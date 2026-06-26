« Dans ce classement » - Comment la légende de Nottingham Forest, Brian Clough, se compare-t-elle aux entraîneurs actuels, alors que le débat entre Pep Guardiola et Sir Alex Ferguson fait rage ?

Des palmarès étincelants ont été forgés par des entraîneurs emblématiques d’Espagne, d’Écosse, du Portugal et d’Italie. Leurs CV respectifs comptent des titres nationaux en Premier League, en Serie A, en Bundesliga, en Ligue 1 et en Liga, ainsi qu’une collection enviable de victoires en Ligue des champions.

Le débat sur le « GOAT » (le plus grand de tous les temps) continue de faire rage, alors que le héros catalan Guardiola a décidé de quitter Manchester City après une décennie de loyaux services à l’Etihad Stadium, au cours de laquelle il a remporté 20 trophées.

Il se retrouve inévitablement comparé à l’ancien mentor de Manchester United, Ferguson, qui a récolté 13 titres de Premier League et deux Ligues des champions durant son règne à Old Trafford. Une rivalité géographique vient d’ailleurs pimenter le débat.

Reste que plusieurs légendes brillaient déjà avant même que l’élite anglaise ne change de nom en 1992 : d’Herbert Chapman à Bill Shankly, en passant par Matt Busby et Bob Paisley, toute comparaison intergénérationnelle devient un exercice délicat.