peut se retirer, qu’est-ce qui empêcherait Son Heung-Min ou même Tim Ream de faire de même ? Sans sanctions réelles, le All-Star Game se transforme en simple journée de repos avant les play-offs.

  • LAFC Denis Bouanga MLS All-Star GameGetty Images

    L’engouement pour les matchs des étoiles s’érode ; les ligues doivent-elles pour autant maintenir cette tradition ?

    TH : Si l’on met de côté les préjugés habituels des baby-boomers, je les apprécie beaucoup. Ils ont un certain charme et s’inscrivent dans l’héritage sportif américain. Sont-ils un peu ridicules et dépassés ? Oui. Mais si la MLS a besoin de s’accrocher à certaines choses qui lui permettent de se démarquer, il y a des traditions bien pires…

    RT : Bien sûr. Il y a quelque chose d’amusant à réunir les meilleurs joueurs de la ligue au même endroit et à les voir interagir sur le terrain et en dehors. En réalité, la MLS a besoin de ce genre d’événements phares pour créer le buzz, donc tant que ça fonctionne, ils sont contents.

    AL : Le problème récurrent des matchs des Étoiles, c’est qu’ils peinent à offrir ce que les fans attendent vraiment. La NBA néglige le concours de dunk, puis s’étonne de ne pas attirer les grosses stars. Les fans n’ont pas besoin de panneaux pivotants ; ils veulent des stars.

    Pour la MLS, l’absence de Messi a eu le même effet, voire pire. En fin de compte, la MLS brille quand elle innove. Il est peut-être temps de repenser le calendrier de l’événement et d’explorer des collaborations avec d’autres ligues internationales.

    Qui ne serait pas intrigué par un affrontement entre les All-Stars de la MLS et leurs homologues de la Serie A ? Une telle formule redonnerait un vrai souffle à l’événement, et le futur changement de calendrier de la ligue pourrait offrir la fenêtre idéale pour le concrétiser.

  • EvanderGetty

    Quel joueur aimeriez-vous voir sélectionné lors des prochaines sélections ?

    TH : Evander. C’est tout.

    RT : Je mise sur les jeunes talents de Red Bull. Julian Hall et Adri Mehmeti le méritent autant l’un que l’autre et tireraient un grand profit de cette expérience. Ces matchs doivent associer stars confirmées et pépites en devenir ; or ces deux-là sont à la fois prometteurs et méritants.

    AL : De manière sentimentale, il serait tentant d’inviter Thomas Müller à Charlotte, mais ses performances irrégulières cette saison le placent derrière d’autres éléments plus méritants.

    Si Petar Musa est toujours en MLS au moment de la reprise, il mérite amplement d’être convié. L’attaquant prolifique du FC Dallas, souvent sous-évalué, est l’une des raisons majeures pour lesquelles son équipe occupe actuellement la quatrième place de la Conférence Ouest. Réservez-lui un billet sans hésiter.