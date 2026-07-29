Danny Welbeck va passer sa visite médicale à Chelsea alors qu'il finalise son surprenant transfert en provenance de Brighton

Dans un changement important par rapport à l’engagement récent de Chelsea en faveur du recrutement de jeunes espoirs, Chelsea finalise désormais un accord pour Welbeck, 35 ans. L’ancien attaquant de Manchester United et d’Arsenal a été autorisé à passer sa visite médicale dans l’ouest de Londres alors qu’il s’apprête à signer un contrat de deux ans avec le club, selon la BBC.

L’attaquant vétéran devrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers à Hong Kong la semaine prochaine pour la tournée de pré-saison. Cette campagne de recrutement marque un ajustement clair de la stratégie après que le club a terminé à une modeste 10e place de Premier League la saison dernière.







