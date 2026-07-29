(C)GettyImages
Traduit par
Danny Welbeck va passer sa visite médicale à Chelsea alors qu'il finalise son surprenant transfert en provenance de Brighton
Alonso recherche un leadership expérimenté à Stamford Bridge
Dans un changement important par rapport à l’engagement récent de Chelsea en faveur du recrutement de jeunes espoirs, Chelsea finalise désormais un accord pour Welbeck, 35 ans. L’ancien attaquant de Manchester United et d’Arsenal a été autorisé à passer sa visite médicale dans l’ouest de Londres alors qu’il s’apprête à signer un contrat de deux ans avec le club, selon la BBC.
L’attaquant vétéran devrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers à Hong Kong la semaine prochaine pour la tournée de pré-saison. Cette campagne de recrutement marque un ajustement clair de la stratégie après que le club a terminé à une modeste 10e place de Premier League la saison dernière.
- Getty Images Sport
Faire mentir les sceptiques à Brighton
Si certains peuvent s’interroger sur la logique de recruter un attaquant âgé d’une trentaine d’années bien entamée, la forme récente de Welbeck montre qu’il a encore beaucoup à offrir au plus haut niveau. L’international anglais a été une révélation lors de la dernière campagne, disputant de façon remarquable 37 des 38 matches de championnat de Brighton et terminant meilleur buteur du club avec 13 réalisations.
Welbeck détient actuellement le record du meilleur buteur de Brighton en Premier League, avec 46 buts inscrits en 176 apparitions dans l’élite. Sa condition physique et sa fiabilité correspondent exactement à ce qu’Alonso veut voir de sa ligne d’attaque, alors qu’il cherche à faire sortir le développement du club de sa phase de projet.
La fin du chemin pour les jeunes de Chelsea ?
L’arrivée de Welbeck entraînera inévitablement un important dégraissage dans le secteur offensif de Chelsea, qui compte actuellement six attaquants seniors. La direction est désormais prête à écouter les offres pour plusieurs joueurs qui étaient auparavant considérés comme faisant partie de la vision à long terme. Parmi ceux qui pourraient partir figurent Nicolas Jackson, Liam Delap et Marc Guiu.
Emmanuel Emegha, qui a rejoint le club en provenance du club frère de Strasbourg plus tôt cet été, reste un candidat pour demeurer dans le groupe professionnel, mais l’accent se déplace clairement vers un effectif plus équilibré. Des discussions internes ont souligné que l’obsession du club pour la jeunesse était un facteur majeur de son incapacité à lutter pour des trophées.
- (C)Getty Images
Un virage décisif vers l’expérience
La reconstruction estivale de Chelsea ne montre aucun signe de ralentissement. Aux côtés de Welbeck, Chelsea s’intéresserait également au vétéran Jordan Henderson alors que le club poursuit le remodelage de l’effectif d’Alonso. Chelsea s’est aussi renforcé avec les arrivées de Morgan Rogers et de Marco Palestra, avec d’autres opérations attendues avant la fermeture du mercato.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles