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« Dans ce classement » - Comment la légende de Nottingham Forest, Brian Clough, se compare-t-elle aux entraîneurs actuels, alors que le débat entre Pep Guardiola et Sir Alex Ferguson fait rage ?
Shankly, Busby, Guardiola et Ferguson : les plus grands entraîneurs de l’histoire du football
Des palmarès étincelants ont été forgés par des entraîneurs emblématiques d’Espagne, d’Écosse, du Portugal et d’Italie. Leurs CV respectifs comptent des titres nationaux en Premier League, en Serie A, en Bundesliga, en Ligue 1 et en Liga, ainsi qu’une collection enviable de victoires en Ligue des champions.
Le débat sur le « GOAT » (le plus grand de tous les temps) continue de faire rage, alors que le héros catalan Guardiola a décidé de quitter Manchester City après une décennie de loyaux services à l’Etihad Stadium, au cours de laquelle il a remporté 20 trophées.
Il se retrouve inévitablement comparé à l’ancien mentor de Manchester United, Ferguson, qui a récolté 13 titres de Premier League et deux Ligues des champions durant son règne à Old Trafford. Une rivalité géographique vient d’ailleurs pimenter le débat.
Reste que plusieurs légendes brillaient déjà avant même que l’élite anglaise ne change de nom en 1992 : d’Herbert Chapman à Bill Shankly, en passant par Matt Busby et Bob Paisley, toute comparaison intergénérationnelle devient un exercice délicat.
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Clough aurait-il pu tenir tête à Mourinho et à son staff ?
Il ne fait toutefois aucun doute que Clough – qui a mené Forest au titre de champion de Première Division et à deux Coupes d’Europe – fait partie de l’élite des entraîneurs. Interrogé sur la façon dont il se mesurerait à des entraîneurs tels que Guardiola et Mourinho, la légende des Reds Shilton – s’exprimant en partenariat avec Lynx Fine Fragrance et sa campagne « The Official Makeup » – a déclaré à GOAL : « Ils sont tous différents, chacun à leur manière. Cloughie évoluait à une autre époque. C’était un personnage vraiment hors du commun.
On évoque souvent Cloughie, mais je continue d’associer Peter Taylor à son nom, car Peter apportait l’autre facette. Cloughie était tout simplement une personne exceptionnelle, dotée d’une aura et d’un respect particuliers. Je pense que tous les entraîneurs cités ont été formidables dans leurs clubs respectifs, il est donc très difficile de dire : “Oh, c’était le meilleur”. Il figurait sans aucun doute parmi les meilleurs. »
Les recruteurs peuvent-ils encore repérer les talents à l'œil nu à l'ère des progrès technologiques ?
Interrogé sur l’importance de Taylor pour la cause de Clough – en tant qu’allié de longue date d’Old Big ‘Ead – et sur la question de savoir si l’art de repérer les talents à l’œil nu s’est perdu à l’ère de l’analyse statistique et vidéo de masse, Shilton a ajouté : « Non, je ne pense pas. Des clubs comme Brighton ou Bournemouth disposent d’un excellent système de recrutement. Ils repèrent des joueurs dans les divisions inférieures, les intègrent à l’équipe première, les font briller pendant une saison, puis les revendent quatre fois plus cher. C’est une question de jugement sur les joueurs.
« Je me souviens toujours de ce que m’a dit Peter Taylor : j’avais 15 ans, j’étais dans l’équipe junior, le samedi matin, et ça n’a duré que trois mois avant que je n’intègre l’équipe réserve. Il m’a dit : “Quand tu jouais dans l’équipe junior, j’étais toujours là le samedi matin, avec ma casquette”. Il m’a dit : “Tu ne savais pas que j’étais là, mais j’étais toujours là à t’observer.” Il a ajouté : “Je me suis toujours assuré que tu joues pour l’un de mes clubs.” J’ai trouvé ça formidable. C’était un excellent juge dans tant de domaines. »
Certains des meilleurs entraîneurs du football se trouvent actuellement en Amérique du Nord pour la Coupe du monde 2026. Ils espèrent faire la une des journaux pour toutes les bonnes raisons, alors que la route vers le trophée le plus prestigieux du football mondial s’ouvre devant eux.
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Coupe du monde 2026 : les sélectionneurs espèrent un parcours sans accrocs en Amérique du Nord
Shilton, qui a subi l’épisode le plus controversé de l’histoire du football, a enfin tourné la page. Dans un geste de réconciliation orchestré par Lynx Fine Fragrance, Shilton a serré la main d’une mascotte incarnant cet instant tristement célèbre de la Coupe du monde de la FIFA 1986. Baptisé « The Official Makeup », cet événement marque la première fois que Shilton tourne publiquement la page de la plus vieille controverse du football.
« The Official Makeup » s’est déroulé sur la pelouse du Chelmsford FC, près de la ville natale de Peter, et la marque de parfums pour hommes Lynx a fait venir spécialement à Chelmsford sa mascotte argentine, qui figure dans le cadre du parrainage de la marque pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, afin de participer à cette réconciliation historique. Score final : Shilton x Lynx 1, Rancunes 0.